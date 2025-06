Nuevo capítulo en la pelea entre Russell y Verstappen: Red Bull presentó dos “protestas” contra Mercedes por el final del GP de Canadá

*La definición del GP de Canadá

El británico George Russell, piloto de Mercedes, fue ratificado como ganador del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 tras una sesión de tensión en los despachos, donde los comisarios desestimaron las protestas presentadas por Red Bull en su contra. La carrera se definió bajo condiciones de coche de seguridad, en las que Russell cruzó la meta por delante de Max Verstappen.

La escudería Red Bull cuestionó las acciones del piloto británico durante el periodo final de coche de seguridad, que se activó luego del incidente entre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. Christian Horner, jefe de la escudería, describió los motivos al término de la carrera: “La primera se refiere a la conducción errática detrás del coche de seguridad, donde George frenó muy bruscamente, obviamente mirando a Max por el retrovisor. La segunda es claramente la distancia que dejó detrás del coche de seguridad, que era al menos tres veces superior a la permitida”.

Horner recordó antecedentes recientes al justificar la presentación: “No es nada personal contra George. El reglamento es muy claro sobre el coche de seguridad. Si te acuerdas, Checo en Singapur 2022 recibió dos penalizaciones por ello, así que hay precedentes muy claros”, dijo en declaraciones que recogió el medio especializado Motorsport.

Tras analizar las explicaciones de Russell, Verstappen y la de los representantes de ambos equipos, los comisarios de la FIA determinaron que el británico de las Flechas de Plata no había incurrido en ninguna infracción reglamentaria. Para eso se tardaron más de cinco horas, por lo que el ganador de la carrera en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal estuvo en suspenso.

Verstappen bañó en champagne a Russell en el podio del GP de Canadá (David Kirouac-Imagn Images)

En el comunicado oficial explicaron: “Aceptamos la explicación del piloto del auto 63 sobre el incidente y estamos convencidos de que no condujo de forma errática al frenar en el lugar y la intensidad con la que lo hizo. Aunque la protesta no lo alegó, también estamos convencidos de que no incurrió en una conducta antideportiva”. El fallo despeja cualquier duda sobre la victoria de Russell, quien sumó un triunfo fundamental defendiéndose de Verstappen hasta el último giro.

Este nuevo incidente entre estos protagonistas se suma a lo que sucedió hace un par de semanas atrás en el GP de España, en Barcelona. El cuatro veces campeón del mundo había salido de pista anteriormente, acción que llevó a su equipo a pedirle que devolviera la posición al británico. Sin embargo, Verstappen optó por enojarse ante la situación y chocó de manera deliberada al Mercedes. Eso derivó en una dura sanción contra el neerlandés de parte de los comisarios deportivos en Cataluña.

“El piloto del coche 1 estaba claramente descontento con la petición de su equipo de devolver la posición. Al acercarse a la curva 5, el coche 1 redujo significativamente su velocidad, lo que parecía permitir que el coche 63 lo adelantara. Sin embargo, después de que el coche 63 le adelantara al coche 1 a la entrada de la curva 5, el coche 1 aceleró repentinamente y chocó con el coche 63”, detallaron los comisarios en el informe oficial de la FIA.

Por dicho incidente, la dirección de carrera le impuso una penalización de 10 segundos a Verstappen y le restó tres puntos en su superlicencia, llevándolo a un total de 11 sobre los 12 permitidos en un plazo de 12 meses. Con la suma de los tres puntos de penalidad en Montmeló, Verstappen quedó al borde del abismo. Si suma un punto más en el Gran Premio de Austria (27 al 29 de junio), la carrera en casa para la estructura de la bebida energizante, quedará fuera del GP de Gran Bretaña previsto para el 6 de julio en Silverstone.