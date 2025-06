Andrés Felipe Román habló tras desplomarse durante un partido de fútbol en Colombia: “Estoy un poquito asustado”

El hombre de Atlético Nacional brindó mayores precisiones sobre su estado de salud

Este jueves, el mundo del fútbol quedó impactado por la situación sucedida en torno a la salud de Andrés Felipe Román, luego de que el lateral derecho de Atlético Nacional se desplomó de manera repentina en pleno campo de juego a los 12 minutos del primer tiempo en el encuentro con victoria 2-1 ante Independiente Santa Fe por la cuarta fecha del cuadrangular B de la Primera División de Colombia.

El futbolista, que fue pretendido por Boca Juniors pero su traspaso se cayó por no pasar los exámenes médicos en 2021, generó una profunda alarma entre sus colegas y los propios hinchas presentes en El Campín de Bogotá cuando estaba por efectuar un saque de banda y, súbitamente, se cayó al césped. El inmediato pedido para el ingreso de los médicos estuvo seguido de la atención al futbolista, quien se levantó por sus propios medios y no fue necesario recurrir a la ambulancia que había ingresado al terreno a modo preventivo. “Gente, estoy bien; gracias a todos por esos mensajes”, habían sido las primeras palabras del joven de 29 años para llevar tranquilidad a través de su cuenta oficial de Instagram.

En este sentido, Román dialogó con la prensa y, ante la primera pregunta, respondió con tres palabras que resumen el dramático momento: “Estoy un poquito asustado“. A continuación, agregó: “Imagino que es un tema complejo. Vamos a ver solamente los estudios a ver qué es, pero con parte de tranquilidad”.

Felipe Roman se desplomó en pleno partido

El jugador que dejó Millonarios para recalar al Verdolaga a mitad de 2022 fue interrogado por el temor que despertó entre las personas que se congregaron en el estadio: “Me asusté, pero ahora estamos bien y hay que esperar el tema de los estudios que se van a realizar. Entonces vamos a ver qué va saliendo. Igual cualquier cosita ahí estamos hablando”. Además, expresó que le “hicieron un electro y dio todo normal” confirmando la versión aportada durante la transmisión del partido.

Su historial médico está bajo la lupa desde hace cuatro años. La negativa del Xeneize a ficharlo surgió a raíz de que los informes médicos sugerían la presencia de una posible miocardiopatía hipertrófica, una condición que podría hacer peligrar la carrera de cualquier deportista de alto rendimiento.

La polémica se acrecentó en su regreso a Colombia, ya que Millonarios lo sometió a exhaustivos exámenes cardiológicos, estudios genéticos y análisis clínicos, tanto en el país como en laboratorios internacionales. Los especialistas desestimaron el diagnóstico inicial y relacionaron las características de su corazón al conocido “síndrome del corazón de atleta”, una adaptación morfo-fisiológica frecuente entre deportistas de alto nivel.

El futbolista también se reportó a través de sus redes sociales, haciendo un llamado a la calma a toda la hinchada del cuadro Verdolaga y fanáticos del fútbol colombiano (Crédito: @feliperoman06 / Instagram)

El defensor de 1.83 de estatura pudo continuar su carrera hasta ser campeón local con Atlético Nacional en 2024, e incluso llegó a tener rodaje con la selección de Colombia. Sin ir más lejos, ingresó los últimos 33 minutos del empate de este martes contra Argentina en Buenos Aires por las Eliminatorias Sudamericanas. Ese fue el segundo juego de su vida con la Tricolor después de disputar 21 minutos de un amistoso contra Honduras en enero de 2022.

Su entrenador en la entidad de Medellín, Javier Gandolfi, fue consultado por lo acontecido en la rueda de prensa posterior al partido: “Cuando pasa eso con él, lo primero que hago es pedirle al árbitro que me de tiempo de cambiarlo porque no había nada más. Primero está el ser humano. Hablamos y está bien, nos dijo que no siente nada, pero seguramente se realizará exámenes y esperamos que todo salga normal. No es una situación que estamos acostumbrados a ver. Se fue por segundos y ya está, es todo lo que puedo decir”.

Atlético Nacional quedó tercero en el Grupo B con cinco puntos, a uno de los líderes Millonarios y Santa Fe. Once Caldas cierra la zona con tres puntos. El vigente campeón local volverá a tener acción el lunes, cuando reciba en el clásico a Millonarios. En agosto próximo, afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores contra el San Pablo de Luis Zubeldía.

Boca Juniors había desestimado su incorporación por no pasar la revisión médica (X/@BocaJrsOficial)