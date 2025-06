Tras la sorpresiva renuncia de Orsi y Gómez, Platense quedó a un paso de cerrar a su nuevo técnico

Gómez y Orsi, en su etapa como orientadores de Platense (Photo by Eduardo RAPETTI / AFP)

Luego de la alegría por el histórico título en el Torneo Apertura tras vencer a Huracán en la final, el ciclo de Favio Orsi y Sergio Gómez al frente de Platense llegó a su fin de manera inesperada, apenas diez días después del hito. La dupla técnica presentó su renuncia pese a tener contrato vigente hasta finales de 2025, argumentando un profundo desgaste emocional tras alcanzar el objetivo máximo con una institución a la que consideran parte de su identidad.

La noticia sacudió tanto a la dirigencia, encabezada por Sebastián Ordoñez, como al plantel y a la hinchada, que celebraba el reciente logro. El club, a través de un comunicado oficial, expresó: “Solo nos queda expresarles un profundo y eterno agradecimiento: por haber alcanzado la gloria, por su entrega y compromiso con nuestros colores, por haber estampado la primera estrella en nuestro escudo y por representar con convicción el sentimiento de toda la familia Calamar”.

“Estoy dolido, estoy triste. Ayer no atendí el teléfono en todo el día porque me quedé haciendo el duelo. Hoy me levanté y hablé con amigos que no son del fútbol, ya con el chip cambiado, pensando en el club, en el futuro y las cosas lindas e históricas que tenemos por delante”, fue lo que declaró el titular de la institución tras acusar el golpe.

Pues bien, en ese contexto, el Marrón parece estar a un paso de encontrar al reemplazante de la dupla. “Cristian González tiene negociaciones avanzadas para ser el nuevo entrenador de Platense, en reemplazo de la dupla Orsi-Gómez. Es la prioridad para el club y se discuten diversos aspectos de un contrato que, de cerrarse, será hasta diciembre de 2026″, informó en X (antes Twitter) César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases.

La última experiencia del Kily fue en Unión, donde sacó el 43% de los puntos en 78 partidos. Antes supo conducir a Rosario Central, el club en el que es ídolo, con una cosecha similar. De concretar su desembarco, el ex mediocampista de la selección argentina tendrá la difícil misión de mantener alta la vara que dejaron Orsi y Gómez.

Kily González celebra el gran triunfo de Unión de Santa Fe ante Boca Juniors por la novena fecha de la Copa de la Liga (Fotobaires)

Durante su gestión, que se extendió por una temporada y media, la dupla dirigió 57 partidos, con un balance de 25 victorias, 17 empates y 15 derrotas. El hito más relevante fue la obtención del título de Primera División, en cuyo camino el equipo eliminó a rivales de peso como Racing, River, San Lorenzo y Huracán, lo que potenció el impacto de la conquista.

El futuro profesional de Orsi y Gómez se convirtió en tema de especulación. Si bien existen posibilidades de que equipos del fútbol argentino busquen sus servicios, aunque tampoco se descarta que la dupla continúe su carrera en el exterior. ¿México podrá ser su próximo destino?

“Su huella ya es imborrable: en Platense, quedaron en la historia para siempre”, despidió el Calamar a su ídolos en el banco de suplentes. El Kily González apostará a continuar su legado y seguir dándole alegría al pueblo de Vicente López.