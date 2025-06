La indirecta del presidente de Platense a la dupla Orsi-Gómez tras la repentina renuncia en Platense: “Estoy dolido y triste”

Sebastián Ordóñez presidente de Platense. Crédito: Radio La Red

Después de la hazaña histórica y haber conseguido el primer título de su historia, Platense sintió un cimbronazo inesperado por la renuncia de la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes se desvincularon de la institución de Vicente López. A pesar de que el Calamar publicó un comunicado a modo de agradecimiento por la labor hecha, tanto los hinchas como los dirigentes quedaron desencantados por la determinación tomada, ya que tenían contrato vigente hasta fin de año. El presidente, Sebastián Ordóñez, rompió el silencio.

“Estoy dolido, estoy triste. Ayer no atendí el teléfono en todo el día porque me quedé haciendo el duelo. Hoy me levanté y hablé con amigos que no son del fútbol, ya con el chip cambiado, pensando en el club, en el futuro y las cosas lindas e históricas que tenemos por delante”, fue lo que declaró en diálogo con Radio La Red.

Más tarde, el máximo mandatario marrón lanzó una indirecta para los salientes entrenadores, que entienden que podrían tener un acuerdo con otro equipo: “Hay que tratar de empezar de nuevo con un cuerpo técnico que quiera estar en el club, que valore el momento del club, que valore al presidente y el plantel que tiene”. Y amplió: “Uno como dirigente busca técnico, generalmente, en momentos malos. En el 90% de las veces nos toca decir ‘hasta acá llegaste’. A mí me toca buscar técnico en el mejor momento de la historia del club”.

Diez días después de haber alcanzado un logro histórico al conquistar el Torneo Apertura 2025, Orsi y Gómez sorprendieron al anunciar su renuncia como entrenadores del Club Atlético Platense. La dupla técnica, que había firmado contrato hasta finales de 2025, argumentó que su decisión se debió a un desgaste emocional tras cumplir el objetivo de llevar al equipo a lo más alto del fútbol argentino. Este título representó el primer campeonato de Primera División en los 120 años de historia del club, un hito que marcó profundamente a la institución y a sus hinchas.

El presidente de Platense les lanzó una indirecta a los ex entrenadores del equipo

La noticia generó especulaciones sobre el futuro de los entrenadores, quienes podrían continuar su carrera en equipos locales o incluso en ligas del exterior. Durante su gestión en Platense, que comenzó en febrero de 2024, Orsi y Gómez dirigieron 57 partidos, con un balance de 25 victorias, 17 empates y 15 derrotas. Sin embargo, su mayor logro fue el título obtenido tras superar a equipos de renombre como Racing, River, San Lorenzo y Huracán.

La relación entre Orsi y Gómez, quienes se consideran “hermanos de la vida”, comenzó en 2011 cuando ambos se unieron como asistentes técnicos en Fénix bajo la dirección de Oscar Santángelo. Gómez, quien estaba cerca del retiro como jugador, y Orsi, que había dejado el fútbol tras una lesión, consolidaron su vínculo profesional al asumir como dupla técnica en la temporada 2012/13. En su primer desafío, lograron el ascenso de Fénix a la Primera B Metropolitana tras coronarse campeones del Reducido.

Posteriormente, la dupla continuó su carrera en equipos como Deportivo Español y Flandria, donde también dejaron huella. En Flandria, lograron el ascenso a la Primera Nacional en un contexto adverso tras una inundación en Jáuregui, destacándose por recibir solo nueve goles en 19 partidos durante la fase decisiva. Aunque no lograron un segundo ascenso con el equipo, salieron como ídolos del club.

En 2017, asumieron en San Martín de Tucumán, donde lideraron la Zona B hasta que la pandemia interrumpió el torneo. Más tarde, en 2021, dirigieron a Ferro, quedándose cerca de regresar a Primera División tras una polémica semifinal del Reducido ante Quilmes. En 2022, tomaron las riendas de Godoy Cruz, donde lograron evitar el descenso y destacaron con victorias como la obtenida ante River en el Monumental y un empate frente a Boca en La Bombonera.

El paso por Platense representó el punto más alto de sus carreras hasta el momento. La obtención del título de Primera División no solo marcó un antes y un después en la historia del club, sino que también consolidó a Orsi y Gómez como una de las duplas técnicas más destacadas del fútbol argentino. Su experiencia en Vicente López podría servir como trampolín para nuevos desafíos en el futuro, tanto en el ámbito local como internacional.

EL COMUNICADO DE PLATENSE

Por motivos personales, y a pesar de tener contrato vigente hasta fin de año, los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez han decidido ponerle fin a su ciclo al frente del primer equipo del Club Atlético Platense, luego de haber alcanzado un logro histórico para nuestra institución.

Solo nos queda expresarles un profundo y eterno agradecimiento: por haber alcanzado la gloria, por su entrega y compromiso con nuestros colores, por haber estampado la primera estrella en nuestro escudo y por representar con convicción el sentimiento de toda la familia Calamar.

Les deseamos lo mejor en los caminos que elijan a partir de ahora. Su huella ya es imborrable: en Platense, quedaron en la historia para siempre.