“Messi me salvó”: la revelación al borde de las lágrimas de una leyenda del Barcelona

El Lobo Carrasco confesó que "Messi le salvó la vida"

Francisco Carrasco, ex futbolista español conocido como “El Lobo”, consolidó su reputación como uno de los más fervientes defensores de Lionel Messi, tanto en su rol como analista deportivo como en su participación en programas de televisión. Nuevamente, bancó al crack rosarino luego del empate de Argentina 1-1 con Colombia por las Eliminatorias.

“A Messi solo me interesa verlo hasta el último momento. Gane, pierda, lo que pase. Me interesa verlo, como cuando jugaba Michael Jordan, hasta el último segundo lo seguiré”, expresó Carrasco durante una reciente emisión de El Chiringuito, programa en el que es panelista.

El ex jugador, quien compartió equipo con Diego Maradona durante su etapa en el FC Barcelona, no escatimó elogios hacia el astro argentino. Según sus declaraciones, Messi ocupa un lugar único en su vida como aficionado al fútbol. “Después de Maradona no tenía que venir nada más y vino él (Messi) y me salvó. Me pone en un estado de excepcionalidad”, confesó Carrasco, destacando la capacidad del rosarino para marcar la diferencia en el campo de juego.

Carrasco, de 66 años, tuvo una destacada carrera como futbolista entre 1976 y 1992, vistiendo las camisetas de equipos como el Terrassa, el Barcelona, el filial B del club catalán, el Sochaux de Francia y, finalmente, el UE Figueres, donde se retiró. Además, incursionó como director técnico en el Málaga B y el Oviedo, antes de dedicarse por completo a los medios de comunicación. Actualmente, además de su participación en El Chiringuito, también es columnista en el diario catalán Mundo Deportivo.

El Lobo Carrasco siempre elogió y defendió a Messi

Durante su intervención en el programa, Carrasco también comparó a Messi con Cristiano Ronaldo, resaltando las cualidades únicas del argentino. “Si quieres goles, llama a Cristiano Ronaldo, pero si quieres goles y quieres fútbol, llama a Messi”, afirmó, subrayando la capacidad del ex jugador del Barcelona para combinar efectividad y espectáculo en el terreno de juego.

La relación de Carrasco con el Barcelona y su admiración por Messi han sido constantes en su trayectoria como comentarista. En múltiples ocasiones, ha salido en defensa del argentino frente a críticas, incluso cuando este dejó el club catalán, una decisión que generó controversia y emociones encontradas entre los aficionados. Según Carrasco, su vínculo con Messi trasciende los resultados deportivos, y su admiración se basa en la excepcionalidad del talento del jugador.

Pese a que también admira a Maradona, sostiene que, en su opinión, Messi ha logrado superar todas las expectativas, convirtiéndose en un referente inigualable en el fútbol moderno. Por ejemplo, llegó a admitir que Leo “le da vida”.

“No he visto nadie que me enamore más por la estética que tenía, que es espectacular. Las noches son mi momento, porque voy buscando belleza, la excelencia y en ese cóctel que se mete el arte futbolístico lo sigue dando Leo Messi. De madrugada, pero lo sigue dando. No me permite dormir, pero me permite seguir viviendo más tiempo”, expresó.

Este miércoles, Argentina igualó 1-1 con Colombia en el Estadio Monumental por la fecha 16 de las Eliminatorias. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya había asegurado su pase al próximo Mundial 2026 y también ganó la clasificación sudamericana. Desde España, la labor de Lionel Messi fue seguida -otra vez- por el Lobo Carrasco.