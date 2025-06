El Perrito Barrios será liberado tras quedar involucrado en una balacera durante un torneo de fútbol amateur en Dock Sud

El futbolista Nahuel Barrios será liberado inmediatamente tras pasar las últimas horas bajo custodia policial en una clínica privada, a la que arribó luego de recibir un disparo en el muslo izquierdo en el marco de una peligrosa pelea a tiros durante un torneo relámpago en Villa Tranquila, Dock Sud, donde jugaba uno de sus primos.

El Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús dictaminó no hacer lugar a la detención y dispuso la inmediata liberación del Perrito Barrios, pero deberá fijar un domicilio en la provincia de Buenos Aires. Durante los procedimientos preliminares, el fiscal consideró que el caso debía investigarse en el marco del “abuso de armas agravado por cometerse en el marco de un espectáculo deportivo”, aunque se advirtió la “falta de elementos” que vinculen al futbolista con el hecho.

La balacera se desató durante las primeras horas del domingo 8 de junio durante un torneo en el Club El Playón de Dock Sud. Barrios fue una de las tres personas que terminaron heridas: el árbitro del partido Pablo Godoy recibió dos balazos en sus miembros inferiores y Leila García, identificada como bufetera del lugar, sufrió cuatro lesiones por armas de fuego.

Sin embargo, en esta primera parte de la investigación no consideraron tener pruebas fehacientes de que Barrios fue quien disparó el arma. El acta policial y las declaraciones de los otros dos heridos no corroboraron efectivamente que el futbolista surgido de San Lorenzo haya sido quien disparó el arma, al mismo tiempo que se remarca que Barrios fue uno de los heridos. Sí hubo testigos que señalaron directamente contra Santiago Barrios, marcado como primo del Perrito y que por el momento no fue hallado por la Policía.

De acuerdo a lo que detalló Infobae, el futbolista de 27 años pasó los últimos días en una clínica privada recuperándose del disparo que recibió y custodiado por una consigna policial. Su abogado pudo visitarlo en el lugar y allí realizó su declaración indagatoria.

En el documento que dictamina la libertad del Perrito se aclara que no surge del acta de procedimiento policial ni de la declaración de los testigos que el futbolista “haya efectuado disparos en el lugar”, pero sí ambas víctimas “sindican a ‘Santiago Barrios’ como el sujeto que dispara”. Al mismo tiempo, se remarca que teniendo en cuenta la zona de las lesiones del jugador, “se torna de mínima poco probable que fuera él quien disparara y se hubiera autolesionado”, al menos hasta que no exista una pericia que defina lo contrario.

El futbolista de San Lorenzo, actualmente a préstamo en Barracas Central, fue indagado por la UFI N°4 de Avellaneda-Lanús por el presunto delito de abuso de armas. El hecho se produjo durante un torneo que comenzó la noche del sábado y tuvo su pico de violencia durante las primeras horas del domingo: Barrios asistió al lugar porque participaba uno de sus primos. En medio de una disputa que escaló rápidamente, el futbolista recibió un disparo en el muslo izquierdo, mientras que Leila García, una vendedora ambulante de 24 años, sufrió cuatro impactos de bala en ambas piernas y Pablo Nicolás Godoy, árbitro del partido de 30 años, resultó herido con dos balazos en la pierna izquierda. Los tres heridos fueron trasladados inicialmente al hospital Fiorito pasada la medianoche, donde recibieron atención médica de urgencia.

La situación en el hospital se tornó tensa cuando familiares de los heridos comenzaron a reunirse en la entrada, lo que generó momentos de alta tensión que requirieron la intervención del personal de la comisaría tercera de Avellaneda para evitar que la situación se agravara. Trasladado a una clínica privada, Barrios negó haber participado en el tiroteo durante su indagatoria y aseguró que nunca portó armas. Según su versión, al percatarse del altercado, intentó separar a los involucrados y, al notar que dos personas blandían armas de fuego, intentó huir hacia su camioneta negra. Afirmó que, en ese momento, fue rodeado por aproximadamente diez personas y uno de ellos le disparó a corta distancia, causándole la herida que lo mantiene internado. El abogado defensor de Nahuel Barrios, Mariano Lizardo, solicitó la excarcelación del jugador mientras avanza la investigación.

Barrios juega actualmente en Barracas Central (Foto: /REDES@barracascentral)/NA.

La vida de Nahuel Barrios ha estado marcada por la adversidad desde su nacimiento el 7 de mayo de 1998 en Dock Sud. Creció en un hogar encabezado por su madre, Mónica, junto a diez hermanos, tras la muerte de su padre antes de que él naciera. La familia enfrentó una situación económica precaria, lo que obligó a su madre a realizar grandes esfuerzos para que sus hijos pudieran alimentarse y asistir a los entrenamientos de fútbol. En una entrevista con Neura Media en 2023, Barrios recordó: “A veces, no teníamos plata para ir a entrenar, y ella se la rebuscaba como sea, sacaba de donde sea, me daba para que yo me vaya a entrenar. A veces, no comía para darnos un plato de comida a nosotros. Eso, a mí me emociona mucho. Es una guerrera. Le debo todo a ella”.

El inicio de la carrera futbolística de Barrios se dio en el club Amor y Lucha de Gerli, donde fue llevado por Pablo Ayazzi, a quien considera su padre del corazón. Ayazzi relató a Infobae: “Lo adopté como el hijo varón que no tuve”. Tras un breve paso por River Plate que no prosperó por la distancia, Barrios fue fichado a los 12 años por la Novena División de San Lorenzo, donde completó todas las divisiones inferiores y debutó en Primera División, ganándose el reconocimiento de los hinchas por su entrega y talento.

La dirigencia del Ciclón detectó el potencial de Barrios desde sus primeros años en el club y buscó que el joven realizara un tratamiento para estimular su desarrollo físico, similar al que recibió Lionel Messi en su infancia. Sin embargo, los médicos determinaron que, por la edad del jugador, el tratamiento no tendría efecto. El mediocampista, de 1,56 metros de estatura, optó por potenciar otras cualidades para destacarse en el fútbol profesional.

En su etapa de formación, San Lorenzo le ofreció alojamiento en la pensión del club, donde pudo acceder a una mejor alimentación y descanso. No obstante, la distancia de su familia lo llevó a regresar a Dock Sud. El futbolista recordó cómo su madre, en ocasiones, prefería no comer para que sus hijos pudieran alimentarse: “Yo siempre le preguntaba: ‘¿Vos tenés hambre?’. ‘No’, me decía. ‘Ya tomé unos mates, no tengo hambre’. Y era porque quería que comiéramos nosotros. Yo me daba cuenta. Eso, no tiene precio”.

Barrios con la camiseta de San Lorenzo, club que lo vio surgir deportivamente (Foto: @SanLorenzo)

El vínculo con San Lorenzo ocupa un lugar especial en la vida de Barrios, ya que fue la institución que le permitió debutar profesionalmente en 2017 y le brindó un espacio fundamental en su adolescencia. El futbolista expresó: “Es mi segunda casa. Estoy desde los 10 años. Me dio todo. Me formó como persona, primero, y después, como jugador. Estuve en la pensión, también. Le debo mucho. Ojalá, le pueda dar muchas alegrías”. En el plano deportivo, Barrios logró consolidarse como uno de los jugadores destacados de la Liga Profesional de Fútbol. Tras su paso por San Lorenzo, fue cedido a Central Córdoba de Santiago del Estero y actualmente juega en Barracas Central bajo la dirección de Rubén Darío Insua.

Durante la gestión de Insua, Barrios atravesó otro momento difícil en su vida personal. En 2023, uno de sus hermanos falleció por una enfermedad grave horas antes de que el futbolista tuviera que disputar un partido con el Ciclón. A pesar de la insistencia del entrenador para que no jugara, Barrios decidió presentarse en la cancha por pedido expreso de su madre.