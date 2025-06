La dura historia de vida del Perrito Barrios en Dock Sud: diez hermanos y una madre solitaria al frente de la familia

El Perrito estuvo involucrado en una balacera en Dock Sud (fotobaires)

Nahuel el Perrito Barrios se vio involucrado en un incidente en su barrio natal, Dock Sud, donde asistió a un torneo relámpago y terminó en medio de un altercado que incluyó disparos y dejó tres heridos, entre ellos él mismo, con un balazo en el muslo izquierdo. Incluso, las primeras versiones lo señalaron como presunto autor de los disparos en la gresca en un playón de Villa Tranquila. El futbolista, que actualmente está cedido a préstamo en Barracas Central desde San Lorenzo, está acusado de los delitos de abuso de armas y amenazas. La historia de vida del jugador de 27 años es estremecedora, en un contexto familiar con bajos recursos y una infancia marcada por la adversidad.

Barrios nació el 7 de mayo de 1998 en Dock Sud. Creció junto a su madre, Mónica, y sus diez hermanos, ya que su padre falleció antes de su nacimiento. El entorno familiar estuvo marcado por la escasez de recursos, lo que llevó a su madre a realizar grandes sacrificios para que sus hijos pudieran alimentarse y asistir a los entrenamientos. El propio Barrios, en una entrevista en 2023 con Neura Media, relató: “A veces, no teníamos plata para ir a entrenar, y ella se la rebuscaba como sea, sacaba de donde sea, me daba para que yo me vaya a entrenar. A veces, no comía para darnos un plato de comida a nosotros. Eso, a mí me emociona mucho. Es una guerrera. Le debo todo a ella”.

La carrera futbolística del Perrito comenzó en el club Amor y Lucha de Gerli, donde fue llevado por Pablo Ayazzi, a quien considera su padre del corazón y el propio descubridor le aseguró a Infobae que “Lo adopté como el hijo varón que no tuve”. A los 12 años, tras un breve paso por River Plate que resultó inviable por la distancia entre su hogar y el club, fue fichado por la Novena División de San Lorenzo. Allí realizó todas las Inferiores y debutó en Primera, ganándose el aprecio de los hinchas por su entrega y talento.

El Perrito se formó en la cantera del Ciclón (Matías Arbotto)

La dirigencia de Ciclón identificó el potencial de Barrios desde sus primeros años en el club. Intentó que el joven realizara un tratamiento para estimular su desarrollo físico, similar al que recibió Lionel Messi en su infancia. Sin embargo, los médicos determinaron que, debido a la edad de jugador, el tratamiento no tendría efecto. Así, el mediocampista aceptó su estatura de 1,56 metros y se enfocó en potenciar otras cualidades para destacarse en el fútbol profesional.

En un intento por mejorar sus condiciones de vida y formación, el club lo alojó en la pensión de la institución, donde recibió mejor alimentación y descanso. No obstante, la distancia de su familia lo llevó a regresar a Dock Sud.

El propio Barrios reconoció que su madre fue el pilar que sostuvo a la familia en los momentos más difíciles. “Siempre hizo lo posible para que no nos faltara un plato de comida”, expresó. Recordó cómo su madre, en ocasiones, prefería no comer para que sus hijos pudieran alimentarse. “Yo siempre le preguntaba: ‘¿Vos tenés hambre?’. ‘No’, me decía. ‘Ya tomé unos mates, no tengo hambre’. Y era porque quería que comiéramos nosotros. Yo me daba cuenta. Eso, no tiene precio”, aseguró el futbolista.

El volante ofensivo también habló sobre la importancia de valorar cada recurso, desde la comida hasta la ropa, debido a las carencias que vivió en su infancia. “Hoy valoro todo, hasta la miga de pan, porque sé lo que es la necesidad. Siempre que voy a la concentración, valoro la comida, la ropa, hasta un par de medias, porque sé lo que cuesta”, afirmó.

Nahuel Barrios encara a su defensor de Fortaleza (Prensa CASLA)

El vínculo con San Lorenzo ocupa un lugar especial en la vida del Perrito, ya que además de ser la institución en la que debutó de manera profesional en 2017, le brindó un espacio fundamental en su adolescencia. “Es mi segunda casa. Estoy desde los 10 años. Me dio todo. Me formó como persona, primero, y después, como jugador. Estuve en la pensión, también. Le debo mucho. Ojalá, le pueda dar muchas alegrías”, expresó el futbolista. Además, agradeció el cariño de los hinchas y aseguró que el sentimiento es recíproco.

En el plano deportivo, Barrios supo consolidarse como uno de los jugadores destacados de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Tras su paso por San Lorenzo, fue cedido a Central Córdoba de Santiago del Estero y actualmente juega en Barracas Central de la mano de Rubén Dario Insua.

Bajo la dirigencia del Gallego vivió otro duro momento en su vida personal. En 2023, uno de sus hermanos falleció por una dura enfermedad horas antes de que el futbolista tenga que afrontar un partido con el Ciclón. A pesar de la insistencia del entrenador, el Perrito optó por jugar de igual manera por un expreso pedido de su madre, Mónica.

“Nos enteramos de que su hermano falleció hoy, antes del mediodía. Hablamos con él, tenía ganas de jugar. La mamá le pidió que juegue. Yo quería darle la chance”, reveló Insua en diálogo con ESPN. A su vez, la propia cuenta oficial de San Lorenzo publicó un sentido mensaje en apoyo al jugador: “En un durísimo momento personal, eligió jugar por los colores. El Perro Barrios es un ejemplo: de jugador y de persona. ¡Te queremos, Nahue, mucha fuerza!”.

Su estilo de juego, caracterizado por la habilidad y la entrega, se forjó en los potreros de Dock Sud, donde enfrentó a rivales mayores y soportó el rigor físico desde pequeño. “En el barrio, cuando era chiquito, los más grandes me invitaban a jugar y me recag... a patadas, y yo igual seguía jugando. No me importaba nada. Siempre me gustó jugar a la pelota, así que estoy acostumbrado”, relató.

Sin embargo, este sábado el destino lo encontró en otro lugar: fue a ver el torneo relámpago de su propio barrio y quedó inmerso en un escándalo que terminó con balazos y el futbolista con una herida de bala.