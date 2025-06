"Lamine no supo perder, tuvo un gesto feo con Cristiano", la grave acusación a Yamal tras la final de la Nations League

Lamine Yamal quedó en el centro de una polémica tras la final de la UEFA Nations League 2024/2025, donde la selección de Portugal se coronó campeona tras vencer a España. El partido, disputado en el Allianz Arena de Múnich, tuvo un cierre dramático: tras igualar 2-2 en 120 minutos, el equipo portugués se impuso 5-3 en los penales, con Cristiano Ronaldo levantando el trofeo en una imagen que recorrió toda Europa.

Más allá del resultado deportivo, los reflectores se posaron sobre la actitud del joven delantero español, de apenas 17 años. Lamine Yamal, considerado uno de los grandes talentos emergentes del fútbol europeo y una de las figuras del FC Barcelona, tomó una decisión que generó debate y cuestionamientos: fue el primer futbolista de España en dejar el campo rumbo a los vestuarios durante la premiación, justo en el momento en que Cristiano Ronaldo alzaba la copa. También, se lo vio quitándose de inmediato la medalla del segundo puesto y apartándose de sus compañeros.

El español Lamine Yamal es aplaudido por los jugadores de Portugal mientras recoge su medalla de subcampeón en la Nations League (REUTERS/Annegret Hilse)

A todo esto le sumó otro gesto controvertido al saludar con mala cara a la leyenda del fútbol portugués en el clásico pasillo. “Creo que se han acabado los argumentos para intentar defender lo que hizo ayer Lamine. La sociedad ha cambiado, para peor. Lo que veo aquí es a una leyenda, que es Cristiano, que aplaude a todos los jugadores de la selección española y solamente se para a saludar a uno, que es Lamine Yamal”, comenzó el duro descarto de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito y amigo de CR7.

“Porque de verdad le tiene mucho aprecio, porque ve que puede llegar a ser un grande de la historia, porque había perdido y lo entiende y le da la mano. Y veo a un chaval de 17 años que va a ser muy bueno pero que ayer no supo perder. Y que le quita la cara a una leyenda como es Cristiano Ronaldo, que tuvo un gesto feo hacia Cristiano Ronaldo y hacia el deporte en general”, agregó.

El polémico gesto de Lamine Yamal durante la coronación de Portugal por la Nations Leagure

Las imágenes, captadas por aficionados y viralizadas en redes sociales, desataron críticas no solo en la prensa española, sino también en el resto de Europa. Muchos hinchas y analistas interpretaron el gesto de Yamal como un desplante de deportividad, al no quedarse con el grupo para presenciar la entrega del trofeo, ni aplaudir al adversario, como sí lo hicieron la mayoría de sus compañeros. Durante el tradicional “pasillo” que suelen hacer los equipos subcampeones a los campeones, Yamal optó por no mirar ni saludar a Cristiano Ronaldo ni a los demás jugadores de Portugal, lo que aumentó la percepción de enojo y frustración.

En su corta carrera profesional, esta fue la primera final perdida por Yamal con la camiseta roja y la segunda a nivel clubes, tras la caída del Barcelona en la Supercopa de España a principios de año. La reacción del delantero marca un contraste con otras figuras jóvenes que, ante la adversidad y la derrota, eligen permanecer junto a su equipo y reconocer el mérito del rival en público.

El gesto de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo en el pasillo de campeón en España-Portugal por la Nations League

Las redes sociales, fiel termómetro de la actualidad futbolística, reflejaron la controversia. Afines y críticos del FC Barcelona, del Real Madrid y hasta fanáticos portugueses comentaron la actitud de Yamal usando calificativos fuertes e ironizando sobre su profesionalismo y capacidad para digerir la derrota. Algunos usuarios incluso compartieron videos en los que se aprecia cómo el futbolista ni gira la cabeza para mirar a Ronaldo durante la entrega de medallas, un gesto percibido por varios como arrogante o poco maduro para la competencia de élite.

Sin embargo, y a pesar de la polémica, no hubo declaraciones oficiales del propio Lamine Yamal tras la final para explicar sus motivos o estado anímico. Tampoco la federación española ni sus compañeros han emitido comunicados al respecto, relegando el asunto a la opinión pública y los medios.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, lejos de entrar en la controversia, volvió a mostrarse elogioso con el joven extremo del FC Barcelona. En la rueda de prensa posterior al partido, CR7 destacó el enorme potencial de Yamal y lo catalogó como “un fenómeno que va a ganar muchos títulos colectivos e individuales”. Insistió en la necesidad de dejarlo tranquilo y permitirle crecer sin la excesiva presión mediática, remarcando que está al inicio de una carrera larga y que seguras oportunidades de revancha le esperan en el futuro.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lamine Yamal y el DT de España tras la final de la Nations League

El contraste entre la madurez discursiva de Cristiano Ronaldo y la reacción emocional de Lamine Yamal ha alimentado el debate sobre la presión y las expectativas que recaen sobre los jóvenes talentos, especialmente en contextos de máxima exigencia como una final internacional. En la prensa deportiva se discute si la reacción del delantero puede leerse como falta de experiencia o simplemente como un acto propio de la frustración ante una derrota dolorosa, especialmente tratándose de un futbolista que debutó en la élite con apenas 16 años.