Insultos, peleas y una baja de peso para enfrentar a Argentina: el detrás de escena de la salida de una figura de Colombia

En la interna de la selección Colombia siguen desmintiendo los rumores sobre una posible pelea - crédito Montaje Infobae (AFP)

Tras el empate sin goles entre Colombia y Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la interna de la Selección Colombia quedó bajo el foco mediático por rumores de una severa crisis de vestuario. Durante la noche posterior al empate disputado en Barranquilla, algunas versiones periodísticas señalaron que Jhon Jader Durán, delantero del Al Nassr, habría tenido un episodio violento en el vestuario, confrontando de manera dura al entrenador Néstor Lorenzo y desencadenando momentos de máxima tensión. Estos reportes afirmaban que, durante la confrontación, debieron intervenir referentes del plantel como James Rodríguez y Jefferson Lerma para frenar la situación.

La versión circuló rápidamente, potenciada en redes sociales y algunos medios, e indicaba incluso forcejeos y agresiones de Durán hacia el seleccionador, incluyendo acusaciones de que el propio James Rodríguez, capitán y líder, habría terminado en el suelo durante el forcejeo. Se mencionó, además, una intervención urgente del plantel para “contener el caos”, con la situación desbordándose hasta el punto de que varios compañeros habrían tenido que intervenir físicamente para separar a las partes involucradas.

La versión de Paolo Arenas sobre el conflicto interno en la Selección Colombia

De acuerdo a la narración reportada inicialmente, todo se habría originado por el malestar de Durán luego del resultado adverso ante Perú. El periodista Paolo Arenas, una de las fuentes principales de la versión, escribió en su cuenta de X que el delantero irrumpió en el vestuario notablemente alterado tras el partido, insultando y generando desconcierto entre los jugadores. Según este relato, cuando Lorenzo intentó calmarlo, la situación escaló hasta llegar al forcejeo descrito.

Este presunto escándalo se sumó al delicado momento deportivo del seleccionado nacional: cinco partidos sin triunfos y saldo negativo en rendimiento colectivo, que puso a Néstor Lorenzo bajo fuerte presión en la previa de un partido definitorio frente a Argentina en Buenos Aires.

No obstante, y a pesar de la viralización de la noticia en portales deportivos y redes sociales, todos los protagonistas salieron al paso a desmentir el supuesto enfrentamiento interno. El primero en hablar fue el propio Néstor Lorenzo, quien sostuvo ante los medios: “No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta mala voluntad y tanta maldad de inventar cosas absolutamente inexistentes. Duele mucho, más aún cuando llega a mi familia. Hasta mi mamá me preguntó si me había peleado con los jugadores. Lo cierto es que acá hay una clara campaña por desprestigiar el grupo y nuestro trabajo”. Lorenzo insistió en que el grupo está “súper unido” y que no permite que rumores infundados afecten la relación interna.

El entrenador de la selección Colombia volvió a desmentir el incidente y aseguró que se quiere desprestigiar su labor - crédito Federación Colombiana de Fútbol

James Rodríguez, en su rol de capitán y uno de los implicados por los rumores, fue categórico ante la prensa: “Es falso eso de la pelea de vestuario. En el grupo hay una sana convivencia. No sé de dónde salen esas cosas, pero puedo asegurar que no existió ningún conflicto como ese”.

Jefferson Lerma reiteró ese mensaje y agregó que ni él ni sus compañeros sabían del supuesto altercado hasta que la noticia llegó a través de representantes y fuentes ajenas al plantel. “Me entero por mi representante porque me envían la noticia después del partido. No ha pasado nada, el ambiente es bueno y siempre nos estamos apoyando”.

Por su parte, Jhon Jader Durán, centro de la polémica, también negó por completo la pelea y manifestó su preocupación por el impacto del rumor tanto en lo personal como en el equipo. “El periodista que salió a decir eso debería tener la hombría de desmentirlo y mostrar un video si realmente existió. El tema es físico y nada más, estoy saliendo por un dolor lumbar que tengo desde hace tiempo, no por ningún conflicto interno”, declaró Durán, quien además reafirmó sus buenas relaciones tanto con Lorenzo como con los referentes: “Tengo mucho respeto por el profe, por James y por Lerma. Desde el primer día en la Selección me apoyaron como si fueran mis padres. No veo la necesidad de salir a decir ese tipo de cosas, porque indisponen a un grupo y generan un clima injusto”.

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol también comunicó que la baja de Durán responda estrictamente a problemas médicos, detallando que el jugador arrastra una lesión lumbar desde su paso por Aston Villa y que esta molestia recrudeció en Barranquilla. Néstor Lorenzo amplió en conferencia: “Durán tenía ese problema en una vértebra, lo sabíamos cuando vino a la convocatoria, pero estaba bien. Lamentablemente le volvió el dolor y, en acuerdo con el cuerpo médico, decidimos desconvocarlo para que se recuperara y no arriesgara su salud”.

En este contexto, Argentina y Colombia se enfrentarán este martes en el estadio Monumental desde las 21 por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial 2026. La Albiceleste, clasificada y con el liderazgo asegurado, está en la cima con 34 unidades, mientras que el equipo cafetero marcha en el sexto lugar con 21 puntos, solo tres puntos por encima de Venezuela, que actualmente ocupa la zona de Repechaje.