La emoción de Alcaraz tras su gran triunfo ante Sinner en Roland Garros: “Fue una de las mejores finales de la historia”

Carlos Alcaraz ganó un partido increíble en la final de Roland Garros ante Jannik Sinner (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Carlos Alcaraz hizo historia este domingo, al levantar por segundo año consecutivo el trofeo de Roland Garros. El español, número dos del mundo, superó al líder del ranking de la ATP, Jannik Sinner, en cinco sets, después de haber caído en los dos primeros, por 4-6, 6-7 (4)-7, 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2). Ambos tenistas son los llamados a suceder al Big Three en los próximos años y el murciano recogió el guante y aceptó el desafío.

“Quiero empezar con Jannik. Es increíble el nivel que tienes. Enhorabuena por estas dos semanas, a ti y a tu equipo. Conozco vuestro trabajo. Sé cómo de duro peleáis por los torneos. Serás campeón varias veces. Es un privilegio compartir torneos contigo y hacer historia contigo en este torneo y en los otros. Eres una inspiración para los niños y también para mí. Gracias por serlo", sostuvo el joven de 22 años que ya cuenta con cinco títulos de Grand Slam en su palmarés: US Open (2022), Wimbledon (2023 y 2024) y los últimos dos Roland Garros.

Respecto al partido que definió el trofeo de Los Mosqueteros, el ibérico reconoció que en los primeros dos sets no encontraba por dónde entrarle a su rival. “No sabía ni qué tenía que hacer para ganar. Era importante seguir punto a punto, positivo, intentar superar los problemas que estaba afrontando en la pista... Ha sido muy difícil y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido", afirmó.

Y agregó en el mismo sentido: “Es difícil expresarlo con palabras. Estar así contra el número uno del mundo, dos sets abajo... He puesto el corazón. He intentado seguir y dar mi mejor tenis en el tercero, en el cuarto y en el quinto. La clave era no rendirse. Seguir luchando. Punto a punto. Y creo que lo he hecho bien“.

Con la copa en sus manos y aún con las pulsaciones a mil por hora, Alcaraz tuvo la capacidad de analizar el significado del duelo que había protagonizado en la pista del Phillippe Chatrier. Y aseguró: "Creo que ha sido una de las mejores finales de la historia de los Slams. Voy a decir una... la de Djokovic y Nadal en el Open de Australia, que duró más de cinco horas. He puesto mi nombre en una de esas finales. Y en la más larga en la historia de Roland Garros”.

Después, llegó el momento para reconocer a su entorno y las personas que trabajan junto a él en el día a día. “Se lo decía a mi equipo, estoy muy feliz y orgulloso de todos ellos. Samuel (López) ha ganado su primer Slam como entrenador y estoy muy contento con él. Gracias por todo a mi equipo, a mi familia. Tengo el privilegio de compartir grandes cosas con vosotros -lo decía mientras miraba a la tribuna donde estaban sus allegados-. Soy afortunado por tener aquí a muchos amigos que han venido de Murcia para darme apoyo hoy. A todos los que estáis en casa, también. Gracias. También es vuestro este trofeo“, agradeció.

Las principales alternativas de una enorme final

Minutos antes, Jannik Sinner también tuvo su momento ante los micrófonos. Como protagonista de una de las mejores finales de Grand Slam de la historia, recibió una ovación por parte del público, aunque se lo notaba molesto por no haber podido cerrar un match en el que contó con tres puntos para el campeonato. “Carlos, felicitaciones por esta increíble actuación en una increíble batalla. Lo mereces”, inició Sinner sus palabras con el trofeo de subcampeón entre manos.

“Es más fácil jugar que hablar ahora”, agregó con claros signos de tristeza. “Dimos lo mejor, tratamos todo, pero no pudimos. Ahora es difícil, pero hace unos meses hubiéramos firmado por estar acá. Todavía estoy feliz por esto. No voy a dormir muy bien esta noche, pero está bien. Gracias a la gente por el apoyo, estuvieron increíbles“, concluyó visiblemente emocionado.