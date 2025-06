Aseguran que Alpine eligió al nuevo jefe del equipo de Colapinto en la Fórmula 1

Flavio Briatore habría elegido al próximo jefe de equipo de Alpine (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Alpine atraviesa un período de grandes cambios en la Fórmula 1 tras la inesperada renuncia de Oliver Oakes, quien dejó vacante el puesto de jefe de equipo. Este movimiento derivó en la asunción temporal de Flavio Briatore como director en funciones, aunque desde un primer momento se contempló que su rol no sería permanente. Mientras circulaban rumores sobre un posible interés en contratar a Christian Horner, hoy en una posición delicada en Red Bull, la organización francesa se orientó hacia otra figura: Steve Nielsen.

Según indicaron los medios especializados PlanetF1 y GPBlog, Nielsen aparece como el candidato principal para liderar el equipo, luego de descartar opciones como las de Guenther Steiner y Otmar Szaffnauer. Nielsen, de nacionalidad británica, se desempeñó como director deportivo de FIA durante 11 meses y actuó como jefe de equipo en el pasado. En la actualidad, es consultor de la entidad que fiscaliza a la máxima categoría del automovilismo.

El británico desembarcó en el mundo de la F1 en 1986 como parte del equipo de pruebas de Lotus y operó el departamento de repuestos del mismo equipo y de Tyrrell antes de convertirse en asistente del gerente del equipo en 1994. Posteriormente, trabajó en Benetton con Briatore, Tyrrell, Honda y Arrows antes de regresar a Enstone en 2001 como Director Deportivo. Tras una década en esa posición, en la que coincidió con el italiano, hasta su salida en 2009. En la continuidad de su trabajo en la Máxima, permaneció en la sede hasta el cambio a Renault F1 y luego a Lotus. En 2012 se transformó en director deportivo de Caterham hasta que se unió a Toro Rosso en 2013 y luego a Williams como director deportivo a fines de 2014.

Nielsen no ocupará formalmente el título de jefe de equipo ya que la FIA debe aprobar todas las designaciones relevantes hasta su nombramiento, su llegada representaría una apuesta a la experiencia y a la reconstrucción de una estructura que busca dejar atrás la turbulenta salida de Oakes. Las charlas Steven y Briatore se habrían llevado a cabo durante el último fin de semana de carrera en el marco del Gran Premio de España, en Montemló.

Steve Nielsen podría ser nombrado como el jefe de equipo de Alpine (XPB/Alamy Live News)

A la espera de la confirmación de un nuevo cambio interno, la gestión interina de Flavio Briatore no pasa desapercibida en el mundo de la Fórmula 1 y generó comentarios tanto dentro como fuera del equipo. El italiano, tras la salida de Oakes, asumió un rol central y no dudó en hacer públicas sus valoraciones, especialmente sobre el rendimiento de Franco Colapinto, elegido por el empresario italiano para reemplazar al australiano Jack Doohan.

Después de chocar en el final de la Q1 durante la clasificación en el Gran Premio de Imola, Colapinto logró avanzar varios lugares en la carrera en Mónaco (largó en el puesto 18, pero ganó cinco lugares y terminó en el 13° lugar) y, tras un mal comienzo de fin de semana en el último GP de España, Briatore hizo un análisis de su rendimiento: “Se estrelló de inmediato el primer fin de semana de carreras. Si dijera que estoy contento, mentiría. No estoy nada contento. Ahora veremos cómo evoluciona la temporada para él”.

Briatore subrayó la importancia de la adaptación y la velocidad para recuperar confianza en el entorno de la máxima categoría. “En este trabajo, hay que recuperar la confianza lo antes posible. Así que espero que pueda hacerlo pronto y volver a la pista”, insistió en diálogo con Sky Sports Alemania.

Durante ese mismo fin de semana, el monoplaza A525 de Colapinto tuvo una falla mecánica en la clasificación que lo dejó fuera de combate antes de concretar su última vuelta rápida para pasar a la Q2. El domingo, luego de largar en el 18° lugar, remontó tres posiciones y finalizó 15. Es más, su ingeniero de carrera Stuart Barlow se disculpó por el rendimiento del auto y celebró su trabajo en la carrera en el circuito de Barcelona.

Tras el trueque de pilotos y los cambios internos con la salida de personal, la conducción de Briatore despertó alertas entre ex pilotos e integrantes del paddock. Nico Rosberg, campeón mundial 2016 y actual analista, advirtió sobre los riesgos de estar “en el lado equivocado” de Briatore: “Flavio ignora por completo a sus pilotos número dos. No le importan en absoluto. Trata a sus pilotos número uno como a cachorros. Eso es bastante extremo con Flavio. Mentalmente, es un desafío enorme”.

Colapinto durante el GP de España en el circuito de Barcelona (Photo by David Ramos/Getty Images)

Ralf Schumacher consideró que tanto Alpine como Briatore transitan un año de transición, con vistas a reformular el equipo para 2026. En ese contexto, señaló que los pilotos se encuentran bajo examen constante y añade presión a su desempeño: “Eso es brutal para un piloto. Si le haces eso a Lando Norris, simplemente conducirá hacia atrás en círculos. No todos pueden con eso”, dijo el hermano del siete veces campeón del mundo y que corrió en la F1 durante 10 temporadas.

Juan Pablo Montoya, otro de los ex corredores con experiencia en F1, criticó el método de trabajo del italiano por priorizar resultados rápidos y no dar continuidad a sus pilotos. En su podcast, deslizó la posibilidad de que Alpine asigne varias carreras rotativas a distintos corredores antes de elegir la alineación definitiva: “Eso sería una cosa muy Briatore. Muy seco, muy ‘no me importa, yo quiero al mejor piloto y darle la mejor opción a mi equipo para el próximo año’ y ya”.

Sobre Colapinto, Montoya destacó que su ritmo en clasificación fue destacado a pesar de la mala fortuna en la carrera y remarcó la dificultad de comparar rendimientos internos sin analizar en detalle vuelta a vuelta.