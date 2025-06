Michele Kang impulsa la revolución del fútbol femenino internacional

Michele Kang revoluciona el fútbol femenino con inversiones millonarias y un modelo de gestión empresarial innovador (Captura de video: YouTube)

La empresaria surcoreana Michele Kang se posicionó como una de las figuras más influyentes del fútbol femenino a nivel internacional, liderando una transformación mediante inversiones millonarias y una visión empresarial que redefine las dinámicas del deporte.

Según Forbes, Kang encabeza la gestión de tres clubes en Estados Unidos, Francia e Inglaterra, con el objetivo de equiparar la visibilidad y el valor del fútbol femenino al masculino.

Su estrategia se basa en la adquisición de equipos, la centralización de operaciones y una apuesta decidida por la profesionalización, lo que captó el interés de inversores, patrocinadores y referentes del sector.

Trayectoria empresarial de Michele Kang y antecedentes en tecnología y salud

Antes de incursionar en el deporte, Kang desarrolló una exitosa carrera en los sectores tecnológico y sanitario. Nacida en Seúl, emigró a Estados Unidos, donde estudió economía en la Universidad de Chicago y obtuvo un posgrado en Yale.

inició su trayectoria profesional en Ernst & Young y luego lideró áreas estratégicas en TRW y Northrop Grumman, donde impulsó el crecimiento de una división de tecnología sanitaria.

Su trayectoria incluye hitos en tecnología y salud antes de posicionarse como referente en el fútbol femenino global (Portada de Forbes/Levon Biss)

En 2008 fundó Cognosante, una firma con sede en Maryland especializada en conectar sistemas de información médica, que se convirtió en un actor clave del sector.

Tras vender la compañía en 2024, su patrimonio fue estimado en USD 1.200 millones por Forbes. En alusión a su voluntad de asumir nuevos retos, explicó que “incluso cuando empecé, sabía que diez años sería el máximo para dirigir esta organización”.

Ingreso al fútbol femenino: adquisición del Washington Spirit

El interés de Kang por el fútbol femenino surgió tras un encuentro casual en el Capitolio en 2020. Pocos meses después, adquirió el 35% del Washington Spirit, equipo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), por aproximadamente USD 2 millones.

Aunque no contaba con experiencia previa en el ámbito deportivo, identificó el potencial de crecimiento y el impacto social de este sector. “No era una picazón; no sabía nada al respecto”, comentó a Forbes sobre su primer contacto con la NWSL. No obstante, reconoció: “El futuro es simplemente increíble, no solo para las jugadoras, sino para muchas jóvenes”.

En 2025, el Washington Spirit conquistó por primera vez la NWSL Challenge Cup, consolidando su crecimiento bajo la gestión Kang (Captura de video: YouTube)

En 2022, una crisis institucional propició que Kang tomara el control total del club. De acuerdo con información del The Washington Post, tres jugadoras denunciaron que el entrenador Richie Burke incurría en gritos, insultos, amenazas y comentarios racistas, lo que llevó a su despido y a una investigación a nivel de liga.

Las futbolistas publicaron una carta solicitando que el entonces director ejecutivo, Steve Baldwin, vendiera el club a Kang. Tras tensas negociaciones, Kang logró adquirir el equipo por USD 35 millones. “Veo el valor y si no empiezo a valorarlo, ¿quién más lo va a hacer por nosotras?”, expresó sobre su decisión de asumir el control del club.

Expansión internacional y modelo de gestión centralizado

La estrategia de la empresaria se extendió fuera de Estados Unidos. En mayo de 2023, adquirió el 53% del Olympique Lyonnais Féminin, separando su administración del equipo masculino.

Ese mismo año, compró a las London City Lionesses, que recientemente ascendieron a la Superliga Femenina de Inglaterra. Para coordinar estas inversiones, fundó Kynisca Sports International, con sede en Londres, desde donde centraliza la gestión de talento y operaciones.

Fundado en 2019 tras separarse de Millwall Lionesses, el club fue adquirido por Michele Kang en diciembre de 2023 (REUTERS/Andrew Couldridge)

Este modelo de propiedad múltiple, frecuente en el fútbol masculino pero inédito en el femenino, permite coordinar recursos, desarrollar una red global de talentos y atraer patrocinadores internacionales. Kang anunció la construcción de nuevas instalaciones y planea expandirse a Sudamérica.

Estrategia de inversión y visión empresarial

Forbes estima que Kang invirtió al menos USD 200 millones de dólares entre adquisiciones de clubes, creación de empresas deportivas centradas en mujeres y donaciones a la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer).

Kang fue clara sobre sus motivaciones: “Esto no es caridad; no es un proyecto corporativo de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión). Mi misión es demostrar que esto es un buen negocio”, declaró a Forbes.

Antes de involucrarse en el mundo del fútbol y en referencia al vertiginoso giro que dio su carrera hacia el deporte profesional, Kang reconoció entre risas que “no sabía quién era Leo Messi. Y ahora estoy aquí”.

Impacto en la industria: crecimiento de valoraciones y nuevos ingresos

El impacto de su gestión es medible. En 2022, el Washington Spirit se valoraba en USD 35 millones; en 2025, Forbes estimó su valor en USD 130 millones.

Los ingresos anuales del club aumentaron de USD 5 millones en 2022 a USD 15 millones en 2024, mientras que la asistencia promedio creció de menos de 6,000 a casi 14,000 personas por partido.

La NWSL firmó un acuerdo de transmisión por más de USD 200 millones; su comisionada reconoció que Kang fue clave en el salto de valoraciones (REUTERS/Hannah Foslien)

La NWSL también vio un auge. En 2023, firmó acuerdos de transmisión con múltiples cadenas de televisión y empresas de entretenimiento por USD 240 millones en cuatro años, sesenta veces más que sus tarifas anteriores. Jessica Berman, comisionada de la liga, afirmó a Forbes: “Michele realmente impulsó el auge de la valoración”.

Brechas persistentes y desafíos del fútbol femenino

A pesar del progreso, persisten diferencias con respecto al fútbol masculino. Según Forbes, los 124 equipos de las principales ligas masculinas de Norteamérica superan los mil millones de dólares en valor y crecieron un 1,800% desde 1998.

En contraste, muchos clubes femeninos aún deben consolidar ingresos sostenibles. El DC United recaudó USD 90 millones de dólares en 2024, frente a los USD 15 millones del Spirit. También persisten brechas salariales, baja cobertura mediática y prácticas discriminatorias.

Reconocimientos y percepción del liderazgo de Kang

El liderazgo de Kang fue respaldado por figuras clave del deporte y los negocios. Magic Johnson, leyenda de la NBA e inversor minoritario del Spirit, declaró a Forbes: “Ella no parará hasta que esté satisfecha con el futuro del deporte femenino”.

La comisionada Berman también destacó su papel en el aumento de valoraciones de clubes. La cobertura de Forbes evidenció el peso de la visión de Kang en el crecimiento del fútbol femenino.