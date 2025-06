Ancelotti patea el tablero de cara a su debut en Brasil: de los 9 cambios al “consejo” de Marquinhos

Ecuador y Paraguay serán los primeros rivales de Ancelotti como DT de Brasil (REUTERS/Jorge Silva)

Este jueves comienza la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, con muchos encuentros que tendrán peleas inmediatas por el boleto al Mundial 2026, con mayores o menores urgencias en la tabla de posiciones. En el primer lote se agrupa la Brasil de Carlo Ancelotti, quien hará su debut como entrenador del Scratch ante Ecuador desde las 20 (hora argentina) y este martes paró su primer equipo antes de viajar al llano de Guayaquil.

Según informó Globo Esporte, el entrenamiento táctico llevado a cabo en el centro de prácticas del Corinthians en Sao Paulo fue la primera con la convocatoria completa del ex DT del Real Madrid. Con todos los futbolistas a disposición, Ancelotti eligió mantener un esquema similar al mostrado en su segundo ciclo con el Merengue, ya que paró un esquema 4-3-3 en ataque y, al momento de replegarse, uno de los extremos se acopló a la línea de volantes para quedar 4-4-2.

La alineación cuenta con la particularidad de tener nueve cambios con respecto al último equipo de Dorival Júnior, que fue goleado 1-4 contra Argentina en Buenos Aires. Entre regresos por lesión, suspensiones saldadas o decisiones tácticas, solamente Marquinhos y Vinicius Júnior repiten presencia en la mente de Carleto, y a uno de ellos lo conoce de memoria porque dirigió a Vini en el Madrid.

Así las cosas, ubicó en el arco a Alisson en lugar de Bento. La línea de cuatro defensores tuvo a Vanderson, Marquinhos, Alexsandro y Alex Sandro. Vale destacar que el último es el que tiene mayor recorrido con la Verdeamarela, porque ha jugado 40 juegos frente a lo que sería el debut del central del Lille de Francia, que tiene 25 años y 1.91 de altura.

La selección de Brasil se entrenó este martes por primera vez con el plantel completo (Reuters/Jorge Silva)

En la zona medular, Bruno Guimaraes regresaría al equipo tras cumplir una fecha de sanción contra la Argentina. El hombre del Newcastle estuvo acompañado en el ensayo por Gerson, quien se perdió el clásico sudamericano por lesión, y por Casemiro. Este detalle no es menor porque el mediocampista del Manchester United no juega con el combinado brasileño desde la derrota 2-0 contra Uruguay en Montevideo en octubre de 2023.

Ese mismo duelo fue el último también para Richarlison, pero Ancelotti volvió a parar a la Cacatúa en un once. El centrodelantero estuvo flanqueado por el citado Vinicius Júnior y por Estevao, el joven del Palmeiras que podría hacer su estreno como titular con solo 18 años.

En un plantel repleto de modificaciones, la conferencia de prensa debía estar destinada a un experimentado que brinde tranquilidad. Y así lo hizo Marquinhos frente a un duelo trascendental para evitar complicar la clasificación a la Copa del Mundo, ya que Brasil está en la cuarta colocación con 21 puntos y una victoria en Ecuador podría hacerlo superar a su rival en la tabla, pero una derrota lo obligaría a prestar atención a los resultados de los equipos que están por debajo.

Marquinhos dialogó en conferencia de prensa (Reuters/Jorge Silva)

El reciente campeón de la Champions League con el París Saint-Germain (PSG) dejó atrás los festejos por el título y le dio un consejo a Ancelotti. Su opinión estuvo relacionada a confeccionar un equipo en base a las características de los jugadores y, en ese sentido, relacionó su postura al ciclo de Luis Enrique en la entidad francesa.

“Él dijo después del título que le gustaría tener jugadores como (Kylian) Mbappé, sería muy bueno tenerlo bajo control, pero son elecciones de los jugadores. Él eligió marcharse (a Real Madrid) y Luis formó un equipo con lo que tenía a su disposición. Y Carlo (Ancelotti) aquí tendrá que hacer lo mismo, conocer a los jugadores que tiene a su disposición y aprovechar la calidad y lo que tiene a su disposición en beneficio del equipo”, declaró el zaguero central de 31 años.

“A un año del Mundial y dentro del PSG, ya he visto que la energía puede cambiar muy rápido y espero que también ocurra aquí en la selección”, se esperanzó el defensor. Y añadió lo que provocó la llegada del técnico italiano: “Las expectativas, el deseo y la ambición son los mejores posibles. El entrenador que tenemos aquí ya ha demostrado su fuerza y lo que puede hacer en el fútbol, su inteligencia. Eso es lo que la selección buscaba en él. He tenido poco contacto con él aquí, solo ayer por la noche y esta mañana, y me ha transmitido algo muy bueno. Con la experiencia que tiene, esta adaptación será muy rápida. Ya hemos visto que tiene mucha estrategia, que tiene a los jugadores en la mano, y eso es importante para una selección. Vincular todo eso es genial”.

A continuación, destacó la sencillez de Ancelotti para transmitirle una idea clara a sus flamantes pupilos: “Todavía no he hablado con él en privado, ha sido más en grupo. Pero creo que, en primer lugar, es importante que en la selección haya un ambiente cómodo, que los jugadores estén tranquilos para poder llegar, los jugadores nuevos. Pero también es muy importante tener una idea clara de la filosofía que él querrá en el juego, lo que pedirá a los jugadores. En una sola reunión con él ya se puede saber lo que quiere”.

El Scratch no debería perder ante Ecuador en Guayaquil para evitar complicarse en las Eliminatorias (Reuters/Jorge Silva)

“Con el paso de los días lo vamos entendiendo, después de los partidos va a corregir las cosas. Primero, él tiene que conocer a los jugadores que tiene y lo que puede sacar de cada uno. Ya ha trabajado con muchos aquí, pero con otros aún no. Va a tener tranquilidad para poner su trabajo táctico y con su experiencia vamos mejorando cada día y cada partido hasta estar bien en las competiciones. Ese será el objetivo, mantener el buen grupo, entender lo que quiere”, manifestó en declaraciones divulgadas por Globo Esporte.

Además, Marquinhos impuso lo colectivo por sobre lo individual, y volvió a tomar como referencia la experiencia del campeón de la Ligue 1: “El fútbol es muy competitivo y se nota en los mínimos detalles para ser campeón del Mundial, de la Champions... El PSG fue una demostración de ello, todos los jugadores se entregaron al máximo para ser campeones. Aquí no es diferente, a pesar de los resultados. Todos se entregan al máximo aquí. A veces el resultado no es claro, pero todos los que están aquí se entregan al máximo. Basta con que todo encaje dentro de la filosofía y que el entrenador sea claro en lo que quiere. Si todos los jugadores tienen ese ideal en beneficio del equipo, lo individual sale fácilmente. Busca el colectivo y lo individual saldrá”.

En último término, les pidió calma a los hinchas de cara a los cruces contra Ecuador como visitante y Paraguay, que será el estreno de Carlo Ancelotti como local: “Queremos resultados inmediatos y esperamos que sea así, pero hay cosas que escapan a nuestro control. Lo primero es el objetivo de clasificarnos para el Mundial, y vamos a intentar mostrar la nueva filosofía del entrenador desde el primer partido, entender lo que quiere. Pedimos a todos que mantengan la calma, tengan paciencia y confíen en la experiencia y en nuestro entrenador. Esperamos que consiga buenos resultados, que sea ya en el próximo partido, pero si no es así, hay que tener paciencia para que las cosas salgan bien. Se trata de entenderlo lo más rápido posible y llegar a un Mundial y luchar por los títulos. En la selección siempre luchando en la cima. Siempre tendremos las mayores ambiciones y, con él aportando eso, conseguiremos los mejores resultados”.