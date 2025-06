La sorpresiva apuesta de Marcelo Bielsa en la última convocatoria de Uruguay para las Eliminatorias

Bielsa convocó a un arquero con pasado en el fútbol argentino (REUTERS/Mariana Greif)

La selección de Uruguay tendrá dos compromisos importantes por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste visitará a Paraguay y luego será la anfitriona del duelo ante Venezuela, en el estadio Centenario. A pesar de que Marcelo Bielsa no hizo oficial la lista de convocados, se sabe que la nómina cuenta con una sorpresiva apuesta.

Ante la ausencia de Sergio Rochet en el arco uruguayo, el Loco decidió convocar por primera vez al seleccionado a Cristopher Fiermarín, quien defiende los colores del Deportes Tolima de Colombia. Pese a que se formó en Defensor Sporting, el guardameta tuvo su debut en Primera División con la camiseta de Montevideo City Torque, donde disputó 22 partidos. Luego, fue vendido por una cifra superior a los 800 mil dólares a Defensa y Justicia, de Argentina, a mediados de 2024.

Además de Fiermarín, Bielsa cuenta con Franco Israel y Santiago Mele, quien tuvo un destacado paso por Unión de Santa Fe, para ocupar el puesto que deja vacante Rochet, que actualmente se desarrolla en el Inter de Brasil, pero no pudo ser parte de la convocatoria por una lesión.

A los mencionados arqueros se les suman las presencias de: Facundo Pellistri, Nicolás Fonseca y Rodrigo Zalazar, quienes arribaron el último sábado. El primero en llegar fue Juan Manuel Sanabria, que juega en Atlético San Luis de México. Luego, fueron arribando jugadores de la talla de: Mathías Olivera, Santiago Bueno, José María Giménez, Ronald Araujo, Nicolás Marichal y Sergio Araújo.

Uruguay enfrentará a Paraguay y Venezuela

Uruguay se encuentra en el tercer puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 21 puntos. Aunque su clasificación no parece correr peligro, sus últimas actuaciones no fueron convincentes. De hecho, en la doble fecha anterior no pudo ganar: perdió con Argentina, de local, y empató 0 a 0 con Bolivia, en el Alto.

En referencia a la derrota por 1 a 0 con la Albiceleste, Bielsa realizó una fuerte autocrítica: “Reafirmo mi responsabilidad en los momentos en los que Uruguay pierde, porque claramente nuestro equipo, contrariamente a lo que sugería una pregunta anterior, está diseñado para poder defender sin dejar de atacar, y para poder atacar sin dejar de defender; y está preparado para desequilibrar. Lo dicen las individualidades. Si en un equipo juegan Darwin (Núñez), De Arrascaeta, Bentancur, y generamos pocas situaciones de gol, si el entrenador persigue un equipo que dañe cuando ataque y no crea situaciones, la responsabilidad no puede ser de las individualidades”.

Vale recordar que Bielsa fue cuestionado por la prensa uruguaya por los últimos resultados y por el trato a las figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes se retiraron del seleccionado el año pasado.

Hace poco recibió un duro cuestionamiento de un ex colaborador. Carlos Nicola, quien fue entrenador de arqueros de la selección uruguaya aseguró: "Fue una gran desilusión por todas las connotaciones que tiene Bielsa como entrenador. Darse cuenta de que es una gran contradicción todo lo que uno ve hacia afuera y cómo se maneja con la gente hacia adentro”.