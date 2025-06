“Está en el lado equivocado de la mente de Briatore”: la sentencia de un campeón de F1 sobre el presente de Colapinto en Alpine

Franco Colapinto careció de ritmo con el Alpine en Montmeló (@AlpineF1Team)

Mucho se habla del presente de Franco Colapinto, en el del equipo Alpine de Fórmula 1. En sus primeros tres Grandes Premios en el equipo francés, el argentino no pudo conseguir buenos resultados. Sobre el tema habló Nico Rosberg, campeón mundial en 2016 y el único piloto que pudo batir a Lewis Hamilton en Mercedes.

El alemán analizó la relación de Colapinto con el asesor ejecutivo del team galo, Flavio Briatore. “Colapinto está en el lado equivocado de la mente de Flavio y no debería estar en esa situación. Flavio ignora por completo a sus pilotos número dos. No le importan en absoluto. Y trata a sus pilotos número uno como cachorros, así que eso es bastante extremo”, aseguró el ex corredor de 39 años.

De acuerdo con lo publicado por Sky Sports, Rosberg también analizó los problemas técnicos que afectaron el desempeño de Colapinto en el reciente Gran Premio de España, donde terminó en la posición 15ª. “Creo que se equivocan con el enfoque. En Alpine deberían estar más atentos a algunos detalles allí porque ciertamente se puede trabajar en conseguir que esos neumáticos estén en el rango de temperatura perfecto cada vez que se empieza una vuelta”, sostuvo el germano, quien luego de conquistar el título en 2016 se retiró.

El historial reciente de Alpine refleja un patrón de relaciones tensas entre Briatore y sus pilotos. En la temporada anterior, el francés Esteban Ocon terminó su vínculo con el equipo en medio de desacuerdos, llegando incluso a no participar en la última carrera en Abu Dhabi. Ocon, quien ya había asegurado su pase a Haas, evitó entrar en polémicas, pero su salida dejó en evidencia las dificultades internas en la escudería. Este contexto añade presión a Colapinto, quien fue elegido para reemplazar al australiano Jack Doohan tras sus actuaciones irregulares en la presente temporada.

En el Gran Premio de España, Colapinto logró superar a Ocon en pista y avanzar una posición, aunque una penalización al piloto de Haas, Oliver Bearman, fue lo que finalmente le permitió terminar en el puesto 15. A pesar de este pequeño avance, el argentino no ocultó su frustración al término de la carrera. “Fue una carrera muy complicada, con mucha degradación y yendo en aire sucio. Se gastaban mucho las gomas delanteras y traseras, y no pudimos controlar bien esa degradación”, explicó Colapinto, quien también reconoció la necesidad de trabajar en conjunto con el equipo para identificar y solucionar los problemas técnicos.

En contraste con las críticas de Briatore, Alpine adoptó un tono más optimista en sus redes sociales, alentando a Colapinto con un mensaje de apoyo: “Sigue adelante Franco Colapinto, lo lograremos, aprendiendo juntos como equipo”. Sin embargo, los resultados hasta ahora no han sido favorables para el piloto argentino, quien no ha logrado sumar puntos en las tres competencias que ha disputado con Alpine. Sus posiciones finales han sido 16° en Imola, 13° en Montecarlo y 15° en Montmeló. En comparación, su mejor resultado en la temporada 2024 con Williams fue un octavo lugar en Azerbaiyán.

El próximo desafío para Franco Colapinto será el Gran Premio de Canadá, programado para el 15 de junio en el circuito Gilles Villeneuve, en la Isla de Notre-Dame, en Montreal. Se trata de un trazado desconocido para el piloto argentino que tendrá un gran desafío en Norteamérica.