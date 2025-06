El crudo relato de Kudelka sobre cómo sufre la caída de Huracán en la final: la teoría del alpinista y la comparación con Messi

Kudelka describió cómo sufre la derrota de Huracán en la final ante Platense

Tras perder la final del Torneo Apertura 2025 ante Platense, el director técnico de Huracán, Frank Darío Kudelka, reflexionó sobre la experiencia y los sentimientos encontrados que vivió luego de no poder consagrarse campeón durante una entrevista con ESPN.

El técnico expresó que la derrota dejó una profunda sensación de decepción, especialmente por no haber podido cumplir con las expectativas de los hinchas, que también se habían ilusionado en la Liga Profesional pasada, cuando el Globo peleó palmo a palmo con Vélez. “La tristeza es no poder acompañar el deseo de la gente con el título y que, para muchos, es tal vez lo único que tienen. Eso me deja una tristeza grande de no haber podido otra vez”, afirmó.

A continuación, ofreció un crudo relato de cómo le impactó el tropiezo en Santiago del Estero. “Hoy estoy más abatido que ayer. Ayer fue lunes, llegué con tristeza y mucho pensamiento. Hoy me levanté con dolor y bronca de no haberlo logrado, la misma que el hincha. Necesitaba descargarme y llorar. Y lo hice, pero con mucha bronca. Si había una pared capaz que le pegaba, es lo que sentía”, prologó su reflexión.

“El pasito al logro era tan pequeño… Por más pequeño no dejaba de ser muy dificultoso porque el rival quería lo mismo. Alguna vez leí que no sé si es cierto: ‘Muchas veces el alpinista se prepara tanto para subir, se concentra tanto para transitar hasta la cima, que cuando ve la cima es donde más posibilidades de distracción siente, porque cree que ya llegó, pero todavía no llegó’. Ahí es donde no logran ese cometido. Yo siento eso, que me caí, que la vi tan cerquita y no lo pude lograr”, se lamentó el DT, de 64 años.

“Buscaba imágenes de a quiénes les podía haber pasado algo como a mí y me acordé de Bielsa en aquel Mundial (2002). Pero me acordé mucho de Messi, cuando en la Copa América de Estados Unidos dijo: ‘No puedo más, no lo puedo lograr’. Y, por su capacidad y resiliencia, volvió a insistir. La vida trata de eso. Yo a partir de mañana voy a ser resiliente, voy a volver a intentarlo, pero necesito el apoyo de mi psicóloga, porque estoy dolido y triste”, cerró el concepto, que se hizo viral.

Luego, la acción de besar la medalla de subcampeón, que se convirtió en objeto de análisis y debate, fue aclarada por el propio técnico. Kudelka ofreció detalles sobre el significado personal de ese acto, que estuvo marcado por sus raíces y una forma de agradecer lo que el deporte le ha brindado a lo largo de su vida. “Cuando Tapia me da la medalla, la beso de gratificación. No de alegría, porque no estaba alegre por lo que había pasado”, precisó. Explicó que el gesto no representaba conformismo, sino una forma de poner en valor el haber llegado a una instancia de tal relevancia: “Es de gratificación por lo que me dio la vida, de poder estar en una final más allá de que no la pude lograr o campeonar”.

El entrenador también hizo referencia a sus recuerdos de infancia, un momento en el que la esencia del deporte no radicaba únicamente en el resultado final, sino en el compromiso y la oportunidad de competir. “En ese momento era el niño que besaba la medalla y no le importaba cómo salía. Era llevarla a casa por el sabor de competir, de hacer deporte”, recordó.

A pesar de no alcanzar el título, Kudelka manifestó su agradecimiento a Huracán por permitirle vivir experiencias como la de disputar la definición del torneo. Según sus palabras, la oportunidad de desempeñarse en un escenario de alto nivel es motivo suficiente para valorar lo alcanzado como entrenador. “Todo eso no me quita el sabor hermoso que siento y agradezco a Huracán que me ponga en esa situación tan hermosa de jugar una final”, resaltó.