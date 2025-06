La reacción del chef Salt Bae ante la difusión de su polémico video en la Champions League: “Un ataque a mi reputación”

Echaron a Salt Bae cuando quiso entrar a la fiesta del campeón de la Champions League

El chef turco y estrella de las redes sociales, Nusret Gökçe, conocido mundialmente como Salt Bae, negó haber sido expulsado de una supuesta celebración del Paris Saint-Germain tras imponerse en la final de la UEFA Champions League por 5-0 sobre el Inter de Milan, disputada el 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich. El cocinero fue grabado mientras era escoltado fuera de un edificio por personal de seguridad. Incluso, su acompañante fue empujado, lo que generó especulaciones sobre su exclusión del evento. Sin embargo, el propio protagonista desmintió estas afirmaciones y aseguró que no hubo tal fiesta ni invitación oficial.

En declaraciones recogidas por el medio inglés The Sun, Salt Bae explicó que su presencia en las inmediaciones del estadio se debió exclusivamente a su deseo de interactuar con los aficionados. “Los rumores que corren en redes sociales de que ‘Nusret fue expulsado’ no son ciertos. De hecho, no hubo ninguna fiesta posterior. Ni siquiera me invitaron a un evento así”, afirmó. Además, detalló que se encontraba en la zona para tomarse fotografías con los seguidores y que la confusión surgió debido al comportamiento de una persona en el lugar. “La afirmación de que me expulsaron es simplemente falsa. Es un ataque a mi reputación”, agregó.

El chef también relató que, tras el partido, llegó al hotel en un autobús de la UEFA junto a otros asistentes y que, mientras esperaba su transporte, fue abordado por un miembro del personal de seguridad. Según su versión, no existió ninguna organización formal para una fiesta y calificó las noticias sobre su exclusión como “infundadas”.

Salt Bae presenció la final de la Champions League

“Después del partido final de la Liga de Campeones, llegamos al hotel en el autobús de la UEFA, la razón por la que estábamos allí en ese momento era por nuestros miles de fanáticos que querían vernos allí. Como siempre, estaba en esa zona para corresponderles el cariño y tomarles fotos”, comentó el reconocido chef.

A esto, agregó: “Debido a la aglomeración, mientras esperaba mi vehículo para ir a mi hotel, de espaldas a la puerta, recibí una orden del Sr. Dormen. No hubo ninguna organización como una fiesta de invitación, de ahí la noticia de que no me incluyeron. Todo es infundado”.

La aparición de Salt Bae en la final de la Champions League no pasó inadvertida, especialmente por los antecedentes que lo vinculan a eventos deportivos de alto perfil. Su última gran polémica ocurrió el 18 de diciembre de 2022, durante la final del Mundial de Qatar, cuando ingresó al campo del estadio Lusail sin autorización oficial.

En esa ocasión, manipuló el trofeo de la Copa del Mundo y posó insistentemente con varios jugadores de la selección argentina, incluido Lionel Messi, a quien sujetó del brazo para conseguir una fotografía, pese a la evidente incomodidad del futbolista. Este episodio generó un amplio rechazo en redes sociales y medios internacionales, además de una declaración de la FIFA reconociendo que se había violado el protocolo de premiación.

Salt Bae, con Nasser Al-Khelaifi, propietario del PSG, en la final de la Champions

Tras el incidente en Qatar, Salt Bae redujo significativamente su presencia en eventos masivos, aunque su regreso a la final de la Champions League 2025 reavivó las críticas. Según reportó el Daily Mail, su comportamiento en el Mundial fue calificado como “cringe” y fuera de lugar, recordando que incluso persiguió a Messi para obtener un apretón de manos. En esta ocasión, su presencia en Múnich estuvo limitada a las inmediaciones del estadio, y no se reportaron incidentes dentro del campo de juego.

Un video difundido por el sitio Nexus Sports mostró el momento en que Salt Bae y un acompañante intentaron ingresar a un recinto, presuntamente relacionado con la celebración del PSG, pero fueron rechazados por el personal de seguridad. En las imágenes, se observa cómo el chef turco es escoltado hacia el exterior, mientras su acompañante intenta dialogar con los guardias sin éxito. Incluso, hubo una serie de empujones. Posteriormente, Gökçe se detuvo a firmar autógrafos para los fanáticos que lo esperaban afuera.

La relación de Salt Bae con figuras del fútbol no es nueva. Su fama, impulsada por su estilo particular al salar carnes en sus exclusivos restaurantes, lo ha llevado a interactuar con celebridades como David Beckham y Kylian Mbappé, además de asistir a eventos deportivos de gran relevancia. En 2018, fue fotografiado junto a Sergio Ramos tras la victoria del Real Madrid en la final de la Champions League. En la presente edición, estuvo con figuras del calibre de Andriy Shevchenko, histórico jugador ucraniano que pasó por Chelsea y Milan, Nasser Al-Khelaifi, propietario del PSG, y Samuel Eto’o, icónico delantero camerunés que supo vestir la camiseta del Barcelona.