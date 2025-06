El romance entre una estrella del Real Madrid y una famosa modelo que da que hablar en Europa

Bellingham y Castro intercambiaron posteos en las redes

El futbolista inglés Jude Bellingham y la modelo Ashlyn Castro han consolidado en los últimos meses una relación sentimental que no ha pasado desapercibida ni para sus seguidores ni para la prensa. La pareja ha protagonizado muestras públicas de afecto en redes sociales, tras enfrentar polémicas y especulaciones sobre la vida privada de Castro.

Ashlyn Castro, de 27 años, reapareció en Instagram después de casi cuatro meses de ausencia con una breve frase dirigida a sus seguidores: “Long time no see (Mucho tiempo sin verlos)”. En las imágenes que acompañaron el mensaje, la influencer posó con un vestido verde.

Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, reaccionó con un corazón verde, mensaje al que Castro respondió con el emoji de un beso, poniendo en evidencia la conexión y el apoyo mutuo que comparten en público.

La foto que publicó Ashley Castro

La reacción de Bellingham

Cabe recordar que en febrero de 2025, Bellingham pareció oficializar la relación cuando viajó junto a Castro tras un partido entre el Real Madrid y el Manchester City por la Liga de Campeones en el estadio Etihad. Desde ese momento, la pareja se ha dejado ver en varias ocasiones, incluso en el estadio Santiago Bernabéu. Castro compartió tiempo en las gradas con Denise, la madre del futbolista, y testigos afirmaron que pudieron verlas fundidas en un cálido abrazo, evidenciando la buena relación y la aceptación familiar.

Personas cercanas a la pareja afirmaron que su historia comenzó tras varias interacciones por redes sociales. Las citas y apariciones conjuntas se han multiplicado desde entonces, a pesar de que el romance se ha visto empañado por rumores y señalamientos en torno al pasado sentimental de la modelo.

Diversos portales y usuarios de redes sociales han vinculado a Castro sentimentalmente con celebridades como los actores Michael B. Jordan, Jamie Foxx, el piloto de F1 Lewis Hamilton o los jugadores de la NBA LaMelo Ball y Terance Mann. Un video viral llegó a hablar incluso de supuestos encuentros con el piloto británico Hamilton y el actor Jamie Foxx, aludiendo simplemente a “vínculos tenues” entre Castro y estos personajes a partir de su actividad en plataformas digitales.

La modelo habló de sus relaciones anteriores en un video

La propia Castro decidió abordar las acusaciones y rumores mediante un video publicado en TikTok de más de diez minutos. La influencer habló abiertamente frente a sus más de 600.000 seguidores sobre la presión y el acoso que ha sufrido. “Ni siquiera sé por dónde empezar, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda para adentrarme en el tema”, dijo Castro en un material titulado “Lo más difícil no es decir la verdad, sino encontrar el coraje para hacerlo”.

En ese mensaje directo a cámara, la modelo expresó: “Me incomoda muchísimo hablar de mi vida privada frente a la cámara. Desde cualquier perspectiva, la gente me ha atacado, acosado y ha sido irrespetuosa. Ha sido demasiado”. Castro desmintió varias afirmaciones falsas sobre su persona, incluyendo acusaciones de infidelidad, y aclaró detalles respecto a sus relaciones previas. “Hablemos de mi historial amoroso. He tenido tres novios en los últimos ocho años. En 2017, tuve mi primera relación y él es una figura pública, así que, por eso, he tenido que lidiar con gente que habla de mí e inventa cosas sobre mí. No había nada sobre mí en internet antes, así que la gente simplemente inventó un montón de cosas para justificar su odio por la persona con la que salía en ese momento. Luego, durante los últimos seis años, he salido con dos personas. Así que tres relaciones en total”.

Castro continúa mostrando aspectos de su vida diaria a través de redes sociales, desde rutinas de maquillaje hasta salidas casuales, lo que confirma su presencia como una figura digital relevante. Mientras tanto, Jude Bellingham mantiene el foco en su carrera deportiva y en la preparación para el Mundial de Clubes bajo las órdenes de Xabi Alonso, la primera competencia oficial tras el arribo del técnico y después de una campaña decepcionante para el Real Madrid.