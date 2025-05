Impacto en la Fórmula 1: un piloto no podrá correr el Gran Premio de España por un problema médico

Lance Stroll no correrá en el GP de España (REUTERS/Jakub Porzycki)

Lance Stroll, piloto de la escudería Aston Martin, no correrá en el Gran Premio de España de Fórmula 1 debido a dolores en su mano. Luego de culminar en el puesto 14 de la clasificación, el canadiense no podrá ser parte de la carrera en el circuito de Montmeló. El equipo británico lo informó a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Durante las últimas seis semanas, Lance ha estado experimentando dolor en la mano y la muñeca, que su consultor médico cree que está relacionado con el procedimiento al que se sometió en 2023″, indicó el principio del mensaje que Aston Martin posteo en su cuenta de X (antes Twitter).

Stroll había sido sufrido una fractura en su mano producto de un accidente en bicicleta a principios del 2023, en España, lo que le obligó a someterse a una cirugía y luego a un proceso de rehabilitación y se vio obligado a perderse las pruebas de pretemporada de aquel año.

“Como resultado, su equipo médico ha confirmado que no competirá mañana y que se someterá a un procedimiento para corregir estos problemas antes de centrarse en su recuperación”, explicó la escudería.

El comunicado de Aston Martin sobre Stroll

“Los escáneres mostraron que tenía una fractura y desplazamiento en la muñeca derecha, una fractura en la muñeca izquierda, una fractura parcial en la mano izquierda y finalmente otra fractura en el dedo gordo del pie derecho”, fueron las palabras que eligió Stroll para informar a sus fanáticos del accidente ocurrido el 18 de febrero de 2023, en su cuenta de Instagram.

“Mi equipo médico diseñó un programa que me ayudaría a recuperar la movilidad y la fuerza en las muñecas. La rehabilitación requirió mucho trabajo y perseverancia, pero con un equipo médico increíble y el apoyo de mis amigos y familiares, logré superar el dolor y volver a la pista en Baréin con mi equipo y mis compañeros pilotos. ¡Y lo logramos! Estoy agradecido con todos los que me apoyaron, me enviaron mensajes y me felicitaron", sumó en aquella oportunidad.

Además de Aston Martin, la cuenta oficial de la Fórmula 1 dio a conocer la notica en sus redes sociales y publicó: “ÚLTIMA HORA: Lance Stroll se retira del #SpanishGP. Después de experimentar dolor en la mano y la muñeca, su equipo médico confirmó que Lance se someterá a un procedimiento para corregir estos problemas. ¡Pronto te recuperarás, Lance!”.

Si bien el brasileño Felipe Drugovich es el piloto que figura como reserva, no podrá ser parte de la carrera, ya que no realizó la clasificación. Debido a esto, solo correrán 19 pilotos y todos los que estaban detrás de él ganarán un lugar en la grilla, incluido el argentino Franco Colapinto.

Además del pilarense, quienes escalan una posición son: Oliver Bearman (del 15° al 14°),Nico Hulkenberg (15°),Esteban Ocon (16°),Carlos Sainz(17°) yYuki Tsunoda( 19°).

Así serán las posiciones de largada del Gran Premio de España de Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Nico Hulkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull)