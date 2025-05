Un delantero de selección: quién es el refuerzo que el Inter Miami busca sumar para el Mundial de Clubes

Brian Rodriguez del América de México celebra anotar un gol ante el Guadalajara por los octavos de final de la Cop de Campeones de la CONCACAF en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El Inter Miami atraviesa un presente inestable en la Major League Soccer (MLS) y desde la dirigencia no descartan movimientos de emergencia para reforzar al equipo de cara al próximo Mundial de Clubes. En este sentido, el cuerpo técnico liderado por Javier Mascherano se entusiasma con la posibilidad de incorporar al delantero uruguayo Brian Rodríguez.

Naturalmente, la apuesta por darle el plantel al ex entrenador de la selección Sub 20 de Argentina no cumplió con las expectativas que se habían generado durante su llegada. Tras una decepcionante participación en la Champions League de la Concacaf, Las Garzas también han mostrado un bajo rendimiento en la MLS, alejándose del nivel exhibido en la temporada pasada, cuando se consolidó como uno de los animadores del campeonato.

Fuentes cercanas al club que es propiedad de David Beckham indicaron que el ex futbolista británico no descarta un cambio de entrenador si la situación no mejora en las próximas semanas. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en posibles refuerzos y una de las opciones es la figura charrúa que actualmente se desempeña en el América de México.

Brian Rodríguez, de 24 años, ya cuenta con experiencia en la liga de Estados Unidos, dado que cuenta con un pasado por Los Ángeles FC. En ese contexto, el goleador ve con buenos ojos un posible regreso a la MLS, motivado también por su cercanía con Luis Suárez, una de las figuras estelares del equipo de Florida.

El atacante ha estado vinculado en el pasado con clubes como Fiorentina y algunos equipos brasileños, pero hasta ahora ninguna negociación ha prosperado. En tanto, el América estaría dispuesto a escuchar ofertas, especialmente considerando que Rodríguez viene de recuperarse de una lesión muscular que limitó su participación en la final del torneo Clausura, donde tuvo poca participación.

Con un valor de mercado estimado en seis millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, Brian Rodríguez podría ser una opción viable para el Inter Miami, que cuenta con respaldo económico y busca revertir su situación deportiva.

El elenco rosa sufre una inesperada racha adversa: consiguió solo una victoria en los últimos ocho partidos, en los que además padeció 23 goles en contra. En la última fecha de la MLS, logró evitar profundizar su crisis: igualó 3-3 como visitante ante Philadelphia, luego de ir perdiendo 3-1. Lionel Messi firmó un gran tiro libre y Telasco Segovia, en tiempo de descuento, decretó el empate. La franquicia está en el séptimo lugar de la Conferencia Este, a siete puntos de la cima. Y se acerca un compromiso de fuste, como el Mundial de Clubes...

Mascherano, Suárez, Messi y las figuras del Inter Miami buscarán revancha como locales en el compromiso contra Montreal Impact y luego volverán a jugar el sábado ante Columbus Crew en Florida, antes del parate por la fecha FIFA. Después llegará el desafío de la cita internacional, a disputarse en Estados Unidos. De cara a dicha competencia, el DT habló sobre la chance de sumar incorporaciones.

“Yo hace tiempo le expliqué al club lo que creía que el equipo necesitaba”, remarcó. “Veo complejo que lleguen refuerzos. Estamos en 27 de mayo, sabemos las restricciones que tiene venir a jugar a Estados Unidos, más allá de terminar una transferencia, toda la burocracia del papelerío”, planteó. Además, subrayó que su deseo no es sumar caras nuevas para este certamen, sino integrarlas al plantel pensando en el resto de 2025. Más allá de los planes del entrenador, el Inter Miami hay algo que necesita con urgencia: victorias.