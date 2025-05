Franco Colapinto correrá el GP de España de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todos los detalles de su actividad

Franco Colapinto afrontará el GP de España tras culminar en el puesto 13 en Mónaco (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Franco Colapinto se dio el gusto de correr el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y lo hizo de buena manera. Después de su estreno con Alpine en Imola, el piloto argentino recorrió las calles del Principado y, tras un comienzo difícil en el fin de semana, largó en el puesto 18 y logró avanzar cinco lugares en la carrera para llegar a la bandera de cuadros en la 13° ubicación.

No fue una competencia fácil para Alpine en Mónaco. Pierre Gasly se despidió temprano en la carrera luego de un accidente en el que involucró a Tsunoda en la chicana tras la salida del túnel. Luego de eso, Colapinto afrontó en soledad gran parte de la competencia en el mítico circuito y la estrategia del equipo francés en el ingreso a boxes para las dos paradas obligatorias sirvió para avanzar en el clasificador. “No fue lo que esperábamos, pero definitivamente al largar 20 y terminar 13 acá en Mónaco es positivo. Una carrera buena, pero al principio ya muchos me hicieron ese undercut temprano. Ellos largaron con esa estrategia y yo la tuve que ir cambiando en el medio de la carrera”, analizó el oriundo de Pilar.

La actividad en el trazado de Cataluña se iniciará este viernes 30 de mayo desde las 8.30 de Argentina con la práctica libre 1 y continuará ese mismo día con el segundo entrenamiento a partir de las 12 del mediodía. El sábado 31, luego de la FP3 (a las 7.30), llegará el primer desafío con la clasificación que se desarrollará a las 11 de la mañana.

El domingo 1 de junio, a las 10 de la mañana de Argentina, saldrá a la pista a bordo del A525 de Alpine en la carrera a 66 vueltas en este circuito de 4.657 metros de extensión que tuvo su primer GP de F1 en 1991. El récord de vuelta del circuito lo posee Max Verstappen, que en la prueba del 2023 logró un tiempo de 1:16.330.

El último ganador en el trazado de Montmeló fue el vigente campeón del mundo Verstappen. El podio lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes).

¿Cómo le fue a Colapinto en el circuito de Barcelona? Su primera vez fue hace seis años, en 2019, cuando participó de la Eurocopa de la Fórmula Renault. En un total de cuatro pruebas, el saldo fue positivo: ganó una carrera, terminó en el 2° puesto en otra y en las restantes fue 10° y 11°. Al año siguient, volvió a ganar como resultado más destacado en las varias carreras en las que salió a pista en Cataluña. En una de ellas alcanzó la victoria, en otra fue segundo y en las restantes fue undécimo y décimo. Un año después volvió a subirse a lo más alto del podio, fue segundo y tercero en otras; mientras que finalmente logró también un sexto puesto.

En su estreno en la Fórmula 3 en 2022 fue octavo y en la otra pruena tuvo que abandonar a bordo de un monoplaza del equipo Van Amersfoort Racing. En 2023, junto al MP Motorsport, logró un sexto puesto y una meritoria 2° ubicación. Ya el año pasado en la F2, culminó en el puesto 18 y se volvió a subir al podio (2°).

El poster del GP de España con la presencia de Franco Colapinto

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP ESPAÑA DE LA FÓRMULA 1

Viernes 30 de mayo

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (España)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (España)

Sábado 31 de mayo

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (España)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (España)

Domingo 1 de junio

Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (España)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

Circuito de Barcelona del GP de Fórmula 1 (F1)

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: domingo 1 de junio a las 10.00

4- GP de Canadá: domingo 15 de junio a las 15.00

5- GP de Austria: domingo 29 de junio a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1 TRAS AUSTRIA

6- GP de Gran Bretaña: domingo 6 de julio a las 11.00

7- Sprint del GP de Bélgica: sábado 26 de julio a las 7.00

8- GP de Bélgica: domingo 27 de julio 10.00

9- GP de Hungría: domingo 3 de agosto a las 10.00

10- GP de Países Bajos: domingo 31 de agosto a las 10.00

11- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Colapinto por las calles del Principado de Mónaco (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

1°: Oscar Piastri (McLaren) - 161 puntos

2°: Lando Norris (McLaren) -158 puntos

3°: Max Verstappen (Red Bull) - 136 puntos

4°: George Russell (Mercedes) - 99 puntos

5°: Charles Leclerc (Ferrari) - 79 puntos

6°: Lewis Hamilton (Ferrari) - 63 puntos

7°: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 48 puntos

8°: Alexander Albon (Williams) - 42 puntos

9°: Esteban Ocon (Haas) - 20 puntos

10°: Isack Hadjar (Racing Bulls) - 15 puntos

11°: Lance Stroll (Aston Martin) - 14 puntos

12°: Carlos Sainz (Williams) - 12 puntos

13°: Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 puntos

14°: Pierre Gasly (Alpine) - 7 puntos

15°: Nico Hülkenberg (Sauber) - 6 puntos

16°: Oliver Bearman (Haas) - 6 puntos

17°: Liam Lawson (Racing Bulls) - 4 puntos

18°: Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos

19°: Jack Doohan (Alpine)* - 0 puntos

20°: Gabriel Bortoletto (Sauber) - 0 puntos

21°: Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

1°: McLaren - 319 puntos

2°: Mercedes - 147 puntos

3°: Red Bull - 143 puntos

4°: Ferrari - 142 puntos

5°: Williams - 54 puntos

6°: Haas - 26 puntos

7°: Racing Bulls - 22 puntos

8°: Aston Martin - 14 puntos

9°: Alpine - 7 puntos

10°: Sauber - 6 puntos