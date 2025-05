El nadador Matías Bottoni habló por primera vez sobre el grave accidente que lo dejó inmóvil en el agua: “Sigan rezando”

El nadador dialogó con Cadena 3 Rosario sobre su proceso de rehabilitación en el Instituto Fleni de Buenos Aires

El sábado 10 de mayo cambió la vida de Matías Bottoni por completo. La promesa de la natación argentina sufrió un grave accidente en el marco del Campeonato Nacional, que se llevó a cabo en la pileta del Parque Olímpico de Villa Soldati. Lo retiraron de la pileta sin sentir las extremidades de su cuerpo, fue asistido en primera instancia en el hospital Santojanni, lo derivaron al Italiano, donde se sometió a una operación de urgencia y sigue su lenta rehabilitación en el Instituto Fleni.

Casi tres semanas después del incidente en el centro acuático, Bottóni habló en exclusiva con Cadena 3 y contó los detalles que obligaron a su rápida internación: “Yo estaba largando de una partida en el carril cero, que es la cabecera reglamentaria para practicar partidas. Cuando largo, un chico se cruza por donde no debía, y justo caigo con mi cabeza golpeando en su zona lumbar. Desde ese momento quedé en el agua sin poder mover nada, ni sentir de abajo del cuello. Nunca perdí la consciencia”, señaló sobre los minutos posteriores al choque que sufrió con un compañero.

A continuación, Bottoni manifestó que lo sacaron del agua para llevarlo a un establecimiento médico y definió en pocas palabras como fueron las primeras horas de su internación: “Al principio fue mucho dolor, muy duro, pero nunca se pierde la fe”.

Acto seguido, el joven nadador detalló los avances que tuvo en su estado de movilidad actual: “Puedo mover los brazos, cuello. El brazo izquierdo tiene más fuerza que el derecho, que es un poco débil. Muevo las manos, pero solo muevo un poco los dedos de la mano izquierda, no la derecha. La rehabilitación es dura, muy larga y lenta y se avanza muy de a poco”.

Matías Bottoni se moviliza a través de una silla de ruedas (Crédito: @mati_bottoni)

El deportista de 17 años señaló que en el Fleni se espera trabajar en terapias “para ver qué avances puedo alcanzar” y descartó regresar a Rosario: "Por ahora no voy a pasar a otro instituto”. Su padre estimó su recuperación en un plazo de seis meses, pero Matías se muestra paciente con los tiempos: “Puede ser menos o más. Mi idea es recuperarme al 100%, pero es algo incierto lo que pueda llegar a pasar”.

Durante el diálogo en la radio, Bottoni explció que se moviliza a través de una silla de ruedas y contó que cuenta con el permanente apoyo de sus padres, su novia y sus amigos: “No podría estar pasando esto solo. Recibo visitas y muchos mensajes de apoyo que me ayudan muchísimo”, agregó. Por último, formuló un pedido al público: “Es un proceso largo, lento, hay que tener paciencia. Todo lo que sea positivo ayuda. Les pido que sigan rezando, que sigan haciendo lo que hacen, porque aunque parezca pequeño, todo ayuda”.

En este mismo sentido, el nadador formuló un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que es seguido por 3.500 usuarios: “Hola, quería hacer esta publicación comunicando que sus mensajes me llegan y me hacen muy bien, pero aún no recupero movilidad en mis manos y dedos, por lo que me cuesta escribir y responder. Agradezco mucho todo el apoyo que estoy recibiendo, gracias a eso es que puedo afrontar este desafío que la vida me puso de una forma algo más amena. Muchas gracias a todos, los quiero”.

El mensaje de Matías Bottoni en una historia de Instagram

Su entrenador, Gustavo D’Andrea, dio su testimonio en un estremecedor relato con Infobae días después de lo ocurrido: “Fue una tragedia. En mis más de 30 años en la profesión nunca vi algo como esto. Él se disponía a hacer la partida y otro nadador, que estaba en el andarivel de al lado, se sumergió y, para poder salir, se metió por debajo del andarivel donde estaba por partir Matías. Estaba a 25 metros para tomarle los tiempos y no lo vi. Matías, que estaba en el partidor, tampoco lo vio y se tiró, y creo que en el aire se da cuenta e intenta esquivarlo, pero no puede”.

Luciano, padre de Matías Bottoni, contó que su hijo “se fracturó la sexta vértebra cervical y, seguro, tendrá daños permanentes. El daño medular es irreversible”. En consonancia, su mamá, Valeria, fue contundente en comunicación con el medio Rosario3: “Tiene una lesión extremadamente grave, no puede mover la mitad del cuerpo, quedó paralizado”.

Su círculo íntimo se vio obligado a realizar una colecta para costear una operación en conjunto a la comunidad de la natación argentina y al club Echesortu, al que pertenece Bottoni. En menos de 24 horas, se recaudaron 60 millones de pesos para cubrir el dinero de la intervención y otros gastos médicos.

Bottoni pertenece al club Echesortu