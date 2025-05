Miguel Russo última detalles para su salida de San Lorenzo: qué falta para que sea presentado en Boca Juniors

Lo que empezó a presumirse antes de la semifinal entre San Lorenzo y Platense en el Nuevo Gasómetro, finalmente se confirmó: Boca Juniors está decidido a contratar a Miguel Ángel Russo y el experimentado entrenador ya le anunció a la directiva del Ciclón que pretende desvincularse para volver la Xeneize. Hoy por la mañana, el DT se dirigió hasta la Ciudad Deportiva de los de Boedo y mantiene un cónclave para finiquitar su adiós. Mientras tanto, en el Boca Predio lo esperan con los brazos abiertos.

Sin una alternativa en el mercado que sedujera a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de manera unánime, el primero técnico que tuvo el hoy presidente boquense en su gestión fue el apuntado. Lo complicado del caso fue que Russo tiene contrato hasta fin de año con la entidad azulgrana y que, en el momento en que surgieron los rumores de su posible retorno a Boca, los de Boedo estaban por disputar la semi contra el Calamara que terminó con derrota y eliminación.

Lo concreto es que Miguel desmintió contactos por parte de Riquelme hasta antes del encuentro contra Platense y, puertas adentro, en San Lorenzo desconfían de su versión y están disgustados porque comprenden que el revuelo que generó ese trascendido de su inminente despedida le jugó en contra al plantel para afrontar el choque del domingo pasado. El DT ultimó detalles contractuales con Boca en la jornada del lunes y le pidió tiempo a Riquelme para romper su vínculo con el Ciclón, algo que procedió a hacer esta mañana.

Russo ya le comunicó a la comisión directiva de San Lorenzo que no continuará en el club

Respecto a la cuestión contractual, San Lorenzo le adeuda dinero a Russo y eso puede ser una llave para su salida. Sin embargo, la comisión directiva azulgrana, que atraviesa una crisis institucional debido a la licencia de su presidente Marcelo Moretti luego de que se hiciera público un video en el que recibe una “donación” por parte de un particular, pretende que el entrenador resigne ese monto al marcharse y que, además, resarza económicamente a la institución por los seis meses de contrato extras que tenía.

Riquelme no se desespera. Los jugadores de Boca volverán a entrenarse esta tarde con un cuerpo técnico interino que no contaría con Mariano Herrón (la práctica estaría diagramada por su preparador físico Cristian Aquino). Saben que la rivalidad con San Lorenzo influirá en la dilatación del término de su vínculo en Boedo, pero aguardarán con paciencia sabiendo que tienen margen para el anuncio oficial, la presentación con el plantel y el inicio de una mini pretemporada previa al viaje del Mundial de Clubes, certamen en el que el Xeneize debutará el 16 de junio ante Benfica de Portugal. Desde el Xeneize le dieron la confianza al DT para que arme su cuerpo técnico a su antojo y no le propondrán nombres propios salvo que él lo solicite.

Johan Romaña fue uno de los primeros referentes de San Lorenzo en retirarse del predio: “Todavía no sabemos qué va a pasar con el profe, esperemos que sea lo mejor para su futuro. Nosotros muy contentos y agradecidos, conscientes de que, como él dice, son momentos y decisiones, esperemos sea lo mejor para él. Mientras estuvo acá, dio el 100% para San Lorenzo, todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con él, es un gran ser humano y que sea lo mejor porque lo merece”.

“¿Si nos molestó que se vaya? Son momentos, son decisiones. Yo creo que existen cosas en la vida que uno no sabe a fondo, él es un gran ser humano, mientras estuvo aquí dio lo mejor, eso es lo importante. Cruzamos pocas palabras, es obvio que entristece la forma que terminamos el torneo porque aspirábamos a otra cosa. Hablamos más sobre eso, ahora tenemos pocos días de receso, tenemos que venir y poner la cara para el siguiente semestre”, completó el colombiano.

