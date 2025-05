La sentencia del presidente de San Lorenzo tras su charla con Russo: “Si lo veo en Boca, no me dijo la verdad”

Mientras se ultiman detalles por la rescisión del contrato de Miguel Ángel Russo en San Lorenzo y se allana el camino para su desembarco en Boca Juniors, quien tomó la palabra fue Julio Lopardo, presidente del Ciclón, quien reveló cómo fue el diálogo con el entrenador antes y después de la eliminación del equipo del Torneo Apertura.

Tras el cónclave con el entrenador, que presentó su renuncia formal, Lopardo declaró: “Que le vaya bien. Si lo veo hoy en la práctica de Boca, ahí me voy a dar cuenta que no me dijo la verdad y lo lamento por él, porque tuvo una trayectoria tan impecable y, que a esta altura de la vida pase esto, no es bueno. Pero es un problema de él”.

En la misma sintonía, Lopardo aclaró que los abogados están ultimando detalles con la desvinculación e informó que Russo se despidió del plantel del Ciclón: “Hablé con él el viernes pasado y me comentó que no había hablado nada. Anoche, lo mismo. Eso por lo menos es lo que me dijo. Y hoy tampoco. Del tema Boca no hablamos con él”.

Sobre cómo afectaron los rumores de la salida de Russo en la previa a la semifinal con Platense, el pope azulgrana admitió: “Indudablemente fue un daño, nos hizo mal, pero como fueron versiones, las tomamos como tales. No sé qué desenlace habrá. Si lo presentan hoy a Russo, veremos qué hacemos. ¿Si me molestaron las versiones? Cómo no me va a molestar. Jugás una semifinal, la gente está contenta y nos meten un bombazo que no tenía nada que ver. La gente lo sufrió y el plantel también lo sintió, no vi el mismo equipo que jugó contra Tigre y Platense. Los jugadores hicieron todo lo posible, pero esto afecta. Son chicos y semejante escándalo tiene que afectar de alguna forma. Claro que estoy molesto, pero bueno, hay que bancársela y seguir adelante”.

“Él habló conmigo y yo lo entendí, pero nada que ver con Boca, dijo que había tomado una decisión y me parece que estaba bien. Lo económico todavía no está resuelto, hay que ponerse de acuerdo. ¿Resarcimiento? Si va a Boca, después vemos. Apuro no tenemos, el contrato se puede rescindir mañana o dentro de 15 días, después vemos”, deslizó. Y, en cuanto a los motivos que brindó Russo para la despedida, comentó: “Porque se quiso ir y tiene todo el derecho. Después las consecuencias, de ambas partes, se ven. No estaba al día, pero tampoco se le debía tanto, la parte económica no fue el problema”.

“El plantel vuelve el 16 y esperemos tener técnico para esa fecha. Hay un millón de candidatos. Hay tiempo todavía, vamos a ver cómo termina la novela de San Lorenzo, Boca y Russo y después vemos. Él tiene contrato hasta fin de año y tenemos una cláusula mutua. No creo que no pueda firmar en otro lado sin rescindir primero”, concluyó