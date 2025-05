Velocidad, enganches y buen manejo: el video del debut del hijo de Mauro Zárate en Boca Juniors

El apellido Zárate pertenece a una dinastía que abarca a dos gigantes del fútbol argentino. Si bien la familia tuvo su origen en Vélez Sarfield, con Roly como principal referente, su hermano Mauro se encargó de quebrar con el mandato que imponía la sangre para dejar El Fortín y sumarse a Boca Juniors.

Aquella decisión generó un conflicto interno dentro del José Amalfitani con declaraciones cruzadas, provocaciones y reclamos que fueron más allá de lo que se pudo apreciar en los medios de comunicación.

En ese contexto, el ex delantero, que también tuvo un paso fugaz por Platense, celebró el debut de su hijo con la camiseta del Xeneize. Es que en las últimas horas Rocco Zárate tuvo su presentación en las infantiles de la entidad porteña, cerrando de manera simbólica la ruptura familiar con el club de Villa Luro, tras el fichaje de su padre en 2018.

Con apenas 10 años y el número 11 en la espalda, el Heredero ingresó en la categoría 2015 en el triunfo por 2 a 0 sobre Quilmes. “Muy contento con mi debut en Boca”, declaró la joven promesa tras el encuentro, mientras sus padres y su hermana celebraban sus movimientos desde el otro lado del alambrado.

En febrero pasado, Mauro Zárate había festejado la incorporación de su hijo al Xeneize: “Feliz de acompañarte en este camino, hijo”, habían sido sus palabras en el mensaje que publicó en las redes sociales. Tras el estreno de Rocco, el ex goleador que también dejó su huella en el exterior volvió a expresarse: “Felicitaciones loquito, debut con triunfo y asistencia. A seguir”.

La familia Zárate, históricamente vinculada a Vélez, cerró así un nuevo capítulo en su vínculo con el fútbol argentino. Caben recordar la entrevista que había protagonizado Mauro en Clank, cuando brindó detalles de su salida del José Amalfitani. “Rapisarda me decía que viniera a dar una mano, que el club estaba muy mal y que tenía que volver, que nos íbamos a ir a la B. Tomo la gran decisión de volver a pelear el descenso. Me tiró el corazón y volví”, comenzó en su relato.

Sin embargo, su retorno no fue el esperado. “No me pagaban a mí, no llamaban a Watford para comprar el pase y llamaban para arreglar cosas futuras. Algunos hoy ya empiezan a entender cómo era la cosa. Me tenía que volver a Watford, decidimos con la familia de quedarnos acá y me llamó Guillermo (Barros Schelotto)”, prosiguió en su recuerdo sobre el Mellizo que por entonces estaba al frente del Xeneize.

“Había hecho seis meses espectaculares, no llegaba el llamado y el pago tampoco. Nos juntamos, hablé con mis hermanos, con Nati (su pareja), con la barra de Vélez en ese momento, le comenté todo. En ese momento me sale pedirle perdón a la gente porque había faltado a mi palabra”, explicó. Y continuó con insistencia: “Yo nunca pensé que iba a tener quilombo con mis hermanos. Yo aceptaba y no quería seguir en esto que me estaba proponiendo el presidente en este momento (Sergio Rapisarda), se estaba comportando muy mal. Me dolía muchísimo y me salió pedirle perdón a la gente porque había faltado a mi palabra. Y lo sigo diciendo”.

En ese entonces, rompió relaciones con sus hermanos por su abrupta partida a Boca: “Me sorprendió su reacción. La de Roly me sorprendió. Mismo mis otros hermanos se sorprendieron. Les generamos un mal a mis viejos, que ahora no están más. ¿Si el tiempo cura? No, no. Creo que ya está, no hay vuelta atrás. Ellos en lo que hacen están bien, la familia está bien; yo por mi lado estoy bien. Ellos empezaron con lo de ser representantes, yo con lo de técnico. Vamos bien. A veces pasan cosas en las familias. Ahora hablar, decir y echar en cara cosas que ya pasaron”...