El hit viral de Franco Mastantuono con un reconocido cantante de rock

Franco Mastantuono con el cantante de Las Pastillas del Abuelo

Franco Mastantuono es la promesa de River Plate y el fútbol argentino. El juvenil de 17 años confirmó que está para grandes cosas cuando fue la figura del último Superclásico ante Boca Juniors en el que marcó un verdadero golazo. Sin embargo, esta vez no es noticia por lo realizado dentro de la cancha.

En las últimas horas se viralizó un video del zurdo mediocampista junto a Piti Fernández, el líder de la banda musical Las Pastillas del Abuelo, entonando la canción “Ojos de dragón”, una de las más reconocidas del grupo de rock nacional.

Mastantuono ha demostrado que es un fanático de la banda. De hecho, al día siguiente de la victoria contra el Xeneize en el monumental, realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que escribió: "Buenos diaas. Puro rock and roll“, acompañado de la canción “Locura y realidad” y una foto de él celebrando el tanto de tiro libre.

El posteo de Mastantuono musicalizado con una de las canciones de "Las Pastillas del Abuelo"

“Gracias Franco querido. Pastillero el muchacho”, fueron las palabras que eligió el cantante para agradecer el gesto del futbolista. Vale recordar que Fernández es uno de los autores de la canción “¿Qué es Dios?“, cuya letra es un homenaje a Diego Armando Maradona.

“Muchachos, la canción es maravillosa, no se le puede poner más nada porque la verdad, el corazón que le meten. Y lo de mi vieja con mi viejo fue lo que dice la canción. Acá no hay nada de mentiras, nada de querer sacar provecho, ustedes lo hicieron de corazón y yo les agradezco con el alma, no solo mía sino de todos mis hermanos y de mis viejos. Gracias muchachos, ya nos vemos”, fueron las palabras que le dedicó Pelusa a la banda, en un audio inédito que dio a conocer el cantante hace un tiempo.

¿Qué es Dios?, es el tema musical que le dedicó la banda de rock a Pelusa

Por su parte, Mastantuono se encuentra en la mira de clubes grandes de todo el mundo. En el último tiempo, se conoció que el talentoso volante se convirtió en prioridad para el París Saint-Germain. Según informó el periodista de Sky Sports Florian Plettenberg, el equipo francés ya inició conversaciones para quedarse con la ficha del juvenil argentino, cuyo contrato con el elenco de Núñez se extiende hasta diciembre de 2026.

Desde River, la posición es clara: no hay apuro por vender. Tanto el club como el entorno del jugador trabajan en una renovación de contrato que prolongue su vínculo más allá de 2026, con el objetivo de evitar una posible salida como agente libre. Stéfano Di Carlo, secretario general de la institución millonaria, fue contundente hace algunas semanas en declaraciones a ESPN: “Es una certeza, desde ya. Se va a quedar todo este año”.

“Estoy metido acá, tenemos muchas cosas por delante y quiero seguir disfrutando acá. En un futuro se verá, pero hoy tengo la cabeza en River”, fueron las palabras que usó Mastantuono luego del triunfo ante Boca, a fines de abril.

Claro está que le será difícil a River mantener por mucho tiempo a la joven estrella. Con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina, los ojeadores de muchos clubes tendrán la vista puesta en él para poder ganar la carrera para hacerse con sus servicios.