Las perlitas de la emotiva despedida de Luka Modrić y Carlo Ancelotti del Real Madrid: ovación, llanto y aplausos del rival

Luka Modrić y Carlo Ancelotti cerraron sus etapas en el Real Madrid con un emotivo homenaje en el Estadio Santiago Bernabéu, donde fueron despedidos como auténticas leyendas del club. Ambos, con trayectorias históricas, acumulan 28 y 15 títulos respectivamente, consolidándose como figuras icónicas en la historia del equipo. Esto sucedió en el marco del último partido de la temporada en La Liga de España, que terminó con una victoria del elenco Merengue frente a la Real Sociedad, con un marcador de 2-0 gracias a un doblete de Kylian Mbappé.

El primer gol llegó en el minuto 38, cuando el francés aprovechó el rebote de un penal que él mismo había ejecutado. Más tarde, en el minuto 83, el delantero selló el marcador con un preciso disparo de zurda tras una asistencia de Vinícius Júnior. Este doblete no solo aseguró la victoria, sino que también consolidó a Mbappé como líder en la clasificación del Trofeo Pichichi (máximo goleador del torneo), con 31 goles, y en la carrera por la Bota de Oro.

El momento más emotivo del partido llegó en el minuto 85, cuando Carlo Ancelotti, en su último partido como entrenador del Real Madrid y que sería reemplazado por Xabi Alonso, decidió sustituir a Luka Modrić. El estadio se detuvo para rendir homenaje al croata, quien recibió una ovación ensordecedora mientras ambos equipos formaban un pasillo en su honor. Este gesto marcó el cierre de una etapa gloriosa para el croata, quien se despide del club tras una carrera llena de éxitos y momentos inolvidables.

“Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo pero maravilloso. Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez. Quería dar las gracias a todos los entrenadores durante todos estos años, a los compañeros que me acompañaron y a la gente que me ayudó. Muchas gracias de corazón. A mi familia también, sin ellos, todo esto no sería posible”, comentó muy emocionado el croata en la fiesta de despedida, donde le habló a todo el recinto desde el círculo central del campo de juego.

A esto, agregó: “Hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos. Pero el trofeo más grande es vuestro amor que me habéis dado en todos estos años. No hay palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años. Quiero decir una frase que he visto y me gustó: No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más”.

Aunque la emotividad también estuvo centrada en la despedida de Carletto, quien hizo llorar al propio presidente Florentino Pérez. “No tenéis que pensar que es tan sencillo hablar hoy. Ha sido un honor, ha sido un placer entrenar a este club, a este equipo. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente, a Florentino. Ha sido fantástico, gracias por estos momentos”, expresó de forma muy sentida.

Al mismo tiempo, con la voz quebrada, sumó: “Ha sido fantástico entrenar este grupo de futbolistas, de unas cualidades extraordinarias. Ha sido fantástico compartir estos momentos con vosotros. Ha sido una historia inolvidable porque nadie puede olvidar los tres goles de Karim contra el Paris Saint-Germain, nadie puede olvidar los dos de Rodrygo contra el City ni el pase de Luka. Y nadie puede olvidar los dos goles de Joselu. Y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí. Y termino con Hala Madrid y nada más. Os quiero mucho”.

Posteriormente a esto, ambos dieron una vuelta olímpica para saludar a toda la gente. Además, todo el plantel alzo por el aire en un ritual característico. Ancelotti deja una huella de 353 partidos dirigidos en total, donde consumó 253 victorias y 15 trofeos conquistados, dentro de los cuales se destacan tres UEFA Champions League. Por su parte, Modrid disputó 590 encuentros oficiales, donde registró 43 goles y 95 asistencias, además de 28 títulos.

LAS MEJORES FOTOS DE LA DESPEDIDA DE ANCELOTTI Y MADRID

Modric rompió en llanto cuando fue sustituido (REUTERS/Isabel Infantes)

Tanto los jugadores del Real Madrid como de la Real Sociedad realizaron un pasillo cuando estaba saliendo del terreno de juego (REUTERS/Isabel Infantes)

La emoción de Ancelotti cuando habló para todo el estadio (REUTERS/Isabel Infantes)

Todo el Santiago Bernabéu rendido ante los pies de Modric (REUTERS/Isabel Infantes)

Los futbolistas lanzaron por los aires al experimentado entrenador italiano (REUTERS/Isabel Infante)

El futbolista croata también voló en el Bernabéu REUTERS/Isabel Infantes

Las lágrimas de Modric (REUTERS/Isabel Infantes)

Modric saludando a los hinchas merengues (REUTERS/Isabel Infantes)

La emoción de los aficionados del Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

Carlo Ancelotti y Luka Modrić se marcharon del Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

La bandera de los hinchas para Modric (REUTERS/Isabel Infantes)