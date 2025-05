La promesa del tenis mundial que es “fanática” de Gimnasia: la romántica historia de amor con su pareja argentina

A sus 19 años, Jakub Mensík es una de las grandes promesas del tenis mundial, más aún después de ganarle la final del último Masters 1000 de Miami a Novak Djokovic en sets corridos. La irrupción del oriundo de República Checa causa sensación en el circuito y, en la previa a su participación en Roland Garros, dio un reportaje especial, en el cual profundizó sobre su conexión con la Argentina y reveló su simpatía por uno de los dos clubes más populares de La Plata.

El número 19 del escalafón mundial, mejor registro personal hasta la fecha, habló con ESPN antes de enfrentarse al francés Alexandre Müller por la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada. Una de las primeras preguntas fue apuntada a romper el hielo para probar si podía saludar en castellano: “Sí, ja, buenos días”.

Mensík está en pareja con Josefina Catino Usabarrena, una mujer nacida en La Plata que vive en Valencia, España, y cursa sus estudios en la carrera de Tourism and Leisure Management en la Universidad Europea de Valencia (UEV). Atento a esta conexión con la ciudad de las diagonales, el reportero de la señal deportiva lo interrogó sobre si elegía a Estudiantes o Gimnasia y el tenista necesitó de su ayuda para la respuesta. “¿Si los escuche? Sí, por supuesto, porque mi novia es de La Plata. Hay uno azul y blanco, ¿no? ¿Cuál es?”. A continuación, el cronista le aclaró que hablaba del Lobo y no tuvo dudas: “Ok, ese elijo”. Y el video subido a redes sociales se viralizó rápidamente y desde la cuenta oficial de ESPN definieron al diálogo en pocas palabras: “Mensík tripero: ¡fanático de Gimnasia!“.

Jakub y Josefina se muestran muy felices

Además, Jakub Mensík declaró saber “algunas cosas” de la cultura y los modismos argentinos y, frente a la repregunta obligada, se le dibujó una sonrisa con las frases que sabe pronunciar: “‘Vamos carajo‘, ‘boludo‘”.

“Leo Messi es su estrella... Nunca estuve en Argentina, nunca estuve en Sudamérica, estoy pensando en ir. Realmente me gusta su cultura... Es increíble y es parte de mí ahora mismo”, precisó. Y expresó su placer por las comidas que le ha cocinado Josefina y que lo han acercado a las tradiciones albicelestes: “Mi novia ya me cocinó algunas especialidades de Argentina. Y para ser sincero, fue bastante bueno. O no bastante bueno, increíble tengo que decir, ja”.

Su noviazgo con Josefina Catino Usabarrena quedó en evidencia cuando la raqueta checa compartió recientemente un álbum de fotografías titulado “Terapia de fin de semana” con distintas imágenes tomadas en Prostejov, su ciudad natal, en un momento de relax. Allí, aparece la pareja acaramelada en un abrazo, sonriendo en un auto, compartiendo un almuerzo y disfrutando de una jornada al aire libre acompañados por el perro del deportista.

La mujer, quien se define en redes sociales como “Choche”, le dejó un mensaje romántico en los comentarios de la publicación que no pasó desapercibido: “ILY” (acrónimo en inglés de “I Love You”, que significa “te amo”), acompañado de un emoji de corazón.

Josefina nació en La Plata, estudia en España y está en pareja con el 19° del mundo en el ranking ATP

El nuevo hincha de Gimnasia está de festejo a nivel local porque su equipo, el Slavia Praga, se coronó campeón de la Primera División de República Checa y el deportista subió una publicación para celebrarlo con emoticones de corazones rojo y blanco acompañado del emoji de un trofeo después de la goleada 3-0 al Baník en el cierre del fixture.

Siendo profesional desde 2022, el jugador alcanzó un lugar de privilegio rápidamente para ser el segundo ganador más joven de la historia del Masters 1000 de Miami, luego de Carlos Alcaraz, y es parte de los 10 vencedores más precoces de la historia de los Masters 1000 a nivel general. Lo logró ante su ídolo Djokovic con 19 años y 210 días, muy lejos del récord de Michael Chang (18 años y 157 días en Toronto 1990). Fue su segunda final ATP después de la derrota en el ATP 500 de Doha 2024 frente al ruso Karen Khachanov. Ha embolsado más de USD 3.360.000 hasta el momento, según consta en la página oficial del ATP Tour.