La crítica de un ex campeón del mundo en Boca Juniors a la dirigencia: “Si sigue haciendo lo mismo, el resultado será el mismo”

Fabián Vargas, campeón del mundo con Boca Juniors en 2004, aseguró estar muy pendiente de lo que sucede en el club por el lazo afectivo que tiene y elaboró una crítica hacia la directiva encabezada por Juan Román Riquelme, con quien compartió vestuario durante casi dos temporadas.

“Es normal que el hincha se canse y se queje porque tiene ilusión y después no se cumple el objetivo. Primero con las decisiones deportivas y el cuerpo técnico, y después la parte dirigencial, eso lo ha tocado a Román. Hay que analizar muy bien las decisiones que se vienen de acá en adelante para saber qué está pasando. Qué se dejó de hacer, qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se debe corregir. Lo más importante es que corrijan, porque si van a seguir haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo”, sentenció el colombiano.

En la misma sintonía, valoró: “Deben tener esa capacidad para corregir y hacerlo mejor. Qué no debo hacer y con quién me tengo que juntar. Que tomen esa decisión acorde a lo que necesita Boca, a los jugadores que hay y la competencia para no volverse a equivocar y estar en la misma situación dentro de cinco o seis meses. La primera cosa es limar asperezas entre la hinchada y la dirigencia. No toda la hinchada, porque una parte está a favor y otra en contra. Eso genera problemas”.

Fabián Vargas ganó 9 títulos en Boca, fue dirigido por Russo y también compartió vestuario con Riquelme (Foto NA: Juan Vargas)

Vargas, que ganó 9 títulos con la camiseta azul y oro (cuatro locales y cinco internacionales, incluida la Intercontinental contra el Milan en 2004), realizó dos observaciones sobre la crítica desmedida hacia Riquelme: “Me parece bastante particular que la hinchada, lo primero que hace cuando la situación deportivamente no funciona, se la agarra con el encargado del día a día, que es el técnico. Acá han enfilado, no sé por qué razón, hacia Riquelme”.

Y ahondó: “No es por sacarle responsabilidad al máximo dirigente, pero nunca he visto en otro equipo del mundo que le hagan un gol y las cámaras tomen al presidente. Me causa curiosidad. Las cámaras todo el tiempo apuntan a Román y eso ha causado que la gente se la tome con él, que tiene responsabilidades porque es el que toma las decisiones”.

¿Miguel Ángel Russo es el indicado para agarrar Boca?

Russo suena como posible DT de Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Lo mejor que puede pasar es que tengan tranquilidad y no se filtre nada, porque eso genera ruido y más inconvenientes. A la hora de escoger un técnico, hay que ver qué características de jugadores hay en el plantel. Con Gago buscaron futbolistas de buen pie, con posesión de pelota y salida de atrás. Si traen a un técnico totalmente opuest, ahí se va a empezar mal porque es difícil rearmar un grupo o ir por un técnico que tiene una ideología distinta. Debería hacer un barrido y traer gente nueva, y eso va a retrasar más el proceso porque es prácticamente arrancar de cero”.

“Es irrespetuoso hablar de Miguel cuando está en las puertas de jugar una semifinal. Pero es un entrenador muy capacitado para agarrar cualquier equipo, lo demuestra ahora en San Lorenzo, en una situación muy difícil. Yo compartí con él y sé que tiene las herramientas necesarias para salir de todos los inconvenientes que pueda llegar a tener cualquier equipo. Una cosa es administrar pobreza y otra riqueza, él lo hace bien con sus herramientas y puede cambiar el rumbo de cualquier institución para bien”.

“Los jugadores de fútbol tenemos un ego muy grande y nos creemos más importantes de lo que somos. Cuando llegan técnicos que no tienen espalda, es posible que los jugadores lo miren sobre el hombro. Cuando llegan técnicos que tienen el respaldo de su carrera, el jugador lo mira de forma distinta, eso genera respeto y credibilidad, que es lo más importante que pueda llegar a necesitar un técnico en un grupo”.