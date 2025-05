La terminante frase del Turco Mohamed cuando le preguntaron si podía ser DT de Boca Juniors

Boca Juniors busca entrenador y la danza de nombres volvió a hacerse presente en la Bombonera tras la eliminación del equipo y la confirmación de que Mariano Herrón no seguirá al frente del equipo. A la espera de una definición por parte del Consejo de Fútbol, que ya tendría apalabrado al sucesor para afrontar el Mundial de Clubes, surgió el rumor de que Antonio Mohamed era uno de los apuntados.

El Turco, actualmente en Toluca de México, fue tajante a la hora de afrontar la pregunta sobre su hipotética salida de la institución para firmar en el Xeneize. “¿Qué pasa si Boca Juniors te busca hoy, mañana o en algún momento?”, le consultaron al DT argentino de 55 años. Y su contestación fue: “Nunca dejo un equipo por otro. Jamás lo hice ni lo haré”.

La aclaración no solamente hizo que se tachara su nombre de la nómina de candidatos para tomar el mandato en Boca, sino que además tranquilizó a los fanáticos del elenco mexicano, que está a punto de disputar la final del campeonato contra América de México. Con el antecedente fresco de Fernando Gago dejando a Chivas de Guadalajara para firmar en la Ribera, Mohamed llevó calma a los suyos y advirtió que no se moverá en el corto plazo. El contrato del ex delantero que militó en el Xeneize finaliza a fin de año.

Gustavo Quinteros y Miguel Ángel Russo, los dos con posibilidades de llegar a Boca: Martino está descartado

Entre los candidatos a suceder a Herrón hay que tachar de la lista a Gerardo Martino, ya que si bien fue uno de los buscados por el Consejo de Fútbol en 2023, antes de que se hiciera cargo Jorge Almirón, el Tata ya no está entre las prioridades de Juan Román Riquelme y compañía. También hay que descartar a Gabriel Milito y otros DTs con estilo similar al del Mariscal, de perfil más tacticista y relativamente jóvenes. Entonces surgieron dos nombres: Gustavo Quinteros y Miguel Ángel Russo.

Hoy Gustavo Quinteros se encuentra de vacaciones en Europa a la espera de otra oportunidad de trabajo. Tuvo sondeos de Talleres de Córdoba, México, Chile y Arabia Saudita. Sin dudas, la idea que más lo seduce es la de ponerse el traje de DT con el escudo azul y oro, pero allegados al DT de 60 años, que sí entra en la categoría “grandes” como prioriza Riquelme, afirmó que no tuvo llamados desde la Ribera. Su periplo por el Viejo Continente finaliza a fines de mayo: ¿será el elegido?

Desde Brandsen 805 confiaron que ya hubo una conversación con el DT que pretende Riquelme y que, además, la idea es presentarlo en los próximos días para que se ponga en funciones la semana que viene. En este caso, habría que tachar a Miguel Ángel Russo, quien está al mando de San Lorenzo y podría disputar la final del Apertura con el Ciclón el próximo domingo 1° de junio en Santiago del Estero si su equipo elimina a Platense este domingo 25 de mayo. Sin embargo, desde Ezeiza no descartaron que Miguel Ángel, quien en la consideración de Riquelme fue el mejor entrenador que tuvo Boca bajo su gestión, sea el elegido para dirigir el Mundial de Clubes. El técnico de 69 años tiene contrato hasta fin de año en Boedo, pero la inestabilidad institucional del club azulgrana invitaría a su renuncia.