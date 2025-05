Conmoción en el culturismo por la muerte del “Hulk ruso” tras sufrir una falla orgánica: “Su corazón no lo soportó”

Falleció a sus 35 años

La comunidad del culturismo se encuentra de luto tras la muerte del reconocido atleta ruso Nikita Tkachuk, quien falleció a los 35 años. Según reportó el medio The Sun la causa de su muerte fue a raíz de un fallo orgánico severo generado por las inyecciones de Synthol, un compuesto químico utilizado para aumentar de forma artificial el volumen muscular.

Nikita Tkachuk, quien ya mostraba dotes excepcionales en el levantamiento de pesas a los 21 años, ganó el prestigioso título de Maestro de Deportes en Rusia. El culturista estableció marcas impresionantes: 350 kg en peso muerto, 360 kg en sentadillas y 210 kg en press de banca. Sin embargo, tal como detalló el portal británico, las presiones de la industria y su ambición personal le llevaron a recurrir a las inyecciones de Synthol.

El colapso de Tkachuk empezó cuando su cuerpo comenzó a sucumbir al uso prolongado de de esta sustancia. Poco tiempo después de firmar un contrato con una empresa farmacéutica para promover sus productos, su salud se deterioró rápidamente.

Su salud empeoró tras el uso de una sustancia sintética

La situación de Tkachuk empeoró tras contraer coronavirus, lo que agravó su condición de salud ya delicada por el uso de Synthol. Sus pulmones comenzaron a fallar, y el diagnóstico de sarcoidosis incrementó sus complicaciones. Se observaron depósitos de calcio en sus riñones y tejido muscular, un indicativo de la severidad de su estado. A pesar de someterse a múltiples cirugías y tratar de volver a entrenar, su cuerpo no soportó la carga, resultando en su muerte.

De hecho el ruso compartió imágenes durante abril y mayo del 2024 desde el hospital, relatando lo que estaba viviendo: “3 operaciones a nuestras espaldas, anemia, fallo renal, un montón de amigos con complicaciones, pero seguimos trabajando” y “mi equipo y yo estamos pasando por momentos difíciles. Pero como creemos, lo más difícil ya ha quedado atrás, y poco a poco volveré a trabajar, y en conjunto con mi equipo les iré contando poco a poco la situación que me pasó, lo que tuve que pasar para poder sobrellevar todo y poco a poco ir encaminando la recuperación.Todavía queda mucho trabajo por hacer, todavía queda un largo camino por recorrer", fueron algunos de sus mensajes.

Su esposa anunció su muerte en su cuenta de Instagram

Su esposa, Maria Tkachuk, también culturista, confirmó la noticia con palabras llenas de dolor: “Nikita, mi amado esposo, murió… el 17 de mayo de 2025. Sus riñones fallaron, tuvo un edema pulmonar y su corazón no lo soportó. Hubo muchos juicios durante el año. Los recursos se están agotando...No hay más palabras todavía, sólo conmoción…”

La Federación de Deportes de Poder de Ukhta emitió un comunicado lamentando la pérdida de Tkachuk: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y esposa María por la repentina muerte de nuestro querido amigo y talentoso atleta Nikita Tkachuk. Durante muchos años, Nikita logró el éxito en el levantamiento de pesas, la fuerza extrema y el culturismo, inspirando a quienes lo rodeaban con su determinación y perseverancia”.

Tkachuk había publicado en redes sociales su arrepentimiento por el uso de Synthol, advirtiendo a otros sobre los peligros de seguir el mismo camino: “Les aconsejo que lo piensen de nuevo, que lo sopesen todo, que lo piensen. No lo entiendo. Bueno, si tu brazo mide 45 o 50 cm, ¿qué cambiará en tu vida? Vas a perder mucha salud. No vale la pena. Si pudiera volver a 2015-2016, no lo haría. Arruiné mi carrera deportiva”.

El posteo de su pareja en redes