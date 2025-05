El inesperado cruce entre Ángel Correa y el Atlético de Madrid por el futuro del delantero: el comunicado del club

En los últimos días, una novela se desató en la capital de España, con una de las figuras campeonas del mundo en Qatar 2022 y un equipo que sueña con ganar la Champions League la próxima temporada.

Se trata de la relación que se quebró entre Ángel Correa y el Atlético de Madrid, dado que el delantero publicó una sentida carta de despedida en sus redes sociales, pero el club emitió un duro comunicado en el que recordó que el contrato del ex San Lorenzo concluirá recién el 30 de junio del 2026.

Ovacionado en su última presentación frente al Real Betis (que concluyó con goleada favorable por 4 a 1), el argentino no pudo ocultar su emoción cuando se retiró hacia la zona de los vestuarios. Es que el goleador surgido de Rosario Central estuvo una década con la camiseta del Colchonero.

Los aplausos de sus compañeros Josema Giménez, Juan Musso, Rodrigo De Paul y Jan Oblak, junto con el reconocimiento de Diego Pablo Simeone, quien lo esperó para darle un abrazo antes de dejar el campo de juego, dieron muestras de una despedida que despertó sensaciones en los intérpretes.

"Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti ¡Gracias por tanto!“, escribió Angelito en su cuenta oficial de Instagram, junto a una foto representando al conjunto capitalino.

Sin embargo, un cortocircuito se produjo después del inolvidable episodio. “Hoy todavía Correa sigue con nosotros, más allá de lo que pueda suceder de acá para adelante. El fútbol sabemos que es muy cambiante. Ángel es un emblema del Atlético de Madrid. La gente lo quiere y tiene mucho afecto con él, por el compromiso, por la entrega, por el talento, por llegar desde joven acá al club y hacerlo propio”, resaltó el Cholo en rueda de prensa.

Además, la institución aclaró que el rosarino tiene contrato en vigor con hasta el 30 de junio de 2026 y que ningún club “se ha puesto en contacto” para acometer su posible fichaje.

“Ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos ante el Real Betis en el Riyadh Air Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026”, señaló el conjunto madrileño en su página web.

Esta respuesta del Colchonero llega después de que estos días se haya informado sobre la posible salida de Correa, el cual avivó más los rumores con un mensaje en sus redes sociales donde indicaba que ante el Betis había vivido su “último partido en casa” con la camiseta rojiblanca.

El Atlético de Madrid recalcó que “ningún club se ha puesto en contacto” con la entidad “para iniciar negociaciones para un posible traspaso” de su delantero ni que “su representante” les ha trasladado hasta el momento “ninguna oferta por el internacional argentino, que llegó en diciembre de 2014 y que ha disputado 465 partidos oficiales, convirtiéndose en el sexto jugador con más presentaciones en la historia colchonera, y marcando 88 goles, el último este domingo.

“Una brillante trayectoria que el club reconocerá como merece en su momento cuando el jugador termine su contrato o si se diera la circunstancia de un traspaso a otro club”, completó la entidad que preside Enrique Cerezo.

Cabe recordar que declaraciones brindadas a Los Edul, emitida este jueves en su canal oficial, Angelito señaló: “Lo que quiero ya lo he hablado con él Cholo y con el club. Me respetan y saben que entregué todo acá de mí para ayudar al equipo. Siempre puse todo de mí, prioricé el equipo antes que yo. Saben y me entienden. Me dieron la libertad de decidir qué quiero hacer para mi futuro”.

En la entrevista, realizada hace tres semanas, Correa advirtió de que “salen algunas noticias” que no son reales, como que tiene “un preacuerdo con otro equipo, y eso es mentira”.

”Yo no tengo ningún preacuerdo con nadie. Estoy concentrado como siempre lo hice en el equipo, en seguir mejorando como futbolista. Yo no tengo ningún preacuerdo con ningún equipo”, concluyó.