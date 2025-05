El tenso cruce entre Pep Guardiola y el arquero del Crystal Palace tras la derrota del Manchester City en la FA Cup

Manchester City coronó una temporada para el olvido luego de perder 1-0 en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace en Wembley. El conjunto de Pep Guardiola cerró un año sin títulos y ahora tendrá como objetivo lograr la clasificación a la Champions League en las últimas dos fechas de la Premier.

En medio de la bronca por la derrota, Guardiola tuvo un cruce dentro del campo de juego con el arquero del Crystal Palace, Dean Henderson. Mientras los jugadores del club campeón del célebre torneo inglés festejaban la victoria, el técnico catalán intercambió algunas palabras con el ex guardametas del Manchester United.

La situación no pasó a mayores y no hubo agresión física porque los protagonistas fueron separados por los testigos casi al instante de la discusión, pero el clima estuvo lleno de tensión. La cámara de de televisión captó el momento del roce entre Guardiola y Henderson que dejó en evidencia la impotencia del ex entrenador de Lionel Messi en Barcelona.

El entrenador español, multicampeón del Manchester City, terminará sin trofeos por primera vez desde su llegada a Inglaterra en la temporada 2016-2017. Ahora, Pep tendrá que recuperar rápidamente a sus pupilos, ya que aún le quedan dos “finales” por disputar en la Premier League para asegurar su lugar en la próxima Liga de Campeones. La primera el martes contra el Bournemouth en el Etihad Stadium y el próximo domingo 25 de mayo visitará al Fulham. Los Ciudadanos ocupan el sexto puesto en la tabla, con 65 puntos, y está en zona de Europa League, pero a una unidad de los tres equipos que estarían accediendo a la Champions (Aston Villa, Newcastle y Chelsea).

El cruce entre Pep Guardiola y Dean Henderson tras la final de la FA Cup que ganó el Crystal Palace (REUTERS/David Klein)

En cuanto al partido, el Crystal Palace se impuso en el juego gracias al gol convertido por Eberechi Eze a los 16 minutos tras una asistencia del colombiano Daniel Muñoz. El City tuvo la chance del empate a los 36′ luego de un penal sancionado contra Bernardo Silva, pero el egipcio Omar Marmoush no pudo convertir ante Henderson, quien se lució al atajar el disparo.

El dato de color en la final fue el debut del argentino Claudio Diablito Echeverri en el club de Manchester. El ex jugador de River Plate, de 19 años, ingresó a los 75 minutos en lugar del egipcio Marmoush.

El Diablito tuvo una opción clara para igualar el partido a los pocos minutos de haber saltado al campo (el cotejo ya estaba 0-1, tanteador que fue definitivo). Recibió un pase de Kevin De Bruyne dentro del área, en posición de gol, y remató a quemarropa con derecha, pero halló bien ubicado al arquero Dean Henderson, que le ahogó el festejo. En el rebote, fue bloqueado cuando intentó anotar con zurda.

Más tarde, el futbolista chaqueño recibió una tarjeta amarilla por llegar tarde contra Eze, tras una pérdida en ataque de De Bruyne. De hecho, el árbitro Stuart Attwell se molestó porque el argentino agitó un brazo en señal de reprobación de su amonestación. Pero eso no sería todo: con ansias de entrar en el circuito de juego del equipo de Guardiola, intentó encontrar su lugar frente a una defensa poblada y cerrada, y contó con otra posibilidad dentro del área. Capturó una bola suelta luego de una disputa aérea de un compañero y llegó a tirar, pero fue tapado otra vez.

*El resumen del Crystal Palace campeón de la FA Cup

LA TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS DE FA CUP

Arsenal 14

Manchester United 13

Chelsea, Liverpool y Tottenham 8

Manchester City y Aston Villa 7

Newcastle y Blackburn Rovers 6

Everton, West Bromwich y Wanderers 5

Wolverhampton, Bolton y Sheffield United 4

Sheffield Wednesday y West Ham 3

Preston North End, Old Etonians, Portsmouth, Sunderland, Nottingham Forest y Bury 2

Crystal Palace, Leicester City, Huddersfield, Southampton, Oxford University, Royal Engineers, Derby County, Leeds United, Burnley, Cardiff City, Blackpool, Claphman Rovers, Notts County, Barnsley, Charlton Athletic, Wigan Athletic, Old Carthusians, Blackburn Olympic, Bradford City, Ipswich Town, Coventry City y Wimbledon 1