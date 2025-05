El gesto obsceno del japonés Yuki Tsunoda a Franco Colapinto por entorpecerlo en la pista

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 en el equipo Alpine y, en el que fue su primer entrenamiento previo al Gran Premio de Imola este domingo, tuvo un recibimiento no muy grato de Yuki Tsunoda en pista. El argentino estaba a punto de entrar a boxes para cambiar las gomas medias y entorpeció el andar del japonés, que se vio unos segundos obstaculizado y perdió la vuelta. El asiático ensayó un gesto imperceptible que no pasó desapercibido: le levantó el dedo mayor de su mano.

Vale remarcar que el coche de Colapinto apareció en el camino del Tsunoda, pero los movimientos fueron involuntarios y no quiso obstaculizarlo. Pese a ello, el piloto de Red Bull Racing-Honda RBPT le dedicó un gesto obsceno y luego siguió su camino aprontándose para mejorar los tiempos en la vuelta siguiente.

El piloto argentino afrontará su primera carrera en la temporada 2025 de la Máxima luego de reemplazar al australiano Jack Doohan, quien fue relegado de su puesto tras concretar malos resultados y quedó en el rol de reserva. El Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, en Italia, fue el designado para el retorno de Colapinto a la Fórmula 1. El piloto de 21 años debutará con Alpine como titular en un escenario que le sienta muy bien y es cercano a sus afectos, pues allí venció en la Fórmula 3 y Fórmula 2, cuyo éxito cumplirá el primer aniversario justo el próximo 18 de mayo.

Respecto al itinerario del fin de semana, vale decir que hoy a las 12 (hora argentina) comenzará la segunda práctica libre de este viernes. El sábado, a partir de las 7:30 (hora argentina) se llevará a cabo la tercera y última práctica libre para los pilotos, mientras que a las 11 arrancará la clasificación. El GP de Imola 2025 tiene fecha y hora pautada: será este domingo, a partir de las 10 de la mañana (hora argentina). Contará con la transmisión en vivo de las plataformas de streaming de Disney+ y F1 TV. La señal Fox Sports lo emitirá en diferido.

El pasado 6 de abril, Yuki Tsunoda debutó oficialmente con Red Bull Racing ante su público local en Suzuka, Japón, convirtiéndose en el primer piloto japonés en ocupar un asiento titular en el equipo principal de la escudería austríaca. Pero el camino hasta allí no fue lineal. “Tuve que cambiar mi enfoque de cara al futuro, después de lo que pasó con Daniel en Baréin el año pasado. De lo contrario, no seguiría en la F1″, reconoció el piloto en una entrevista con The Independent.

El ascenso de Tsunoda al equipo principal de Red Bull Racing no sólo marcó un hito para el automovilismo asiático, sino que representa una transformación personal y profesional del joven piloto japonés. Con 24 años y tras 93 carreras en la Fórmula 1, Tsunoda logró finalmente lo que muchos consideraban una oportunidad merecida, pero postergada: compartir los boxes con Verstappen, cuatro veces campeón del mundo.