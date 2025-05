Vélez buscará asegurar su pase a los octavos de la Libertadores ante San Antonio Bulo Bulo: hora, TV y formaciones

Valentín Gómez en busca de la pelota durante el partido en Bolivia entre Vélez y San Antonio Bulo Bulo. Se vuelven a ver las caras en Liniers (Fotobaires)

Vélez Sarsfield se enfrentará en el estadio José Amalfitani de Liniers ante San Antonio Bulo Bulo en busca de cerrar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El cotejo, correspondiente a la quinta fecha del Grupo H, comenzará a las 19, será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera y televisado por Fox Sports y Disney+.

El conjunto que orienta Guillermo Barros Schelotto lidera su zona con 7 puntos y una mejor diferencia de gol que el escolta Peñarol, que tiene la misma cantidad de unidades. Es decir que con una victoria le bastará al Fortín para alcanzar el objetivo de clasificar a los octavos.

Su rival, el debutante San Antonio Bulo Bulo de Bolivia también tiene aspiraciones de avanzar en su primera experiencia internacional y sabe que un triunfo en Buenos Aires, o incluso un empate podría asegurarle al menos un lugar en zona de Copa Sudamericana, ya que cosecha 6 puntos.

Por el lado de Vélez, que en su última presentación dejó escapar dos puntos importantes ante Olimpia (le empató el partido en la última jugada), no estará presente su goleador, Braian Romero, quien padece una lesión muscular. El delantero sería reemplazado por el uruguayo Michael Santos.

Vélez quiere tomarse revancha de la derrota sufrida ante San Antonio en Cochabamba (Fotobaires)

En cuanto a San Antonio, que llega con una dura derrota en Cochabamba por 3-0 ante Peñarol de Uruguay, las cosas no están mejor que del lado velezano, ya que el pasado domingo sufrió una dura goleada 6-3 ante The Strongest por el campeonato boliviano, en el que ocupa la octava posición. Además, Bulo Bulo hace tres fechas que no gana.

El último enfrentamiento entre Vélez y San Antonio fue el pasado 23 de abril y el conjunto de Bolivia se impuso 2-1 con la particularidad que los tantos conseguidos fueron de Elías Gómez y Michael Santos, en contra. Descontó Álvaro Montoro para los de Liniers.

En la última fecha del Grupo H que se definirá el jueves 29 de mayo, Vélez chocará en Montevideo ante Peñarol en el estadio Campeones del Siglo (sin público), mientras que San Antonio Bulo Bulo visitará a Olimpia en el Defensores del Chaco.

Probables formaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Valentín Gómez y Elías Gómez; Christian Ordóñez, Claudio Baeza y Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Maher Carrizo y Michael Santos. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Antonio Bulo Bulo: Rodrigo Saracho; Huberth Sánchez, Braian Salvareschi, René Barbosa; Juan Carlos Montenegro, Sebastián Viveros, Carlos Suárez, Enrique Flores; José Martínez, Gustavo Mendoza y Oswaldo Blanco. DT: Joaquín Monasterio.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Juan Lara (Venezuela)

Hora: 19

TV: Fox Sports y Disney +

LA TABLA DE POSICIONES DE LOS GRUPOS DE COPA LIBERTADORES: