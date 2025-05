Mohamed Salah: “En el Liverpool, sé que soy una leyenda”

Mohamed Salah se consagra como leyenda en Liverpool tras años de esfuerzo y logros con los 'Reds' (REUTERS/Phil Noble)

Mohamed Salah no duda en afirmar que ya alcanzó el estatus de leyenda en Liverpool. Y no lo dice con soberbia, sino como quien comprende con lucidez el peso de los logros que consiguió junto a un club que, como él, aprendió a luchar hasta el último minuto.

En una extensa entrevista con el medio francés L’Équipe, el delantero egipcio compartió las motivaciones, retos y emociones que marcaron su historia con los Reds.

La temporada 2024/25 le permitió a Salah cumplir una promesa que se remontaba a 2020, cuando Liverpool rompió una sequía de tres décadas sin campeonatos ligueros, pero no pudo celebrarlo con su afición debido a la pandemia. “Fue doloroso no compartirlo. Esta vez queríamos darle eso a la ciudad”, explicó. Por primera vez en su carrera, puso como prioridad conquistar la Premier League por encima de la Champions, y su compromiso rindió frutos.

La identidad compartida con el club

La conexión emocional de Salah con Liverpool se remonta a su infancia y la mítica final de 2005 en Estambul

Para Salah, el vínculo con Liverpool va más allá del profesionalismo. “El club es como yo: nunca se rinde”, dijo. Recuerda haberse sentido atraído por el equipo desde niño, especialmente tras la épica final de la Champions de 2005 en Estambul.

Esa pasión temprana se convirtió con el tiempo en una identificación profunda con el espíritu resiliente del club. “Me gusta pensar que trabajo duro, haciéndolo con inteligencia. Eso es parte del ADN de Liverpool”, reflexionó.

Durante meses, su continuidad en el club fue una incógnita. “Pensaba que podía ser mi última temporada”, confesó. Ese escenario lo motivó a entregar lo mejor de sí: marcó 33 goles y dio 23 asistencias en 49 partidos, firmando la mejor campaña estadística de su carrera.

La incertidumbre sobre su renovación, en lugar de desmotivarlo, lo impulsó a cerrar el ciclo de la mejor manera. Finalmente, extendió su contrato por dos años más.

Arne Slot, la sorpresa tras Klopp

Con Arne Slot al mando, el Liverpool encontró un nuevo rumbo tras la partida de Jürgen Klopp (REUTERS/Dylan Martinez)

El adiós de Jürgen Klopp generó temores sobre un posible vacío, pero la llegada de Arne Slot revitalizó al equipo. Salah destacó el enfoque directo del técnico neerlandés y su capacidad para abrir el diálogo con los jugadores. “Me pidió que fuera un ejemplo, pero le dije que no tenía que pedírmelo: soy así por naturaleza”, contó.

Para Salah, ganar el título sin viejos compañeros como Mané, Firmino o Henderson tuvo un sabor especial: “Demostramos que esta nueva generación también sabe ganar”.

La herida de la Champions y la ambición que no cede

Pese a la conquista local, Liverpool sufrió una dolorosa eliminación en octavos de final de la Champions ante el PSG. Salah fue autocrítico pero justo: “Tuvimos mala suerte. No creo que ellos merecieran más que nosotros”.

Lejos de la resignación, el egipcio proyecta ya sus próximos objetivos: revalidar el título inglés, competir en la Copa Africana de Naciones con Egipto y aspirar a un papel protagónico en el Mundial de 2026. Y, por qué no, soñar con el Balón de Oro. “Cuando llegué a Liverpool empecé a pensar que tal vez algún día...”, deslizó con una sonrisa.

Y agregó: “Aquí, más que en ningún otro lado, respetan que lo des todo”.

A pesar de la eliminación en Champions, Salah mantiene su ambición de ganar otro Balón de Oro y nuevos títulos (REUTERS/Peter Powell)

Salah valora como pocos el afecto de la hinchada. Asegura que el respeto que le brindan no responde a su origen, sino al esfuerzo sin reservas que entrega cada partido. “Lo di todo, sin trampas, sin cálculos. Eso es lo que más valoran aquí”, afirmó.

Asimismo, describe su conexión con Anfield como una experiencia visceral: reconocer los rostros en las tribunas, tocar el cartel de “This is Anfield”, escuchar el “You’ll Never Walk Alone”... “Cada vez que lo oigo, me recuerda de dónde vengo y lo lejos que llegué”, confesó.

Formación interior y legado

Más allá del fútbol, Salah enfatizó la importancia de alimentar la mente. Empezó a leer filosofía y desarrollo personal durante su paso por Roma, hábito que continúa hasta hoy. Esa formación, según dice, lo hizo más equilibrado, más consciente de sus emociones y más efectivo dentro del campo. Algunos compañeros incluso le confesaron que su actitud los inspira.

“Cuando esto termine, quiero poder decir: ‘Fútbol, gracias por todo”, afirmó. Lo dijo entre risas, pero con una claridad que deja entrever que, aunque siga compitiendo al más alto nivel, Salah ya está construyendo algo más duradero que los goles: una filosofía de vida y un legado profundo en la historia de Liverpool.