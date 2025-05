El comunicado de Oriente Petrolero ante los rumores de un accidente de tránsito de Ricardo Centurión en Bolivia

Oriente Petrolero salió a desmentir los rumores de un accidente de Ricardo Centurión (@cdopetrolero IG)

Luego de una larga inactividad, Ricardo Centurión volvió a jugar al fútbol profesional y lo hizo a principios de mayo con la camiseta de Oriente Petrolero. A pocos días de su debut, el club boliviano tuvo que salir a desmentir los rumores de un supuesto accidente de tránsito del futbolista argentino.

“Queremos informar a todos nuestros socios e hinchas que nuestro jugador Ricardo Centurión no sufrió ningún accidente, y que su motorizado tampoco se vio involucrado en ningún incidente”, indicó el comunicado que posteó la institución refinera.

La publicación del conjunto boliviano surgió a raíz de algunas versiones en redes sociales que indicaban que el jugador surgido en Racing y de último paso por Barracas Central (su pase pertenecía a Vélez Sarsfield) en Argentina había sido protagonista de un incidente vehicular en las calles del país vecino.

El comunicado de Oriente Petrolero

“El primer plantel entrenó con total normalidad hoy en las instalaciones de Kalomai Park, enfocados en nuestro próximo encuentro ante The Strongest”, continuó la institución en el posteo.

Centurión volvió a jugar al fútbol de manera oficial tras 728 días de inactividad. Fue en la tercera fecha del campeonato boliviano, en la derrota de su equipo por 2-1 frente a Always Ready. El ex Boca y San Lorenzo está dejando destellos de buen fútbol y en su primer partido como titular deleitó a toda la hinchada refinera con un caño de pisada.

Ricky lleva jugados tres partidos con la camiseta de su nuevo club, todavía no marcó goles ni brindó asistencias, pero desde la dirigencia hicieron un gran esfuerzo para contar con sus servicios y la ilusión de un buen rendimiento es alta. “Se armó algo lindo con mi llegada: mucho cariño, amor y expectativa en las calles. Es un club grande que está pasando por un mal momento, pero yo estoy entusiasmado”, expresó el futbolista en diálogo con TyC Sports.

Hasta este desembarco, había jugado su último partido con la camiseta del Guapo en abril de 2023 y se esfumó del mundo futbolístico por cuestiones personales. “Desaparecí del fútbol también por un tema personal. No la pasé bien, la verdad. Hoy en día me siento bien. Empecé a disfrutar lo que había perdido. No me había olvidado de jugar al fútbol, pero sí de lo que es la vida”, explicó.

“Las ganas se me habían ido. Cuando perdés la motivación, cuando ya no le encontrás sentido a lo que gira todo en tu mundo, ahí sentís que los brazos empiezan a bajar. Pero siempre creí en mí”, sostuvo. “Sentía que esto era una ola en mi vida. Si fue larga o corta lo veré, pero ahora estoy comprobándome”, sumó.

En ese tiempo alejado, aseguró que aprendió a dejarse ayudar. “No hay ayuda suficiente cuando uno no quiere dejarse ayudar. Es fundamental entender eso. Mi mamá, mi compañera que está acá conmigo, y mi hija fueron claves. Me cayó la ficha: no era por ahí, era por acá. Yo quería estar bien, pero había una pared que no me dejaba pensar con claridad”.

Con respecto a sus metas comentó: “Me estoy planteando objetivos cortos, no solo en el fútbol, también en la vida y en la salud. Si no hay salud, es casi imposible. Estoy cuidándome, dejando que mi voz interna me guíe día a día, con la comida, el descanso. Tengo 32, pero estuve dos años sin jugar. Este mes me trajo dolores y cargas musculares que no son normales. Fui un privilegiado físicamente, pero los dolores vienen del parate, como cuando dejás un auto mucho tiempo parado”.

Oriente Petrolero marcha en el puesto 14 del campeonato boliviano y solo cosechó tres puntos en seis partidos jugados, por eso necesita una victoria urgente. No tendrá una parada fácil, ya que chocará con The Strongest, que se encuentra tercero: el cotejo será el domingo, en condición de local.