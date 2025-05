Un argentino que corrió en la Fórmula 2 dio detalles de la interna entre Briatore y Oakes por Colapinto en Alpine

El argentino Facu Regalia reveló la interna Briatore-Oakes

El anuncio de la vuelta de Franco Colapinto a las carreras de Fórmula 1 dio la vuelta al mundo y generó muchas repercusiones. En este caso, fue Facu Regalia, el último argentino que corrió en la Fórmula 2 (en su momento se llamó GP2) antes del actual piloto de Alpine, el que hizo pública su opinión. El nacido en San Fernando confirmó la interna del equipo francés entre su exjefe, Oliver Oakes, y el asesor ejecutivo, Flavio Briatore, quien tomó su cargo.

Esta relación conflictiva fue anticipada por Infobae el 14 de abril, luego del Gran Premio de Bahréin, en el que, descontento por la labor de Jack Doohan, Briatore se puso firme para poder reemplazar al australiano por el argentino Franco Colapinto. Una vez terminada la carrera en Miami, el oceánico habló con Flavio, quien le comunicó que no iba a seguir como titular.“Me enteré (de la titularidad de Colapinto) hace una semana y media. También supe que iba a hacer el test en Zandvoort. Lo vinieron preparando muy bien (a Franco) porque la decisión ya estaba tomada”, aseveró Regalia en un streaming con los periodistas españoles Miguel Portillo y Jorge Peiró.

Luego, el exfutbolista de las Inferiores del Real Madrid se refirió a las discrepancias entre Briatore y Oakes. “Me consta que hubo mucha interacción, muchos idas y vueltas. Algunos estuvieron de acuerdo con el cambio y otro no, entre ellos Ollie Oakes, por eso tomó la decisión que tomó dentro de Alpine en conjunto con otras discrepancias que me consta que han habido con Flavio (Briatore)”.

Si bien Briatore dijo que la salida de Oakes fue por temas personales, e incluso este jueves trascendió que el ex piloto dejó su trabajo porque debió dedicarse al arresto de su hermano, el testimonio de Regalia aporta a la versión de la interna.

Oliver Oakes y Flavio Briatore mantuvieron una interna con diferentes posiciones, según informó Facu Regalia (REUTERS/Jakub Porzycki/Archivo)

Durante su gestión en esta temporada, Oakes siempre defendió la posición de Doohan y, pese a que en ocasiones no pudo afirmar que el australiano iba a estar toda la temporada, le transmitió confianza en cuanto al futuro inmediato.

Doohan disputó siete Grandes Premios con Alpine, el último de 2024 en Abu Dhabi y los primeros seis de este año. No sumó puntos. En solo una clasificación superó a su compañero Pierre Gasly. Tuvo tres accidentes, uno de ellos muy fuerte en la segunda práctica de Japón al encarar la primera curva con el DRS abierto (sistema que mueve el alerón trasero, permite una mejor entrada de aire y más velocidad).

Además, Doohan sufrió la quita de 4 puntos de su Superlicencia en China por su toque a Gabriel Bortoleto (Sauber) y por tirarle el auto encima a Isack Hadjar (Racing Bull). Por esas maniobras, también recibió 5 segundos de penalización en cada una. Más tarde tuvo otros 5 segundos en Bahréin por superar los límites de la pista. Y en Miami fue multado con 1.000 euros por exceder el límite de la velocidad en los boxes.

Cabe recordar que Colapinto llegó a Alpine de la mano de Briatore, quien habría pagado 20 millones de dólares para lograr la cesión por cinco años de Williams. A su vez, el argentino cumplió al pie de la letra su plan de trabajo al ser más rápido que el otro piloto de reserva, Paul Aron, en los tres tests TPC (Test Previous Cars) en Cataluña, Monza y Qatar. Además, contribuyó con su labor en el simulador para mejorar la puesta a punto de los autos, y el punto más alto fue en Bahréin, donde Gasly pudo terminar séptimo y sumó 6 puntos.