Revelaron detalles del cambio de pilotos en Alpine: la salida “cinematográfica” de Doohan y un dato del futuro de Colapinto

Franco Colapinto correrá en Alpine desde el GP de Emilia Romaña

El equipo Alpine anunció que Franco Colapinto reemplazará a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia Romaña y lo hará por las próximas cinco carreras, en un plan diseñado para evaluar quién ocupará el segundo asiento del equipo con vistas a la temporada 2026. El argentino será probado entre Imola y Austria, luego de lo cual se realizará una “nueva evaluación antes del Gran Premio de Gran Bretaña en julio”, según establecieron desde la escudería con origen en Francia.

“Estamos en una posición en la que vemos la necesidad de rotar nuestra alineación. Sabemos que la próxima temporada será importante para el equipo, y tener una evaluación completa y justa de los pilotos esta temporada es lo correcto para maximizar nuestras ambiciones el próximo año”, expresó Flavio Briatore, que tras la salida del jefe de equipo Oliver Oakes, tomó el control total de los destinos del equipo.

Como ya anticipó Infobae, el anuncio de las “5 carreras de Colapinto” tiene tintes políticos y más cuando se trata de una terminal. Tal vez hubiese generado malestar informar para el afuera que el argentino tenía confirmada el resto de la temporada luego de sacar a Doohan tras solo seis eventos. Es por eso que la noticia de continuidad del argentino por el resto del año llegue más adelante en el año.

Frente a este panorama, dos cronistas relevantes del mundo de la Fórmula 1 hicieron un análisis y compartieron información sobre las razones del cambio de pilotos que sacudió a la Máxima. El periodista Craig Slater, en el programa The F1 Show de la cadena Sky Sport, sostuvo que la maniobra fue más allá de la evaluación deportiva de Doohan.

“Alpine piensa que tendrán un buen paquete la próxima temporada”, dijo. “Tienen motores Mercedes y su chasis ya es muy bueno. Podrían ser uno de los cuatro equipos que luchen por el campeonato el próximo año. Incluso hay personas que vinculan a Max Verstappen con un posible movimiento a Alpine, aunque eso parece muy improbable en este momento. Ellos confían en Gasly y quieren evaluar la mejor pareja de pilotos para 2026”, aseguró el comentarista.

Slater afirmó además que cuestiones financieras fueron determinantes en la decisión. “Lo que estoy aprendiendo es que las compulsiones financieras en todo esto han jugado un papel muy importante en el cambio de Doohan por Colapinto. La cantidad de dinero que Alpine puede conseguir es bastante significativa. Pagaron una tarifa a Williams para conseguir a Colapinto en este acuerdo de préstamo de cinco años, creemos, y por lo tanto, hay una obligación de recuperar ese dinero. El hecho de que sea solo por cinco carreras es algo inusual. Creo que la expectativa es que, si lo hace bien, estará allí el resto del año”.

Briatore, ahora nuevo jefe de Alpine, junto a Colapinto (@briatoreflavio)

Slater también analizó qué ocurriría si Colapinto no logra imponerse en este ciclo de cinco carreras: “Si no cumple con las expectativas, Paul Aron podría tener una oportunidad antes de que Doohan vuelva al coche. Aunque Aron no fue mencionado en el comunicado de prensa de Alpine, el equipo habló sobre la ‘rotación de pilotos’ y una ‘nueva evaluación antes del Gran Premio de Gran Bretaña en julio’”.

Sobre las opciones de Doohan, Slater fue directo: “Ya han observado a Jack Doohan. Aparentemente, no se descarta, pero creo que sería bastante remoto que vuelva al coche”. También destacó que tanto Aron como Colapinto realizaron pruebas esta temporada con el monoplaza de 2023, lo que permitió al equipo analizar “las capacidades y condición física de ambos para el trabajo, potencialmente el próximo año”.

Por su parte, Ted Kravitz, reportero de Sky Sport en el pit lane, apuntó que la decisión sobre el reemplazo del australiano se habría concretado incluso antes del accidente en el GP de Miami, donde chocó con Liam Lawson. “En la pretemporada, el rumor era que Jack tenía hasta Imola para causar una gran impresión y que, después de Miami, se tomaría una decisión. Ese es el punto en el que estamos”, aseguró.

Jack Doohan volverá a ser reserva en Alpine

Acto seguido, el cronista reveló indicios que observó en el paddock durante los días de la F1 en la Florida: “El jueves, cuando los pilotos aparecieron para sus entrevistas, de repente, todo el equipo de Drive to Survive estaba en casa con Alpine, y pensé para mí mismo: ‘Es una elección curiosa para una carrera como Miami. ¿Por qué están eligiendo Alpine de la nada para centrarse en ambos pilotos?’”.

El periodista sostuvo que los productores del documental de Netflix “no son idiotas” y que sabían de los rumores de un cambio inminente: “A Drive to Survive no le gusta nada más que un cambio de piloto”, dijo. Luego describió una escena que presenció tras la carrera en el motorhome del equipo: “Después de la carrera, entré al motorhome de Alpine para tomar algo antes de hacer mi informe, y tuve que pasar por Mick Doohan y Jack Doohan, que estaban en la puerta luciendo, citando al gran Martin Brundle, como si les hubieran hecho una endodoncia un lunes. Ambos parecían muy molestos. Pensé que eso se debía solo a la salida de Jack en la primera vuelta, pero pensé que seguir cargando con eso una hora después de la bandera a cuadros, y tan públicamente, era interesante”.

El cambio está hecho. Ahora quedará volver a ver a Colapinto en acción desde la carrera en Imola y ver cómo se desarrollará su regreso a la F1.