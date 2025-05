“Despierta, bebito”: el tierno video de Lautaro Martínez con sus hijos tras llevar al Inter a la final de la Champions

El próximo 31 de mayo, el Inter de Milán jugará la final de la Champions League ante el PSG en Múnich. Y mucho tuvo que ver en la gesta el capitán Lautaro Martínez. El campeón del mundo y de América con Argentina, de 27 años, anotó un gol y fabricó un penal en la victoria en tiempo extra por 4 a 3 ante el Barcelona en la semi de vuelta. Y lo hizo lesionado.

El delantero se había lesionado en la ida en Cataluña y todo indicaba que no iba a poder jugar la revancha. Sin embargo, apareció como titular y resultó clave. “Estaba sufriendo, la pierna me molestaba. Pasé dos días llorando en casa, pero no podía perderme el partido de esta noche. Me vendé bien fuerte y salí a la cancha. Así soy, y así vivo el fútbol”, contó tras la gesta en Italia.

“Lloré mucho después del partido contra el Barcelona, ​​pero le prometí a mi familia que jugaría. No me siento bien, pero trabajaremos para que mi pierna recupere su fuerza“, añadió en diálogo con Sky Sports. Su esposa, Agustina Gandolfo, ratificó el contenido épico de la hazaña: compartió en sus redes un mensaje de WhatsApp de su pareja antes del partido, en el que puso en segundo plano el padecimiento. “Aprieto dientes hasta donde dure”, prometió. Y duró 71 minutos -fue reemplazado por Taremi-, suficientes para dejar su huella en la llave.

En el torneo su aporte es aún mayor: acumula nueve conquistas en la Liga de Campeones de Europa. Y su prestación asciende a 21 si se cuentan los tantos que firmó en la Serie A, donde el Neroazzurro está segundo, a tres puntos del líder Napoli, con tres fechas por disputarse.

Luego del hito, Martínez celebró en una cena con Gandolfo y luego descansó... Hasta que sus hijos lo permitieron. La influencer y empresaria mostró cómo en la mañana de jueves en Italia sufrió a Nina (nacida en 2021), a Theo (2023) y a uno de sus perros más que a cualquier áspero stopper del fútbol europeo.

En el afán de despertarlo, los pequeños se le treparon arriba del torso y la cabeza y lo sacudieron hasta que lograron que abriera los ojos. “Despierta, bebito”, se le escucha decir a Nina, casi como si estuviese jugando con uno de sus muñecos.

El atacante ex Racing, que anotó en todas las instancias del torneo, desde la fase de grupos hasta las semifinales, martilló en los momentos más decisivos. Entre sus víctimas se encuentran algunos de los clubes más prestigiosos de Europa, como el Barcelona, el Real Madrid, el Liverpool, el Milan, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el Benfica. Lesionado o no, jamás perdió su olfato goleador. Y va por la revancha.

En el Inter logró siete títulos, pero la Champions se le negó en 2023, cuando el conjunto milanés cayó en la final ante el Manchester City. En Alemania, buscará seguir agigantando su leyenda como guerrero del área, con la Orejona en la línea del arco, y su familia como principal soporte.