Lautaro Martínez dio detalles del calvario que vivió antes de ser uno de los héroes ante Barcelona: “Pasé dos días llorando”

El Inter de Milán vivió una noche épica en el estadio Giuseppe Meazza y uno de sus protagonistas fue, otra vez, Lautaro Martínez. A pesar de llegar al partido con una elongación muscular, el bahiense fue titular y clave en el triunfo 4-3 ante Barcelona, que clasificó al equipo italiano a la final de la Champions League con un global de 7-6.

Tras el encuentro, Lautaro Martínez dio detalles sobre el calvario que sufrió por su lesión en el duelo de ida ante el Barcelona que lo puso en duda para la revancha. “Estaba sufriendo, la pierna me molestaba. Pasé dos días llorando en casa, pero no podía perderme el partido de esta noche. Me vendé bien fuerte y salí a la cancha. Así soy, y así vivo el fútbol”, confesó el jugador, que fue vital en la serie que el Neroazzurro le ganó al Blaugrana con un global por 7-6.

“Lloré mucho después del partido contra el Barcelona, ​​pero le prometí a mi familia que jugaría. No me siento bien, pero trabajaremos para que mi pierna recupere su fuerza. Ahora tenemos una gran oportunidad de pasar a la historia del club. Pero primero tenemos la liga y después pensaremos en la final", agregó el Toro en diálogo con SkySports.

Lautaro Martínez fue una de las grandes figuras del triunfo del Inter ante Barcelona por las semifinales de la Champions League (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Gracias a la histórica temporada que está llevando a cabo con el Inter de Milán en la Champions League 2024/25, Lautaro Martínez ratificó por qué es una de las figuras más destacadas del fútbol mundial. El jugador no solo se convirtió en el máximo goleador del club en la historia de esta competencia con nueve tantos, sino que también lideró al equipo hacia su segunda final del torneo en los últimos años.

El delantero argentino, quien anotó en todas las instancias del torneo, desde la fase de grupos hasta las semifinales, demostró su capacidad para brillar en los momentos más decisivos. Entre sus víctimas se encuentran algunos de los clubes más prestigiosos de Europa, como el Barcelona, el Real Madrid, el Liverpool, el Milan, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el Benfica. Este desempeño no solo reafirma su calidad como delantero, sino que también lo posiciona como una pieza clave en el esquema del equipo que comanda Simone Inzaghi.

El impacto de Lautaro en el Inter no se limita a la Champions League. Durante la temporada, el equipo logró conquistar la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa de Italia, consolidándose como una de las fuerzas dominantes en el fútbol europeo. En el ámbito personal, Martínez también destacó en los enfrentamientos contra el Milan, su eterno rival, al que le ha marcado un total de nueve goles, consolidándose como un verdugo habitual en los derbis de la ciudad.

El delantero argentino, quien ya había disputado una final de Champions League con el Inter en 2023 (derrota ante el Manchester City), se prepara ahora para una nueva oportunidad de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. La cita será el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, frente al ganador de la otra semifinal entre Paris Saint-Germain y Arsenal.