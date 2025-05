La millonaria razón que dejaría sin jugar a Leandro Paredes en la Roma hasta el final de temporada

Leandro Paredes, en caso de disputar un partido con Roma antes de la finalización de la temporada, le significará un gasto de 2 millones de euros al conjunto de la capital italiana (REUTERS/Remo Casilli)

Leandro Paredes, mediocampista argentino campeón del mundo en Qatar 2022, ha quedado sorpresivamente relegado al banco de suplentes en la recta final de la temporada de la Serie A. En los últimos seis partidos, fue suplente en cuatro ocasiones y no sumó minutos en los encuentros ante Fiorentina, Hellas Verona e Inter. La explicación no está en el rendimiento ni en una lesión, sino en una cuestión contractual que expone cómo las finanzas pueden incidir en las decisiones deportivas de un club de élite.

Paredes llegó a la Roma en el verano europeo de 2023, procedente del Paris Saint-Germain. El traspaso se cerró por 2,5 millones de euros más un bono adicional de 2 millones, pactado en caso de que el jugador alcanzara los 80 partidos con la camiseta del equipo capitalino antes del 30 de junio de 2025. Desde entonces, acumuló 49 apariciones en la temporada pasada y otras 30 en la actual. El contador se detuvo en 79.

Según develó La Gazzetta dello Sport, ese número es hoy el límite silencioso que lo mantiene al margen del equipo. Si volviera a pisar el césped, incluso por unos minutos, se activaría de inmediato la obligación de pagar el bonus al PSG. La directiva romanista, en un contexto de alta presión financiera y con la temporada llegando a su fin, habría optado por preservar los fondos y evitar ese desembolso.

De este modo, el rol de Paredes en los planes del técnico Claudio Ranieri quedó condicionado por esta cláusula. Más allá de sus estadísticas -2 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada-, el argentino ha caído en la jerarquía interna. Aunque Ranieri no se ha referido públicamente al tema, las alineaciones recientes y las ausencias reiteradas del ex Boca Juniors alimentan la interpretación de que la decisión es institucional.

La situación ocurre en un tramo decisivo para la Roma, que busca asegurarse un cupo en la próxima edición de la Liga de Campeones. Con tres fechas por jugar, el equipo ocupa el cuarto puesto con 63 puntos, los mismos que Juventus y Lazio, y apenas uno más que el Bolonia. Además, podría abrirse una plaza extra si el Inter, semifinalista de la Champions, se consagra el 31 de mayo en Múnich. Los últimos cotejos para la Loba serán ante Atalanta, en condición de visitante, local contra Milan y cerrará en la casa de Torino.

Vale recordar que en marzo se prorrogó el contrato de Paredes por un año, extendiéndolo hasta junio de 2026. Bajo este nuevo vínculo, la cláusula de los 80 partidos dejará de estar vigente a partir de la próxima temporada, lo que podría devolverle al jugador un rol más activo en la rotación del plantel.

Pese a esta situación, hace algunas semanas el futbolista surgido del Xeneize dejó en claro su amor por el conjunto de la capital italiana: “Desde que llegué me sentí inmediatamente unido a esta camiseta. Es mi familia: dos de mis hijos nacieron aquí. Es una plaza que queremos mucho y estoy feliz con esta renovación: quería quedarme un año más para retribuir algo importante con la Roma antes de volver a la Argentina”.

En su momento, consultado sobre la existencia de una cláusula contractual que le permitiera facilitar su salida hacia Boca, Paredes relativizó su importancia pese a que la reconoció públicamente. “Que esté ahí, o no, cambia poco. Lo que importa es mi elección, que fue renovar. Eso es todo lo que pienso ahora, luego ya veremos lo que pasa”, sostuvo.

El argentino reconoció que la posibilidad de retornar al fútbol argentino estuvo latente durante los meses en que el equipo fue dirigido por Ivan Juric. Ante la consulta sobre si no llegaba Claudio Ranieri hoy vestiría de azul y oro, esbozó: “Ranieri fue muy importante, me hizo volver a jugar. Es cierto, en esos dos meses con Juric hice todo lo posible para volver a Boca”. Y, por si quedaban dudas, añadió: “Hasta Roma me dijo que si las cosas seguían así, podía empezar a buscar otro equipo”.