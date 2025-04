Las confesiones de Leandro Paredes en Roma sobre su frustrada llegada a Boca Juniors

Leandro Paredes brindó detalles sobre su frustrada vuelta a Boca Juniors (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)

Una de las grandes novelas del último mercado de pases en el fútbol argentino fue la posible vuelta de Leandro Paredes, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, a su amado Boca Juniors. En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el volante repasó su actualidad en Italia y explicó qué lo llevó a continuar en la Loba y postergar un tiempo su retorno al Xeneize.

“Desde que llegué me sentí inmediatamente unido a esta camiseta. Es mi familia: dos de mis hijos nacieron aquí. Es una plaza que queremos mucho y estoy feliz con esta renovación: quería quedarme un año más para retribuir algo importante con la Roma antes de volver a la Argentina”, explicó el mediocampista, que afrontará su quinto año en el club.

Consultado sobre la existencia de una cláusula contractual que le permitiera facilitar su salida hacia Boca, Paredes relativizó su importancia pese a que la reconoció públicamente hace algunas semanas. “Que esté ahí, o no, cambia poco. Lo que importa es mi elección, que fue renovar. Eso es todo lo que pienso ahora, luego ya veremos lo que pasa”, sostuvo.

El argentino reconoció que la posibilidad de retornar al fútbol argentino estuvo latente durante los meses en que el equipo fue dirigido por Ivan Juric. Ante la consulta sobre si no llegaba Claudio Ranieri hoy vestiría de azul y oro, esbozó: “Ranieri fue muy importante, me hizo volver a jugar. Es cierto, en esos dos meses con Juric hice todo lo posible para volver a Boca”. Y, por si quedaban dudas, añadió: “Hasta Roma me dijo que si las cosas seguían así, podía empezar a buscar otro equipo”.

El actual entrenador de la Roma tiene una debilidad por el mediocampista central, a quien elogió públicamente calificándolo como “un monumento”. El futbolista valoró esas palabras: “Para mí la confianza de un entrenador es lo más importante. Y en este caso, con el entrenador recién llegado, fue una buena señal. Esas palabras me dieron fuerzas para seguir”.

Paredes también se refirió a su vínculo emocional con Boca Juniors, el club en el que se formó. “Porque es una pasión. Cada vez que hablo de Boca siento escalofríos y algo especial. Hay que vivirlo para entenderlo, estar en la tribuna o en la cancha”, describió. Además, recordó la relación que mantiene con Daniele De Rossi, quien tuvo un breve paso como futbolista del club. “De Rossi, por ejemplo, me preguntó enseguida por Boca. Me alegro de que haya cumplido su sueño de jugar allí. Siempre he tenido una relación de primera con él, fue él quien me dijo que le haría feliz jugar con la 16”, recordó.

Este domingo Roma, que marcha en la séptima posición, tendrá un duelo clave en la disputa por la clasificación a las copas, ya que chocará contra el sexto, Lazio, su clásico rival. En la antesala a este compromiso, Leandro comparó el Derbi de la Capital con el Superclásico entre Boca y River. “Definitivamente me recuerda al Superclásico, también por cómo lo vive la gente, la ciudad, es un derbi muy parecido al argentino. lo espero con muchas ganas este desafío: será un partido difícil, pero también muy lindo para jugar”, manifestó. Además recalcó que espera que estén todas las figuras del conjunto rival, ya que “ganar contra todos es aún mejor”.

“Siempre elijo creer, es una frase que incluso me he tatuado. A pesar de los problemas, siempre estuvimos convencidos de nuestra fuerza. En ese momento lamentábamos cómo iban las cosas, pero conocíamos la calidad del plantel, analizó el mediocampista sobre el presente de la Loba. Incluso no se bajó de la pelea por quedarse con un boleto a la próxima edición de la Champions League. ”Lo intentaremos hasta el final. Pero para lograrlo tendremos que dar el 110%. Tenemos delante equipos muy fuertes. Y también daremos el máximo para ganar los enfrentamientos directos, que pueden ser decisivos", soltó. Roma, con 53 unidades, actualmente se ubica a sólo cuatro del cuarto, Bologna, último en clasificar al máximo certamen continental.