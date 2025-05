Bajas en Boca Juniors: Ander Herrera y Edinson Cavani se perderán los octavos de final del Apertura

Herrera y Cavani, afuera de los octavos de final

Boca se prepara para afrontar los octavos de final del Torneo Apertura después de lo que fue la presentación de Mariano Herrón como interino con empate ante Tigre en Victoria por la última jornada de la Zona A. El rival será Lanús, el próximo sábado en la Bombonera, en una cita que comenzará a las 21 y de la que saldrá el ganador de la llave de cuartos de final ante Independiente de Avellaneda o Independiente Rivadavia de Mendoza. De cara al match ante el Granate, el Xeneize tiene un par de bajas seguras: Ander Herrera y Edinson Cavani.

El vasco se lesionó en el partido ante Newell’s en Rosario el 31 de marzo pasado. Ingresó en el complemento por decisión de Fernando Gago, pese a que la recomendación del cuerpo médico había sido que no fuera utilizado para ese encuentro. El ex Athletic Bilbao pidió estar y el DT lo incluyó en cancha ante la derrota parcial, pero apenas duró 10 minutos en cancha. El parte oficial informó un desgarro en el cuádriceps derecho y, según pudo averiguar Infobae, la distensión muscular le comprometió un tendón de la zona, lo que demandó un tiempo más prolongado de rehabilitación.

Uno de los sueños de Herrera era disputar el Superclásico del fútbol argentino con la camiseta azul y oro e hizo lo posible por dar el presente en la que fue la última presentación del ciclo de Fernando Gago. Sin embargo, pese a que formó parte de la lista de concentrados, quedó fuera del banco de suplentes y lo vio desde afuera pese a estar presente con la delegación en el Monumental. Lo mismo ocurrió en el duelo ante Tigre, en el que observó la acción en un palco del estadio José Dellagiovanna al lado de Juan Román Riquelme y el resto de la comitiva. Si no surgen imponderables, Ander estaría apto para afrontar los hipotéticos cuartos de final del Apertura.

Por su parte, Cavani se rehabilita de un desgarro en uno de sus gemelos, provocado durante el partido ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera, previo al Superclásico contra River. Esta inesperada situación llevó al cuerpo técnico comandado entonces por Gago a tomar la decisión de implementar una línea de cinco prácticamente sin precedentes en el Monumental. El uruguayo se lesionó el 20 de abril y recién lleva dos semanas de recuperación. En el mejor de los casos, el Matador recién estará disponible para sumar minutos si Boca accede a cuartos de final.

Giménez, a disposición de Herrón

La buena noticia para el cuerpo técnico xeneize es que Milton Giménez ya está al 100% después de un esguince de tobillo derecho que se le produjo en la visita de Boca a Belgrano en Córdoba. El Cabo hizo lo posible para estar a disposición en el Superclásico frente a River e incluso barajó la posibilidad de infiltrarse la zona para acompañar al equipo, pero finalmente tomó la decisión junto al cuerpo médico de no hacerlo para comprometer la articulación y que la recuperación demandara más tiempo de lo esperado. Herrón lo probará a lo largo de esta semana para saber si lo incluye desde el arranque o lo manda al banco. Su falta de ritmo puede perjudicarlo en cuanto a su consideración como posible titular.

Si Milton Giménez responde como está planeado, el once de Boca para enfrentar a Lanús este sábado sería con Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Giménez. Si el ex Banfield no es de la partida, es muy probable que Herrón repita la alineación que empleó contra Tigre en Victoria, con Alan Velasco entre los iniciales.