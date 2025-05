Los Pumas 7s avanzaron a las semis en la Gran Final de la Serie Mundial y chocarán ante España en Los Ángeles

Los Pumas 7s iniciaron su camino en la Gran Final de la Serie Mundial, en Los Ángeles con un éxito, ya que lograron la clasificación a las semifinales luego de las victorias ante Gran Bretaña y Francia y la posterior derrota con Sudáfrica, que terminó primero en la zona.

El seleccionado argentino llegó como uno de los máximos favoritos a quedarse con el certamen, ya que fue el primero de la tabla general, lo que le valió el título de campeón de la temporada regular. Los Pumas tendrán la chance de revalidar cuando se enfrenten a España (domingo a las 17.24, por Disney+) por un lugar en la final del circuito.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora integraron el Grupo A y en su primer partido de la jornada sabatina se llevaron la victoria por 33-26 ante los británicos en el Dignity Health Sports Park, que albergará el seven en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El encuentro comenzó favorable para los europeos, debido a que Matt Davidson aprovechó un error defensivo por parte de Argentina y marcó un try antes del minuto. Sin embargo, el combinado albiceleste reaccionó con cuatro anotaciones para dejar el marcador 28-5 al término de la primera mitad.

Ya en el complemento, Gran Bretaña, que terminó en la octava posición del Circuito Mundial, debió salir en busca del partido. Sunni Jardine apoyó detrás de la línea del ingoal y Will Homer realizó la conversión para descontar.

No obstante, los Pumas respondieron por medio de Matías Osadczuk para mantener a raya el partido. Los embates finales le sirvieron al Team GB para maquillar el resultado y obtener el punto bonus defensivo que se otorga por perder por menos de ocho puntos. Los autores de los tries argentinos fueron: Marcos Moneta (2), Luciano González, Tobías Wade y Osadczuk. Joaquín Pellandini (3) y Wade realizaron las conversiones.

*El resumen de la victoria de Los Pumas 7s ante Francia

En el segundo encuentro de la jornada, el seleccionado argentino de rugby seven se impuso por 17-12 ante Francia. Los galos comenzaron arriba con un try de Yerim Fall, pero los Pumas respondieron rápidamente con una jugada realizada con seis jugadores, debido a que Santiago Mare sufrió una lesión en el transcurso. El que apoyó la conquista albiceleste fue Santiago Álvarez.

En la última del primer tiempo, Argentina recuperó la ovalada en defensa y elaboró un buen ataque que fue culminado por Lucho González cerca del banderín derecho para irse al descanso 15-5 arriba en el marcador.

En el complemento, el equipo argentino perdió a su máxima figura, el Rayo Moneta, por un golpe en el ojo producto de un choque con Jordan Sepho. Pese a eso, González volvió a ampliar la ventaja con un nuevo try a falta de poco más de un minuto para culminar el encuentro.

A segundos del final, los europeos le pusieron suspenso al resultado por un try convertido de Mateo García. Sin embargo, el tiempo se acabó y el equipo que dirige tácticamente Gómez Cora se aseguró un lugar en las semifinales.

*El resumen de la victoria de Los Pumas ante Gran Bretaña

En el cierre de la jornada, ya clasificados a semis, Los Pumas 7s chocaron ante una potencia como los Blitzboks, que se impusieron con un marcador de 29-21. Este resultado le permitió a los sudafricanos quedarse con el grupo y enfrentar a Nueva Zelanda por un lugar en la final. Del otro lado, Argentina se medirá ante España.

El elenco albiceleste no contó para este partido con Marcos Moneta y Santiago Mare por lesión. Sudáfrica se adelantó con un try de Ronald Brown. Sin embargo, Argentina repuntó y dio vuelta el score con tries de Matteo Graziano y Germán Schulz. Los africanos empataron el juego con una corrida de Ryan Oosthuizen en el cierre.

En el complemento, Sivine Soyizwapi apoyó para marcar la diferencia a favor de Sudáfrica, y estiraron las cifras Shilton Van Wyk y Selvyn Davids. Santino Zangara, con su primer try, decoró el resultado.

El conjunto argentino quiere tomarse revancha de lo sucedido en el 2024, ya que también se consagró en la fase regular, pero cayó en el encuentro definitorio de la Gran Final de Madrid ante Francia, que contó con Antoine Dupont como máxima figura, por 19 a 5.

El plantel está integrado por: Santiago Álvarez, Lautaro Bazán Vélez, Agustín Fraga, Luciano González, Mateo Graziano, Alejo Lavayén, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Tobías Wade, Germán Schulz y Santino Zangara.