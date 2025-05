La reacción de Harry Kane tras ganar el primer título de su carrera a los 31 años: el “festejo argentino” en el Bayern Múnich

El festejo de Harry Kane por ser campeón con el Bayern Múnich

A sus 31 años, Harry Kane pudo conseguir su primer título como futbolista profesional. Fue tras conquistar Bundesliga en Alemania con el Bayern Múnich. El delantero inglés lo celebró con un hit clásico y también uno de sus compañeros volvió a mostrar una costumbre típica argentina.

Kane subió un video en sus redes sociales en el que se lo ve cantando We Are The Champions, de la célebre banda Queen, liderada por el inolvidable Freddie Mercury. Ese tema se convirtió en un himno de los campeones en el fútbol europeo. No era para menos la alegría del punta británico, que al fin pudo conquistar una corona. En sus redes también compartió una historia con la imagen de un trofeo. Un símbolo de lo que significó este hito para el letal atacante ex Tottenham.

El Bayern empató este sábado 3-3 en su partido de visitante frente al RB Leipzig y este domingo le alcanzó para consagrarse por la igualdad del Bayer Leverkusen 2-2 ante el Friburgo. El equipo bávaro llegó a 76 puntos y le sacó ocho a su rival, cuando faltan dos jornadas y seis unidades en disputa.

Por otro lado, otro de los campeones del Bayern Múnich fue Eric Dier, quien también celebró por primera vez supo ser compañero de Kane en los Spurs. Dier, que juega de defensor y hasta puede hacerlo de volante, causó furor durante el Mundial de Qatar 2022 al aparecer tomando mate junto al propio Kane.

Dier lleva el mate a la celebración del Bayern Múnich

Al llegar este domingo a la celebración del Bayern Múnich, se lo dio a Dier con el termo y el mate en la mano. “Lo he estado bebiendo durante mucho tiempo. Empecé en Portugal con algunos de mis compañeros argentinos de equipo. Se trata de una adicción, es una adicción”, dijo Dier para el canal oficial en YouTube de la selección inglesa durante la última Copa del Mundo.

Cabe recordar que compartió club con varios argentinos durante su estadía en el Sporting Lisboa. Entre ellos, Marcos Rojo, Emiliano Insúa, Fabián Rinaudo y Valentín Viola.

“Lo lleva a todos los lugares”, expresó Kane, al que intentaron ofrecerle la bebida, pero al parecer, no accedió a sumarse a la ronda. “Matt Doherty y yo bebemos juntos y estamos tratando de convencerlo”, agregó Dier entre risas.

Eric Dier le cuenta a Harry Kane su pasión por el mate

“No funciona para mí. Simplemente, algunas cosas no son para todas las personas. Soy un hombre de café, no soy un hombre de la nada. Lo probé, pero es un poco demasiado invasivo. Lleva mucho tiempo”, dijo Kane al analizar el gusto que tiene el mate y el ritual para armarlo.

“La preparación no es fácil. Llevarlo de un lado a otro es un asunto complicado, pero vale la pena. Es como un té verde fuerte. Creo que es la mejor manera de describirlo. Tiene un gusto muy distrital. Y es fuerte”, explicó Dier, que dejó en claro durante el segmento que no puede arrancar su mañana sin la que es ya su infusión favorita.

“Definitivamente tiene el mismo efecto que un café, realmente te despierta. En la mañana tengo sueño si no lo tomo”, concluyó Eric.

Tanto Kane como Dier pudieron celebrar su primera conquista a nivel profesional y dicha consagración llegó en el Bayern Múnich, que coronó su campaña con 23 partidos ganados, 7 empates y 2 derrotas luego de 32 jornadas.