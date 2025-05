Saúl Canelo Álvarez vs. William Scull, por los cuatro títulos mundiales de los supermedianos: hora, cómo ver la pelea en Arabia Saudita y cartelera completa

Canelo Álvarez protagonizará una destacada pelea contra Scull en Arabia Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

El boxeo mundial tendrá este sábado una nueva jornada de acción estelar con la presentación del mexicano Saúl Canelo Álvarez por primera vez fuera de su país o de Estados Unidos. Una de las figuras de la escena del pugilismo buscará ser campeón completo del peso supermediano contra el cubano William Scull en el The Venue Riyadh Season de la ciudad de Riad en Arabia Saudita.

El mexicano de 34 años se ha convertido en una de las estrellas indiscutidas del boxeo mundial durante lo últimos años, con un registro de 62 triunfos (39KO), 2 empates y 2 derrotas. Desde que se inició profesionalmente en 2005, Canelo alzó las coronas mundiales en las categorías welter, superwelter, mediano y ahora perseguirá la coronación absoluta entre los supermedianos.

Desde que se presentó por primera vez entre los supermedianos en diciembre del 2018 con nocaut sobre el británico Rocky Fielding, el tapatío logró alzar las coronas mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Box (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Sin embargo, este último cinturón de la FIB le fue retirado a mediados del año pasado por no atender la pelea que le imponían precisamente contra Scull. La corona quedó vacante, el organismo organizó un combate entre el cubano y el ruso Vladimir Shishkin en Alemania que vio ganador a Scull por decisión unánime.

En este contexto, Canelo tendrá su 11ª aparición entre los supermedianos en Arabia Saudita exponiendo sus coronas CMB, AMB y OMB para poder recuperar el título FIB que lo convierta en campeón absoluto de la divisional nuevamente.

Más allá que entre finales del 2018 y este combate en 2025 tuvo unos pocos eventos en peso mediano y semipesado, venció al mencionado Fielding como una primera aparición de los supermedianos y luego encadenó éxitos ante Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, Gennady Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía y Edgar Berlanga.

Hay que tener presente que las únicas dos caídas de Canelo en su historial fueron contra Floyd Mayweather Jr. en 2013 por la divisional superwelter y ante el ruso Dmitry Bivol en mayo del 2022 en los semipesados.

Del otro lado del cuadrilátero tendrá ahora a un peleador cubano de 32 años que inició su carrera rentada en Argentina hasta que dos años más tarde dio el salto a Alemania donde se asentó. Su primera pelea fuera de esos dos lugares había sido en el T-Mobile de Las Vegas contra Sean Hemphill hace un año y ahora otra vez se presentará en un lugar inédito para él. Tras ganar el título FIB, será su primera defensa contra Canelo, pero además expondrá un invicto de 23 presentaciones victoriosas (9KO).

Según el medio mexicano TUDN, Álvarez acordó recibir 400 millones de dólares por cinco presentaciones patrocinadas por el jeque árabe Turki Alalshikh, aunque oficialmente se conoce que el acuerdo con la empresa Riyadh Season es por cuatro peleas con dos en 2025 (mayo y septiembre) y otras dos el próximo año. Tres de esos combates serán en Arabia Saudita, pero se espera que el segundo de esta temporada contra Terence Crawford se defina entre la sede de Las Vegas o de Riad.

Teniendo en cuenta el acuerdo mencionado, el portal citado indica que Álvarez podría embolsar más de 100 millones de dólares en esta presentación contra Scull entre la bolsa fija, más los ingresos por PPV y patrocinios.

El pesaje marcó que Álvarez, de 1.71m, acusó en la balanza 167.1 libras (75.7 kilos). Su contrincante de 1.82m frenó la báscula en 166.1 libras (75.3 kilos).

“Todos sabemos el boxeador al que nos enfrentamos. Muy fuerte, que tiene muchas habilidades. Pero tengo un poco más de alcance. No busco el nocaut. En mis peleas ha salido sin buscarlo. Con Canelo no tengo que tener esa presión en la cabeza de noquearlo. También quiero salir a disfrutar y ver lo que pasa. Nunca lo han noqueado y a lo mejor sale noqueado, pero no lo sé. Estoy trabajando para una gran batalla de 12 rounds”, advirtió el cubano ante la cadena DAZN.

El mexicano también explicó cuál será su plan de lucha este sábado: “Va a ser una pelea complicada, los primeros asaltos por su estilo, jabea, se mueve, entonces abraza mucho también. Va a ser una pelea complicada en los primeros asaltos, pero en cuanto empiece a agarrar mi ritmo, ahí se va a ver la diferencia”.

Estadio: The Venue Riyadh Season (Riad, Arabia Saudita)

Horario de inicio de la cartelera estelar: 21.00 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 20.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 19.00 (Colombia, Ecuador y Perú) / 18.00 (México)

Horario aproximado inicio de la pelea: 00.00 (Argentina, Paraguay y Uruguay) / 23.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 22.00 (Colombia, Ecuador y Perú) / 21.00 (México)

Televisación: DAZN (Plataforma) / Azteca 7-TV Azteca, Canal 5-TUDN y ESPN (México)

Canelo y Scull durante la presentación de la pelea (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

CARTELERA COMPLETA DE CANELO ÁLVAREZ VS. WILLIAM SCULL

Saúl Canelo Álvarez vs. William Scull, por los títulos mundiales CMB, OMB, AMB y FIB de los supermedianos

Badou Jack vs. Norair Mikaeljan, por el título mundial de la CMB del peso crucero

Jaime Munguía vs. Bruno Surace, peso supermediano

Martin Bakole vs. Efe Ajagba, peso pesado

Brayan León vs. Aarón Rocha Guerrero, peso medio pesado

Marco Verde vs. Michel Galvan Polina, peso mediano