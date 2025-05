La contundente respuesta de Red Bull ante los rumores de salida de Max Verstappen

Christian Horner fue contundente a la hora de hablar sobre el futuro de Max Verstappen (REUTERS/Susana Vera)

En medio de una temporada marcada por rendimientos irregulares y crecientes especulaciones sobre su futuro, Max Verstappen volvió a ocupar el centro de la escena de la Fórmula 1. Aunque tiene contrato vigente con Red Bull Racing hasta 2028, los rumores sobre una posible salida del campeón mundial se intensificaron tras un inicio de campaña 2025 más desafiante de lo habitual. Frente a esto, Christian Horner, jefe de la escudería de Milton Keynes, respondió con contundencia.

En declaraciones al podcast The Inside Track, Horner abordó directamente las versiones que vinculan a Verstappen con otros equipos, como Mercedes o Aston Martin. “Max es una parte importante de nuestro equipo. Está muy involucrado en todo lo que hacemos en términos de desarrollo”, afirmó el director británico, que lidera el equipo desde 2005. “Hay mucho ruido externo. A veces nos preguntamos de dónde viene. Internamente, ese mismo ruido no existe”.

Las palabras de Horner buscan disipar los cuestionamientos sobre la continuidad del piloto neerlandés, quien desde 2021 domina el campeonato con autoridad pero que en este arranque de temporada ha encontrado mayores dificultades. De las primeras cinco fechas disputadas, Verstappen solo ganó una y subió al podio en tres oportunidades. El RB21, el nuevo monoplaza de Red Bull, ha evidenciado problemas para encontrar una ventana de rendimiento óptima en los neumáticos, lo que afectó su desempeño.

Pese a las muestras de compromiso mutuo, la relación entre Verstappen y Red Bull atraviesa una etapa de prueba. El contrato del piloto contempla una cláusula de rendimiento que le permitiría una salida anticipada si el equipo no cumple con ciertos objetivos competitivos. Y si bien Horner reiteró que Verstappen seguirá en 2026, también reconoció que todo depende de la capacidad de la escudería para entregarle un auto ganador.

“Sí”, respondió escuetamente cuando se le consultó si Verstappen continuará con Red Bull la próxima temporada. Luego amplió: “Tiene contrato hasta 2028. Y si no podemos darle un coche competitivo... entonces, inevitablemente, surgirán dudas. Pero está totalmente comprometido. Este equipo le ha dado un coche con el que ha ganado 64 Grandes Premios hasta la fecha y cuatro campeonatos mundiales”.

El propio Verstappen expresó su frustración en Bahréin, donde Red Bull tuvo problemas tanto en el ritmo de carrera como en las paradas en boxes. En el paddock, su representante Raymond Vermeulen fue visto conversando con Helmut Marko, asesor clave del equipo. Aunque no trascendieron detalles, el encuentro alimentó las sospechas sobre tensiones internas y posibles escenarios de ruptura.

A partir de 2026, Red Bull comenzará a utilizar sus propios motores desarrollados en colaboración con Ford, en el marco de la nueva normativa técnica de la Fórmula 1. Este cambio tecnológico representa un desafío importante para la escudería, acostumbrada a la confiabilidad y potencia de los propulsores Honda. La transición será observada con atención por Verstappen, cuyo entorno no oculta su interés en continuar en una estructura competitiva a largo plazo.

Horner no esquivó este contexto al cerrar su intervención: “Disfruta trabajando con la gente. Tiene una excelente relación con el equipo y el grupo de ingenieros. Al fin y al cabo, estamos todos juntos en esto. Como equipo, ganamos juntos, perdemos juntos y permanecemos unidos”.

Según informó La Gazzetta dello Sport, Max Verstappen podría firmar un contrato de tres años con Aston Martin, impulsado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, por un valor total de 300 millones de dólares. La operación se inscribiría en un proyecto ambicioso que contempla la llegada del ingeniero Adrian Newey y el uso de motores Honda a partir de 2026.

Al mismo tiempo, Mercedes aparece como otra opción posible en caso de una ruptura con Red Bull. El contrato de George Russell vence a fines de 2025 y no ha sido renovado, mientras que Verstappen cuenta con una cláusula de rendimiento que, según The Race, podría activarse si el equipo no se ubica entre los dos primeros del campeonato en el receso veraniego. Esa cláusula permitiría al neerlandés negociar su salida y desatar una reconfiguración en la parrilla para la temporada 2026.

Una tercera posibilidad mencionada por observadores del paddock es que Verstappen opte por tomarse un año sabático en 2026, a la espera de observar cómo se adaptan los equipos a los nuevos reglamentos técnicos. Esa pausa estratégica le permitiría elegir con mayor claridad su próximo destino competitivo en 2027, una alternativa que su entorno no descarta si Red Bull no logra garantizarle un proyecto sólido.