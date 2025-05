Fue una leyenda de UFC, pero las adicciones lo derribaron: la historia de Mark Kerr que llegará al cine con “La Roca” como protagonista

El tráiler de "The Smashing Machine"

Mark Kerr fue una vez el hombre más temido dentro del octágono. Lo llamaban La Máquina Aplastante porque literalmente parecía imparable. Con su físico de gladiador y una técnica demoledora, dominó las artes marciales mixtas en una época en que ese deporte aún era un fenómeno marginal, peligroso y al borde de la ilegalidad. Sin embargo, tras el velo del guerrero invencible se escondía una verdad devastadora: la lucha más dura de Kerr no fue contra sus oponentes en el ring, sino contra sus propios demonios.

Mark Kerr nació el 21 de diciembre de 1968 en Toledo, Ohio. De madre puertorriqueña y padre irlandés, creció con la obsesión por la lucha y el deseo de emular a sus ídolos de la lucha libre profesional. A los 15 años ya competía en torneos escolares, y su talento lo llevó a brillar en la Universidad de Syracuse, donde se consagró campeón de la División I de la NCAA en 1992. Fue en esa final donde derrotó, nada menos, que a Randy Couture, quien años más tarde sería leyenda en la UFC.

Dwayne Johnson caracterizado como Mark Kerr (Créditos: Youtube / ONE Media Español).

Tras quedarse a las puertas del equipo olímpico de Estados Unidos para Atlanta 1996, Kerr encontró en las artes marciales mixtas una nueva forma de canalizar su hambre competitiva. Debutó profesionalmente en el Campeonato Mundial Vale Tudo en Brasil, en enero de 1997. Allí, noqueó a tres rivales consecutivos con una violencia clínica que lo catapultó directamente a la UFC. Seis meses después, en su debut en UFC 14 en julio de 1997, arrasó en el torneo de pesos pesados (noqueó a Moti Horenstein y venció por sumisión a Dan Bobish) y repitió la hazaña en UFC 15 (KO vs Greg Stott y sumisión vs Dwayne Cason) estableciéndose como uno de los peleadores más dominantes de su generación.

A finales de los 90, mientras la UFC lidiaba con prohibiciones políticas y la pérdida de cobertura televisiva, Kerr encontró refugio en Japón, donde combatió para el PRIDE Fighting Championship. Allí era una superestrella: sus combates llenaban estadios con más de 50.000 espectadores. En paralelo, brillaba también en lucha de sumisión, siendo múltiple campeón de la prestigiosa ADCC, donde en 2022 fue incluido en su Salón de la Fama.

Kerr fue considerado una leyenda en las MMA

Pero detrás del éxito y la admiración, Kerr empezaba a ceder ante un enemigo silencioso: el dolor físico constante que lo obligaba a consumir analgésicos de forma descontrolada. En el documental de HBO de 2002, “The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr”, se retrata con crudeza ese descenso a los infiernos. El propio Kerr reconoce que al principio rechazaba las sustancias para mejorar el rendimiento, pero que con el tiempo, ante la incertidumbre sobre “lo que iba a pasar en MMA”, comenzó a experimentar con esteroides y androgénicos.

La situación se agravó tanto que, en octubre de 1999, sufrió una sobredosis y fue hospitalizado de urgencia. Fue entonces cuando su entorno más cercano, incluida su entonces pareja Dawn Staples, intervino para intentar rescatarlo. “Le suplicaba que se desintoxicara”, se escucha en el documental. Pese a las diferencias irreconciliables que los distanciaban, la pareja se casó en mayo del 2000 y tuvo un hijo.

Mark Kerr

La relación, sin embargo, fue tormentosa. Las discusiones, los altibajos emocionales y el entorno hostil del circuito de MMA empujaron a Kerr a una espiral autodestructiva. Aunque logró rehabilitarse temporalmente y volvió a pelear, ya no era el mismo. Perdió cinco de sus últimas seis peleas antes de retirarse definitivamente en 2009. Su última aparición profesional duró apenas 25 segundos, cuando cayó ante Muhammed Lawal por nocaut en la compañía norteamericana M-1 Global

Tras un período en el que no se supo sobre su vida, en junio del 2019, a través de una campaña de GoFundMe, Kerr reveló que padecía neuropatía periférica durante los últimos tres años, una condición que le provocaba dolor constante y que, debido a su historia de adicciones, no podía tratar con medicamentos convencionales. “Los analgésicos no son una opción”, explicó en esa ocasión.

Hoy, a sus 56 años, Kerr vive una vida mucho más tranquila, lejos de los focos. Tiene un hijo con Dawn, de quien se separó hace años, y está casado con Franci Alberding, una consultora de fitness.

El pedido de ayuda pública en "GoFoundMe"

Ahora, su historia volverá a ser contada, esta vez en la pantalla grande. The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie y producida por A24 junto a Seven Bucks Productions, se estrenará el 3 de octubre de 2025. El proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2019 y se retrasó por la pandemia, volvió a tomar fuerza gracias a la participación de Emily Blunt (en el rol de Dawn Staples), quien fue el nexo entre Safdie y Dwayne Johnson tras coincidir en “Oppenheimer” y “Jungle Cruise”.

La transformación física y actoral de Dwayne Johnson, quien representará a Kerr, ha llamado poderosamente la atención. Alejado de sus habituales roles de héroe invulnerable, The Rock se sumerge en el costado más frágil de un personaje real en una película que promete revelar la cruda realidad del hombre detrás del mito.

Lo cierto es que la vida de Mark Kerr no necesita adornos. Su ascenso meteórico, su colapso físico y emocional, su lucha contra las adicciones y su búsqueda de redención son material dramático puro. Y esta película no será solo un homenaje a una leyenda caída del deporte, sino también un espejo para una industria que, muchas veces, celebra la violencia sin detenerse a mirar las cicatrices que deja.

Mark Kerr junto a su pareja en una de sus últimas apariciones públicas