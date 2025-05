Con Cubas y Messi como protagonistas, el provocador posteo de Vancouver contra Inter Miami tras la eliminación de la Concachampions

El posteo de Vancouver Whitecaps contra Lionel Messi (@WhitecapsFC)

La eliminación del Inter Miami a manos del Vancouver Whitecaps en las semifinales de la Concachampions dejó un tendal. Mientras tanto, el equipo canadiense recurrió a las redes sociales para hacer alarde de sus dos victorias en la serie que se definió en los Estados Unidos.

El conjunto de Vancouver sacó de competencia a uno de los favoritos para alcanzar la final y levantar el título, un logro que adquirió mayor relevancia al enfrentarse a un conjunto que contaba con figuras de renombre como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Esta fue una de las primeras reacciones en las redes del elenco canadiense tras su victoria (@WhitecapsFC)

Fue una serie caliente con dos partidos en los que hubo pierna fuerte, polémicas y, entre las postales que quedaron, estuvieron los cruces entre el propio Messi y el paraguayo Andrés Cubas. Ahora los canadienses jugarán la final contra el ganador de la serie entre los mexicanos de Cruz Azul y Tigres. El encuentro de ida terminó 1-1 y este jueves jugarán la vuelta.

Una vez terminado el encuentro en el que los canadienses vencieron 3-1 a Las Garzas en su propia casa, el Chase Stadium, se activaron los posteos que tuvieron como destinatarios, primero, los jugadores del Inter Miami con una imagen de un estadio y un cartel que indica “No se permiten garzas”. Luego hubo otra publicación en la que fueron apuntados David Beckham, uno de los accionistas, y su pareja, Victoria Adams.

David Beckahm y Victoria Adams también fueron apuntados (@WhitecapsFC)

Este jueves siguieron los mensajes provocadores: “Vancouver Whitecaps es el primer equipo en ganar sus dos primeros partidos contra Lionel Messi”, y una imagen del crack argentino en una de sus discusiones con el mencionado Cubas.

Como era de esperarse, los aficionados del Whitecaps se sumaron a los diversos posteos para criticar al Inter Miami y a Messi, quien mostró su fastidio por la eliminación de su equipo en el certamen internacional. Fue luego de un global de 5-1 luego de la derrota de visitante 2-0 y el mencionado 3-1 disputado de local.

La celebración por el pase a la final de la Concachampions por primera vez en su historia (@WhitecapsFC)

Por otro lado, el Inter Miami continuará su competición en la Major League Soccer (MLS), en la que marcha quinto en la Conferencia Este, con 18 puntos, a 4 del líder, FC Cincinnati. No obstante, los conducidos por Javier Mascherano tienen un partido menos y se trata del pendiente por la quinta fecha ante el New England Revolution. En la última jornada cayeron de local 4-3 frente a F. C. Dallas.

Ganar la MLS es uno de los principales objetivos del equipo de la Florida, luego de ser el mejor de la temporada regular el año pasado, ganar el premio por haber sido el que más puntos sacó en esa fase, pero luego quedaron afuera en el primer cruce de playoffs contra el Atlanta United.

Cabe recordar que este año el Inter Miami también disputará el Mundial de Clubes, que se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio en los Estados Unidos. El equipo de Messi y compañía integra el Grupo A contra el Palmeiras de Brasil, el Porto de Portugal y el Al-Ahly de Egipto. Clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona.